ग्वालियर की बेटी कृष्णा शर्मा का भारतीय अंडर-21 हॉकी टीम में चयन, यूके दौरे पर दिखाएंगी दम

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Gwalior Hockey Player News: ग्वालियर की बेटी कृष्णा शर्मा ने अपने शानदार खेल से पूरे ग्वालियर और मध्यप्रदेश का नाम रोशन कर दिया है. कृष्णा का सिलेक्शन भारतीय अंडर-21 महिला हॉकी टीम में हुआ है. वह 5 जुलाई से शुरू होने वाले यूनाइटेड किंगडम दौरे पर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी. संघर्ष, मेहनत और परिवार के सहयोग से टीम इंडिया तक पहुंची कृष्णा की कहानी हर बेटी के लिए प्रेरणा बन गई है.
ग्वालियर की होनहार हॉकी खिलाड़ी कृष्णा शर्मा अब भारत की अंडर-21 महिला हॉकी टीम की जर्सी पहनकर अंतरराष्ट्रीय मैदान में उतरेंगी. हॉकी इंडिया द्वारा घोषित टीम 5 जुलाई से स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के दौरे पर जाएगी. जहां भारतीय टीम स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, अमेरिका और बेल्जियम की जूनियर टीमों के खिलाफ टेस्ट मुकाबले खेलेगी.
सफलता का सफर आसान नहीं
कृष्णा शर्मा की सफलता का सफर आसान नहीं रहा. हॉकी खेलते समय स्कर्ट पहनने को लेकर समाज के कुछ लोगों ने उन्हें ताने दिए, लेकिन कृष्णा ने हर आलोचना का जवाब अपने खेल से दिया. आज वही बेटी भारत की जर्सी पहनकर देश का प्रतिनिधित्व करने जा रही है. कृष्णा के पिता सुनील शर्मा एक सिक्योरिटी सर्विस कंपनी का संचालन करते हैं. साधारण परिवार से आने के बावजूद उन्होंने हर परिस्थिति में अपनी बेटी का साथ दिया और उसके सपनों को उड़ान दी.
कहां से की हॉकी की शुरूआत
कृष्णा शर्मा ने साल 2019 में मध्यप्रदेश महिला हॉकी अकादमी से हॉकी की शुरुआत की. कोचों के मार्गदर्शन और लगातार मेहनत के दम पर उन्होंने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाई. साल 2023 में उन्हें भारतीय अंडर-18 सब जूनियर टीम के साथ नीदरलैंड्स और बेल्जियम टेस्ट सीरीज में भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला. जिसके बाद उनकी उपलब्धियों की सूची लगातार लंबी होती गई.
1. वर्ष 2022 में हैदराबाद में आयोजित 14वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाली टीम का हिस्सा रहीं और दो बार प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गईं.
2. वर्ष 2023 में ग्वालियर में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सिल्वर मेडल जीता.
3. दिल्ली में आयोजित 29वीं चरनजीत राय नेहरू गर्ल्स हॉकी टूर्नामेंट में सिल्वर मेडल अपने नाम किया.
4. वर्ष 2024 में छत्तीसगढ़ में आयोजित हॉकी इंडिया जूनियर वेस्ट ज़ोन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने के साथ प्लेयर ऑफ द मैच रहीं.
5. इसके बाद नई दिल्ली में आयोजित 31वें चरनजीत राय नेहरू गर्ल्स हॉकी टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीतने के साथ पूरे टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुनी गईं.
6. वर्ष 2024 में रांची में आयोजित प्रथम हॉकी इंडिया इंटर जोन राष्ट्रीय चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता.
7. वर्ष 2025 में बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया.
8. वर्ष 2025 में काकीनाडा में आयोजित 15वीं जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में मध्यप्रदेश का प्रतिनिधित्व किया.
9. पुणे में आयोजित यूनिवर्सिटी वेस्ट ज़ोन प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता.
10. वर्ष 2026 में भुवनेश्वर में आयोजित ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी हॉकी टूर्नामेंट में उनकी टीम चौथे स्थान पर रही.
मध्यप्रदेश की नई पहचान
अब कृष्णा शर्मा भारतीय अंडर-21 महिला हॉकी टीम के साथ यूनाइटेड किंगडम दौरे पर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी. ग्वालियर की यह बेटी न केवल शहर बल्कि पूरे मध्यप्रदेश की नई पहचान बन चुकी है. उनकी सफलता हजारों बेटियों के लिए प्रेरणा है कि मेहनत, लगन और आत्मविश्वास के दम पर हर सपना पूरा किया जा सकता है. ग्वालियर की बेटी कृष्णा शर्मा की इस उपलब्धि पर पूरे शहर में खुशी का माहौल है. खेल प्रेमियों और हॉकी से जुड़े लोगों का कहना है कि कृष्णा आने वाले समय में सीनियर भारतीय महिला हॉकी टीम में भी अपनी जगह बनाएंगी और देश के लिए कई बड़े मेडल जीतेंगी.
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