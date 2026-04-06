ग्वालियर से आगरा अब सिर्फ 50 मिनट! सिंधिया ने परखा 6-लेन ग्रीनफील्ड हाईवे, कम हो जाएगी 32 KM दूरी

Gwalior-Agra Greenfield Expressway: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सोमवार को मुरैना जिले के रिठौरा-बमरौली क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने आगरा से ग्वालियर तक बनने वाले ग्रीनफील्ड हाईवे का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से प्रोजेक्ट की प्रगति की जानकारी ली और जरूरी दिशा-निर्देश भी दिए. कार्यक्रम में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट भी मौजूद रहे. सिंधिया ने कहा कि यह परियोजना क्षेत्र के विकास में बड़ा बदलाव लाने वाली है और इससे लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा.

निरीक्षण के दौरान सिंधिया ने बताया कि फिलहाल दिल्ली से आगरा तक यमुना एक्सप्रेसवे के जरिए सफर आसान है, लेकिन आगरा के बाद दो लेन सड़क होने से अक्सर जाम की स्थिति बन जाती है. इसी परेशानी को खत्म करने के लिए उन्होंने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से चर्चा कर इस नए 6 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे की योजना को आगे बढ़ाया. उनका कहना है कि यह हाईवे आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा और यात्रियों को सुगम सफर देगा.



32KM की होगी बचत

सिंधिया ने जानकारी देते हुए कहा कि इस हाईवे के बनने के बाद आगरा से ग्वालियर की दूरी में बड़ा बदलाव आएगा. वर्तमान में 122 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, जो घटकर करीब 88 किलोमीटर रह जाएगी. इससे लगभग 32 किलोमीटर की बचत होगी. उन्होंने कहा कि वाहन चालक इस मार्ग को करीब 45 से 50 मिनट में पूरा कर सकेंगे और औसतन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सफर करना संभव होगा, जिससे समय और ईंधन दोनों की बचत होगी.

लोगों को होगा फायदा

अपने संबोधन में सिंधिया ने मुरैना के विकास में अपने परिवार की भूमिका का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि पूर्व में नैरोगेज रेल लाइन की शुरुआत से लेकर अब ब्रॉडगेज विस्तार तक कई काम किए गए हैं. ग्वालियर से श्योपुर रेल लाइन का काम लगभग पूरा हो चुका है और आगे इसे कोटा तक बढ़ाने की योजना है. उन्होंने यह भी बताया कि क्षेत्र में सड़क, खेल मैदान, डाकघर और औद्योगिक इकाइयों जैसी कई सुविधाएं लगातार विकसित की गई हैं, जिससे स्थानीय लोगों को सीधा फायदा मिला है.

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