Archana Tiwari Case Update: अर्चना तिवारी केस में चंबल कनेक्शन! 12 दिन बाद मिला बड़ा सुराग, क्या जल्द खुलेगा पूरा राज?

Archana Tiwari Update: रक्षाबंधन से पहले कटनी जिले की रहने वाली अर्चना तिवारी लापता है, लेकिन अभी तक कुछ भी अता पता नहीं है. मध्य प्रदेश पुलिस लेकर रेलवे पुलिस अर्चना तिवारी की तलाश में जुटी हुई है. बताया जा रहा है कि अर्चना तिवारी चलती ट्रेन से गायब हो गई थी. उसकी लास्ट लोकेशन राजधानी भोपाल में मिली थी. अर्चना तिवारी के गायब होने से पूरा परिवार परेशान हैं, घर में मातम सा छाया हुआ है. लेकिन इस मामले में अब एक चौंकाने वाली बात सामने आई है, जब अर्चना इंदौर से घर वापस आ रही थी, तो उसके ट्रेन का टिकट किसी पुलिस कांस्टेबल ने करवाया था और अर्चना की उससे बात भी हुई थी.

मिली जानकारी के अनुसार, रक्षाबंधन के मौके पर जब अर्चना इंदौर से घर आ रही थी, तो उसके ट्रेन का टिकट ग्वालियर के किसी पुलिस सिपाही ने करवाया था, जो इंदौर से ग्वालियर तक का टिकट था. आपको बता दें कि यह पुलिस सिपाही का नाम है राम तोमर, जो कि ग्वालियर जिले के भंवरपुरा थाने में तैनात है. फिलहाल अभी जीआरपी यानि Government Railway Police ने सिपाही राम तोमर को हिरासत में ले लिया है. और उससे पूछताछ कर रही है.

सिपाही ने कबूली बात

जीआरपी की पूछताछ में सिपाही राम तोमर ने अर्चना के ट्रेन का टिकट बुक कराने की बात कबूली है. उसका कहना है कि इस टिकट के बावजूद भी अर्चना ने सफर नहीं किया था. बताया जा रहा है कि इस दौरान अर्चना और सिपाही राम तोमर की बातचीत भी हुई थी. इधर अर्चना का सुराग न मिलने से परिवार भी पूरी तरह से टूट चुका है. इंदौर से लेकर कटनी, भोपाल तक हर जगह बेटी को खोजने में थक चुके हैं.

जांच तेज करने की मांग

जानकारी के मुताबिक अर्चना के तीनों भाई बड़े पिता बाबू प्रकाश तिवारी बीमार हो गए हैं. वहीं अर्चना तिवारी के परिवार ने पुलिस से जांच तेज करने की मांग की है. उनकी बेटी अर्चना को घर जल्दी लेकर आने की गुहार लगाई है. वहीं पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है. हर ऐंगल से जांच कर रहे हैं. (रिपोर्टः करतार सिंह/ ग्वालियर)

