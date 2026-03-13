Advertisement
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhग्वालियर

रिचार्ज खत्म होने पर नहीं कटेगा फोन! सिंधिया ने समझाया TRAI का '90 दिन वाला नियम', मिडिल ईस्ट युद्ध पर कही ये बात

Jyotiraditya Scindia News: मध्य प्रदेश के ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ईस्ट मिडिल युद्ध समेत गैस संकट पर अपनी बात रखी. इस दौरान उन्होंने राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को आड़े हाथों लिया. आइए, आपको बताते हैं कि राघव चड्ढा ने क्या कहा था.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Mar 13, 2026, 05:32 PM IST
Jyotiraditya Scindia on Telecom Companies
Jyotiraditya Scindia on Telecom Companies: ग्वालियर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए. जहां पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पहुंचे. इस दौरान उन्होंने ईस्ट मिडिल युद्ध को लेकर कहा कि यह एक वैश्विक स्थिति पैदा हुई है. इस स्थिति में भारत अपने जनता की हिफाजत और उनकी जरूरत को समूचे रूप से संपूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पर जब वैश्विक युद्ध वेस्ट एशिया में इजरायल ईरान और US के बीच में शुरुआत हुई थी और सभी खाड़ी देश के साथ भी सम्मिलित हुए हैं. 

गैस संकट को लेकर भी सिंधिया ने कहा कि इस वैश्विक स्थिति में हम लोगों को भी जो संकट का सामना करना पड़ रहा है. वह साथ में मिलकर करना होगा, लेकिन जो सरकार सारे साधन लगाकर स्थिति को ठीक करने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने आगे कहा कि विश्वभर से जहां से भी हम लोगों को गैस लाना होगा, हम लोग लाने की कोशिश करेंगे. लेकिन अगर यूरोप और अमेरिका गैस लाना होता है, तो समय लगता है, लेकिन हमारे पास रिजर्व भी काफी है और तेल मंत्री ने इस पर विश्लेषण संसद में भी आज दिया है. 

राघव चड्ढा पर बोले सिंधिया ?
इसके अलावा, उन्होंने राघव चड्ढा के सवाल पर कहा कि जब सूचना पूर्ण रूप से ना हो तो इस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए. जो वर्तमान की नीति है, जो हमारा रेगुलेटर है ट्राई, उसके नियम के अनुसार, 90 दिन की अवधि दी जाती है. डिस्कनेक्शन से पहले और 90 दिन की अवधि समाप्त होने के बाद ही अगर बैलेंस खाते में ₹20 या ₹20 से ज्यादा हो तो वह 90 दिन की अवधि बाद भी अगर रिचार्ज ना हो तो वह ₹20 खाते में से काट के इनकमिंग कॉल 30 दिन और भी चलते हैं. तो यह स्थिति नहीं है उनको कहा गया है और उपभोक्ताओं का सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी भी है और ट्राई हमारा रेगुलेटर है जिसने यह नियम बनाया है.

संसद में क्या बोले राघव चड्ढा
राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने मोबाइल फोन उपभोक्ताओं का मुद्दा उठाया है. उन्होंने प्रीपेड मोबाइल यूजर्स की बड़ी परेशानी की ओर सभी का ध्यान आकर्षित किया. उन्होंने कहा कि प्रीपेड रिचार्ज खत्म होने के बाद उनकी इनकमिंग सर्विसेज भी रुक जाती हैं, जो कि पूरी तरह गलत है. उन्होंने इसे टेलीकॉम कंपनियों की सरासर मनमानी बताया है. राज्यसभा में राघव चड्ढा ने कहा कि TRAI का डेटा बताता है कि देश में 125 करोड़ मोबाइल उपभोक्ता हैं. इनमें से 90 फीसदी प्रीपेड मोबाइल यूजर्स हैं. मैं प्री-पेड मोबाइल यूजर्स की ओर से दो बड़ी समस्याएं उठाना चाहता हूं. इसमें पहली समस्या है कि रिचार्ज खत्म होने पर आउटगोइंग कॉल के साथ इनकमिंग कॉल का बंद होना.

रिपोर्टः करतार सिंह राजपूत, ग्वालियर

