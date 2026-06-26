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ग्वालियर की बेटी कृष्णा शर्मा का भारतीय अंडर-21 हॉकी टीम में चयन, यूके दौरे पर दिखाएंगी दम

Krishna Sharma News: ग्वालियर की कृष्णा शर्मा का चयन भारतीय अंडर-21 महिला हॉकी टीम में हुआ है. वह यूनाइटेड किंगडम दौरे पर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी. संघर्षपूर्ण सफर और शानदार प्रदर्शन के दम पर उन्होंने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है.

Written ByKartar Singh RajputEdited By:Manish kushawah
Published: Jun 26, 2026, 11:13 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 11:13 PM IST
ग्वालियर की बेटी कृष्णा शर्मा का भारतीय अंडर-21 हॉकी टीम में चयन, यूके दौरे पर दिखाएंगी दम
Image Credit: Gwalior Hockey Player NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Kartar Singh Rajput

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करतार सिंह राजपूत, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से रिपोर्टर हैं. 

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