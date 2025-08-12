ग्वालियर के ट्रैफिक जाम में फंसे पूर्व राज्यपाल-सीनियर मंत्री, छूट गई फ्लाइट, फिर...

Gwalior News: ग्वालियर में भारी ट्रैफिक जाम फंसने की वजह से एमपी सरकार के सीनियर मंत्री और और एक पूर्व राज्यपाल की फ्लाइट छूट गई. क्योंकि ट्रैफिक जाम की वजह से दोनों समय से एयरपोर्ट नहीं पहुंच पाए और उनकी फ्लाइट मिस हो गई, जिसके बाद दोनों ट्रेन से रवाना हुए. दरअसल, सोमवार सीएम मोहन यादव का ग्वालियर दौरा था, जिससे शहर में ट्रैफिक व्यवस्था बनाने की वजह से कई सड़कों पर भारी जाम की स्थिति बन गई. जिसके चलते मंत्री की फ्लाइट छूट गई. बताया जा रहा है कि मंत्री को सीएम मोहन यादव के साथ ही रवाना होना था, लेकिन जब मंत्री ट्रैफिक में फंस गए थो उन्होंने इसकी जानकारी सीएम को दी और खुद बाद में ट्रेन से रवाना हुए.

कैलाश विजयवर्गीय और कप्तान सोलंकी फंसे थे

दरअसल, नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और बीजेपी के सीनियर नेता पूर्व राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी ग्वालियर ट्रैफिक जाम में फंस गए थे. दोनों नेता ग्वालियर में अलग-अलग कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे. वहीं सीएम मोहन यादव भी अलग-अलग कार्यक्रमों के चलते ग्वालियर में थे, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से गड़बड़ा गई. कैलाश विजयवर्गीय और कप्तान सिंह सोलंकी ट्रैफिक जाम में फंस गए, जिसके बाद विजयवर्गीय ने इस मामले में ग्वालियर जिला प्रशासन को नाराजगी भी जाहिर की है. उन्होंने कहा कि ट्रैफिक की व्यवस्था बनाना प्रशासन का काम ताकि आम जनता को परेशान नहीं होना पड़े.

सीएम कर रहे थे इंतजार

बताया जा रहा है कि कैलाश विजवयर्गीय को सीएम मोहन यादव के साथ ही भोपाल रवाना होना था, लेकिन ट्रैफिक जाम में फंसे होने की वजह से मंत्री कैलाश विजयवर्गीय समय से एयरपोर्ट पर नहीं पहुंच पाए. वहीं सीएम मोहन यादव कैलाश विजयवर्गीय का इंतजार कर रहे थे. ऐसे में आखिर में विजयवर्गीय ने मामले की जानकारी सीएम मोहन यादव को दी. जिसके बाद सीएम रवाना हुए वहीं कैलाश विजयवर्गीय ग्वालियर से ट्रेन पकड़कर भोपाल रवाना हुए. वहीं कैलाश विजवयर्गीय ने कहा कि इस तरह के मामलों में पुलिस को वीआईपी से ज्यादा आम जनता का ध्यान रखना चाहिए. क्योंकि ट्रैफिक जाम में सबसे ज्यादा जनता परेशान होती है.

दरअसल, ग्वालियर में एक दिन में कई कार्यक्रम और वीआईपी लोगों के आने से कई जगहों पर ट्रैफिक की व्यवस्था बिगड़ गई थी. फूलबाग, पड़ाव, एलआईसी तिराहा, माधवनगर चौराहा, ग्वालियर स्टेशन, परशुराम तिराहा, कुलपति बंगला, सिटी सेंटर और बजरिया की जगहों पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई थी.

