'घोड़े की तरह आंखों पर लगा है विकास का ब्लिंकर...', विपक्ष पर टिप्पणी से सिंधिया का इनकार, कांग्रेस को सुनाई खरी-खरी

उन्होंने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश में विकास और प्रगति की जो आंधी हर जिले को छू रही है, वह दतिया को भी छुए. मेरी दतिया की जनता से विनम्र अपील है. मैं भी वहां जाऊंगा, जब संगठन मुझे कहेगा. लेकिन मेरा सभी से निवेदन है कि इस विकास के प्रवाह को हमें आगे बढ़ाना होगा और राष्ट्र की मुख्यधारा से जोड़ना होगा. मैंने दतिया को एयरपोर्ट दिलवाया था और पूर्व में कई ट्रेनें भी दिलवाई थीं. विकास और प्रगति ही प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है, अंत्योदय ही उनका लक्ष्य है और विकसित भारत 2047 का संकल्प भी उनका लक्ष्य है. यह तभी संभव होगा, जब हर नागरिक इसमें अपना योगदान दे. हमारा वोट भी इस लक्ष्य की पूर्ति में योगदान है. मुझे विश्वास है कि दतिया में भी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा.