300 साल पुरानी परंपरा निभाने पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया, यहां एक साथ होती है आरती और इबादत
ग्वालियर

300 साल पुरानी परंपरा निभाने पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया, यहां एक साथ होती है आरती और इबादत

Jyotiraditya Scindia: ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर में महाराजबाड़ा गोरखी स्थित देवघर पहुंचे, जहां वह बाबा मंसूर शाह औलिया के उर्स में शामिल हुए, जो करीब 300 साल पुरानी शाही परंपरा है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 10, 2025, 11:37 AM IST
ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे ओलिया उर्स
ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे ओलिया उर्स

Scindia Family Royal Tradition: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बुधवार को ग्वालियर के महाराजबाड़ा में बनी गोरखी परिसर पहुंचकर शाही परंपरा के तहत बाबा मंसूर शाह औलिया के उर्स में भाग लिया. यह एक 300 साल पुरानी परंपरा है, सिंधिया परिवार लगातार निभा रहा है. ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शाही परिधान धोती और ओढ़नी पहनकर कर देवघर में बाबा मंसूर शाह की दरगाह पर इबादत की, उन्होंने पारंपरिक तौर पर तब तक प्रतीक्षा की, जब तक फूलों से सजी गुम्बद से एक फूल नीचे नहीं गिरा, जैसे ही फूल गिरा, सिंधिया ने उसे श्रद्धा से उठाया और मत्था टेककर आशीर्वाद लिया. ग्वालियर में यह एक ऐसी जगह है, जहां पूजा और इबादत दोनों होती है. जिसका अपना एक लंबा इतिहास रहा है. 

हिंदू-सूफी आस्था का संगम

ग्वालियर के महाराजबाड़ा क्षेत्र में स्थित देवघर मंदिर परिसर सिंधिया परिवार द्वारा निर्मित है, यहां गर्भगृह में कुलदेवता ज्योतिबा नाथ महाराज सहित विभिन्न हिंदू देवी-देवताओं की मूर्तियों के साथ-साथ बाबा मंसूर शाह औलिया के अवशेष भी प्रतिष्ठित हैं, यह स्थल हिंदू और सूफी परंपराओं के सांस्कृतिक संगम का अनोखा उदाहरण है. जहां दोनों वर्गों के लोग आते हैं. पूरे आयोजन के दौरान शहनाइयों और वाद्य यंत्रों की धुन पर भजन-कीर्तन होते रहे, कार्यक्रम में सिंधिया राजपरिवार से जुड़े पुराने सरदारों और परिजनों ने भी भाग लिया और परंपरा अनुसार महाराज को बधाई दी. 

मराठा सेना को मिला था आशीर्वाद 

बता दें कि सिंधिया राजवंश का यह सूफी संत से जुड़ाव महज आस्था नहीं, बल्कि इतिहास की एक जीवंत विरासत है, बताया जाता है कि महान मराठा सेना नायक और सिंधिया राजवंश के संस्थापक महादजी सिंधिया को बाबा मंसूर शाह औलिया ने ही राजकीय आशीर्वाद दिया था. साथ ही उन्हें एक आधी रोटी भी दी थी, जिसे आज भी सिंधिया परिवार ने संरक्षित कर रखा है,बाबा मंसूर शाह का मूल स्थान महाराष्ट्र के बीड जिले में बताया जाता है, जबकि सिंधिया परिवार की जड़ें भी महाराष्ट्र के सतारा जिले से जुड़ी हैं. यही ऐतिहासिक रिश्ता आज भी ग्वालियर के देवघर में पूरी श्रद्धा से निभाया जा रहा है. इसलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया महाराष्ट्र में जब भी अपने पेतृक गांव में जाते हैं तो वह वहां भी मत्था टेकने जरूर जाते हैं. 

साल में तीन बार पूजा 

परंपरा के अनुसार सिंधिया परिवार के वर्तमान प्रमुख वर्ष में तीन बार विशेष पूजन करते हैं, विजयादशमी, श्राद्ध पक्ष की द्वितीया, और बाबा मंसूर शाह का वार्षिक उर्स. इस क्रम में इस बार उर्स के अवसर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया और सदियों पुरानी परंपरा को जीवित बनाए रखा. बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर प्रवास पर हैं, जहां वह कई और कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे.

Jyotiraditya Scindiababa mansoor shah auliaaulia urs in gwalior

