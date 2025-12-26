'जानवर गिरी मत दिखाइए', ग्वालियर में कैलाश खेर के कॉन्सर्ट में बेकाबू हुई भीड़, शो के दौरान भड़के सिंगर

Gwalior News: ग्वालियर मेले में मशहूर सिंगर कैलाश खेर के परफॉर्मेंस के दौरान अफरा-तफरी मच गई. शो के दौरान कुछ दर्शक बैरिकेड्स फांदकर स्टेज की ओर भागे, जिससे सुरक्षा व्यवस्था बिगड़ गई.
Kailash Kher Concert in Gwalior: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 25 दिसंबर 2025 को कैलाश खेर का एक लाइव कॉन्सर्ट ऑर्गनाइज़ किया गया था. इस रंगारंग कार्यक्रम के दौरान एक अप्रिय घटना हुई. जब कैलाश खेर अपनी सुरीली आवाज़ से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर रहे थे, तभी भीड़ अचानक बेकाबू हो गई. दर्शकों के एक ग्रुप ने सिक्योरिटी बैरिकेड्स तोड़ दिए और स्टेज की ओर भागने की कोशिश की. इस अचानक भीड़ बढ़ने और धक्का-मुक्की से वेन्यू पर भगदड़ जैसी स्थिति बन गई. इस अनुशासनहीन व्यवहार को देखकर कैलाश खेर बहुत गुस्सा हो गए. उन्होंने सीधे भीड़ को संबोधित करते हुए अपनी नाराज़गी ज़ाहिर की.
ग्वालियर में कैलाश खेर के कॉन्सर्ट में बेकाबू हुई भीड़
दरअसल, कल (25 दिसंबर) को ग्वालियर में कैलाश खेर के म्यूज़िक कॉन्सर्ट में हंगामा हो गया. यह कॉन्सर्ट भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर ग्वालियर मेला ग्राउंड में ऑर्गनाइज़ किया गया था. दिन में इसी कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए थे. इसके बाद शाम को कैलाश खेर का म्यूज़िक कॉन्सर्ट होना था. लेकिन, वहां मौजूद भीड़ ने इतना हंगामा किया कि कैलाश खेर को बीच में ही अपना कॉन्सर्ट रोकना पड़ा. हालांकि बाद में हालात काबू में कर लिए गए और कार्यक्रम फिर से शुरू हुआ, लेकिन बड़ी मुश्किल से. इस दौरान कैलाश खेर को स्टेज से भीड़ से अपील करनी पड़ी कि वे इस तरह से इस तरीके से जानवर गिरी ना दिखाएं.
बैरिकेड्स कूदकर मचाया हंगामा
बताया जा रहा है कि जब कैलाश खेर परफॉर्म कर रहे थे तो कुछ दर्शक बैरिकेड्स कूदकर स्टेज की तरफ जाने लगे, जिससे इवेंट में अफरा-तफरी मच गई. यह खराब बर्ताव देखकर कैलाश खेर गुस्सा हो गए. उन्होंने माइक से सीधे दर्शकों को संबोधित किया और अपनी नाराज़गी ज़ाहिर की. उन्होंने तेज़ आवाज़ में कहा, "मैंने अभी-अभी आप सबकी तारीफ़ की थी, लेकिन आप लोग इस तरीके से जानवर गिरी ना दिखाएं."
