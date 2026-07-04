Add Zee Business As A Preferred Source
App

'घोड़े की तरह आंखों पर लगा है विकास का ब्लिंकर...', विपक्ष पर टिप्पणी से सिंधिया का इनकार, कांग्रेस को सुनाई खरी-खरी

Jyotiraditya Scindia News: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दतिया उपचुनाव में भाजपा की जीत का भरोसा जताया. कांग्रेस पर 'जैसी करनी, वैसी भरनी' टिप्पणी की. वहीं शिवपुरी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को मध्य प्रदेश के लिए रोजगार और रक्षा उत्पादन की बड़ी सौगात बताया.

Written ByKartar Singh RajputEdited By:Manish kushawah
Published: Jul 04, 2026, 08:45 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 08:45 PM IST
'घोड़े की तरह आंखों पर लगा है विकास का ब्लिंकर...', विपक्ष पर टिप्पणी से सिंधिया का इनकार, कांग्रेस को सुनाई खरी-खरी
Image Credit: Jyotiraditya Scindia NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Kartar Singh Rajput

Kartar Singh Rajput

करतार सिंह राजपूत, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से रिपोर्टर हैं. 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बुरे फंस गए जीतू पटवारी! वीर भारत न्यास के सचिव ने भेजा 5 करोड़ का मानहानि नोटिस
jitu patwari news1 hr ago
2
Shajapur News3 hrs ago
3
twisha sharma death case10:29 AM IST
4
Sidhi news8:30 AM IST
5
gwalior crime news8:01 AM IST