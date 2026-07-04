'घोड़े की तरह आंखों पर लगा है विकास का ब्लिंकर...', विपक्ष पर टिप्पणी से सिंधिया का इनकार, कांग्रेस को सुनाई खरी-खरी

राज्य चुनें
Gwalior News: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया दो दिवसीय दौरे पर ग्वालियर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने दतिया उपचुनाव, मध्य प्रदेश कांग्रेस की स्थिति, पंजाब कांग्रेस में उठे असंतोष के स्वर और शिवपुरी जिले में होने वाले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के शिलान्यास को लेकर बयान दिया. उन्होंने दतिया उपचुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा बयान सामने आया. उन्होंने कहा कि दतिया चुनाव की घोषणा हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनावी तैयारी में जुट गई है.
उन्होंने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश में विकास और प्रगति की जो आंधी हर जिले को छू रही है, वह दतिया को भी छुए. मेरी दतिया की जनता से विनम्र अपील है. मैं भी वहां जाऊंगा, जब संगठन मुझे कहेगा. लेकिन मेरा सभी से निवेदन है कि इस विकास के प्रवाह को हमें आगे बढ़ाना होगा और राष्ट्र की मुख्यधारा से जोड़ना होगा. मैंने दतिया को एयरपोर्ट दिलवाया था और पूर्व में कई ट्रेनें भी दिलवाई थीं. विकास और प्रगति ही प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है, अंत्योदय ही उनका लक्ष्य है और विकसित भारत 2047 का संकल्प भी उनका लक्ष्य है. यह तभी संभव होगा, जब हर नागरिक इसमें अपना योगदान दे. हमारा वोट भी इस लक्ष्य की पूर्ति में योगदान है. मुझे विश्वास है कि दतिया में भी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा.
क्या बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया?
मध्य प्रदेश कांग्रेस की वर्तमान स्थिति और पंजाब कांग्रेस में पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के बगावती तेवरों से जुड़े सवाल पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मैं दूसरे दल की स्थिति पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जैसी करनी, वैसी भरनी. उन्होंने कहा कि दूसरे दल पर टिप्पणी करके क्या होगा. मैं उन नेताओं में से नहीं हूं. मैं उस घोड़े की तरह हूं, जिसे रेस से पहले जब पिंजरे में रखा जाता है तो वह बाएं-दाएं नहीं देखता. इसलिए उसकी आंखों पर ब्लिंकर लगाया जाता है. मेरी आंखों पर भी विकास और प्रगति का ब्लिंकर लगा है. यही मेरा लक्ष्य है और यही मेरी फिनिश लाइन है. उस लक्ष्य के साथ मैं कभी समझौता नहीं करूंगा.
विकास में योगदान देना उद्देश्य
ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम सभी कार्य कर रहे हैं और देश के विकास में अपना योगदान देना हमारा उद्देश्य है. दूसरी पार्टियों की गतिविधियां वही संभालें. भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हमारा लक्ष्य भारत का निर्माण करना है और हम इस लक्ष्य को पूरा करेंगे. कांग्रेस के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि जैसी करनी, वैसी भरनी.
ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के शिलान्यास
इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुख्यमंत्री मोहन यादव की मौजूदगी में शिवपुरी जिले में होने वाले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के शिलान्यास को ग्वालियर-चंबल अंचल के साथ पूरे मध्य प्रदेश के लिए बड़ी सौगात बताया. सिंधिया ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक पल होगा, जो एक नए युग की शुरुआत करने जा रहा है. इसके माध्यम से ग्वालियर-चंबल अंचल में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश की मजबूत पहचान बनेगी.
'मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!