ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे को मिल सकती है MPCA की कमान ? पिता-दादा भी रह चुके हैं अध्यक्ष
ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे को मिल सकती है MPCA की कमान ? पिता-दादा भी रह चुके हैं अध्यक्ष

MPCA Election: सिंधिया परिवार को एक बार फिर एमपीसीए की कमान मिल सकती है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महान आर्यमन सिंधिया एमपीसीए चेयरमैन पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 18, 2025, 12:09 PM IST
Jyotiraditya Scindia Son Mahan Aryaman: मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है. माना जा रहा है कि एक बार फिर एमपीसीए की कमान सिंधिया परिवार को मिल सकती है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महान आर्यमन सिंधिया एमपीसीए चेयरमैन पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे है, क्योंकि अब तक कोई बड़ा नाम सामने नहीं आया है. बताया जा रहा है कि अगर किसी और दावेदार ने एमपीसीए चेयरमैन पद के लिए फॉर्म नहीं भरा तो फिर महान आर्यमान सिंधिया का निर्विरोध निर्वाचित होना तय माना जा रहा है. 2 सितंबर को एमपीसीए के नए चेयरमैन का ऐलान किया जाना है. आर्यमन सिंधिया फिलहाल ग्वालियर क्रिकेट एसोसिएशन में उपाध्यक्ष की भूमिका निभा रहे हैं. 

इंदौर में 2 सितंबर को होंगे चुनाव 

मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के नए अध्यक्ष पद के लिए इंदौर के होलकर स्टेडियम में 2 सितंबर को चुनाव होंगे, जिसमें पहले वार्षिक साधारण सभा की बैठक होगी और उसके बाद चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी. वहीं इससे पहले 18 अगस्त को इंदौर के ब्रिलियंट सेंटर में मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह होगा, जिसमें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल होंगे. इसके बाद ही चुनावों की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसमें सिंधिया के बेटे की दावेदारी सबसे मजबूत मानी जा रही है. इसके लिए भी सिंधिया की टीम की तरफ से काम भी शुरू हो गया है, जिससे इस चुनाव पर भी सबकी निगाहें हैं. 

पिता और दादा रह चुके हैं अध्यक्ष 

बता दें कि सिंधिया परिवार का मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में दबदबा माना जाता है, सिंधिया परिवार की दो पीढ़ियां यहां के अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय माधवराव सिंधिया मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष की जिम्मेदारी लंबे समय तक संभाल चुके हैं, जबकि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी एमपीसीए चेयरमैन रह चुके हैं. ऐसे में अगर महान आर्यमान सिंधिया भी अगर एमपीसीए के चेयरमैन बनते हैं तो सिंधिया परिवार की तीसरी पीढ़ी यह जिम्मेदारी संभाल सकती है. आर्यमन सिंधिया फिलहाल जीडीसीए के उपाध्यक्ष और मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग के चेयरमैन हैं. 

सिंधिया परिवार का क्रिकेट से लगाव 

दरअसल, सिंधिया परिवार का क्रिकेट से लगा पुराना है. माधवराव सिंधिया से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया और अब उनके बेटे आर्यमन सिंधिया क्रिकेट को लेकर एक्टिव रहते हैं. माधवराव सिंधिया तो बीसीसीआई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, सिंधिया परिवार लगातार क्रिकेट को प्रमोट करता है. आर्यमन सिंधिया के नेतृत्व में ही आईपीएल की तर्ज पर एमपीएल की शुरुआत हो चुकी है, जिसके दो सीजन हो चुके हैं. ग्वालियर में नए क्रिकेट स्टेडियम को बनाने में भी मुख्य भूमिका ज्योतिरादित्य सिंधिया की रही है, जहां पर एमपीएल के सभी मैच हुए हैं. ऐसे में अब सबकी निगाहें एमपीसीए के चुनाव पर टिकी हैं. 

