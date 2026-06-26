ग्वालियर की बेटी कृष्णा शर्मा का भारतीय अंडर-21 हॉकी टीम में चयन, यूके दौरे पर दिखाएंगी दम

1. वर्ष 2022 में हैदराबाद में आयोजित 14वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाली टीम का हिस्सा रहीं और दो बार प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गईं.

2. वर्ष 2023 में ग्वालियर में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सिल्वर मेडल जीता.

3. दिल्ली में आयोजित 29वीं चरनजीत राय नेहरू गर्ल्स हॉकी टूर्नामेंट में सिल्वर मेडल अपने नाम किया.

4. वर्ष 2024 में छत्तीसगढ़ में आयोजित हॉकी इंडिया जूनियर वेस्ट ज़ोन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने के साथ प्लेयर ऑफ द मैच रहीं.

5. इसके बाद नई दिल्ली में आयोजित 31वें चरनजीत राय नेहरू गर्ल्स हॉकी टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीतने के साथ पूरे टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुनी गईं.

6. वर्ष 2024 में रांची में आयोजित प्रथम हॉकी इंडिया इंटर जोन राष्ट्रीय चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता.

7. वर्ष 2025 में बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया.

8. वर्ष 2025 में काकीनाडा में आयोजित 15वीं जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में मध्यप्रदेश का प्रतिनिधित्व किया.

9. पुणे में आयोजित यूनिवर्सिटी वेस्ट ज़ोन प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता.

10. वर्ष 2026 में भुवनेश्वर में आयोजित ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी हॉकी टूर्नामेंट में उनकी टीम चौथे स्थान पर रही.