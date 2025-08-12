Gwalior News: पैसों के विवाद में हैवान बना मजदूर, दूसरे की उंगली चबाकर काट दी, दहल उठा इलाका
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2877825
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhग्वालियर

 MP News: ग्वालियर में पैसों के लेन-देन को लेकर दो मजदूरों के बीच विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ गया कि एक मजदूर ने दूसरे मजदूर की उंगली काट ली. पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Aug 12, 2025, 06:18 PM IST
Gwalior News Today: मध्य प्रदेश के ग्वालियर से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. यहां बस स्टैंड पर पैसों के लेन-देन को लेकर दो मजदूरों के बीच विवाद हो गया. विवाद के दौरान एक मजदूर ने दूसरे मजदूर की उंगली चबाकर काट ली. शिकायतकर्ता ने इसकी शिकायत पुलिस से की है. पुलिस ने शिकायतकर्ता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. इस घटना के बाद से इलाका दहल उठा.

पैसों के विवाद में हैवान बना मजदूर
दरअसल, ग्वालियर के बस स्टैंड पर मजदूरी करने वाले भिंड जिले के चिरोला गांव निवासी बल्लू कौरव ने हाल ही में पड़ाव थाने में शिकायत दर्ज कराई है. बल्लू ने बताया कि वह मजदूरी करके घर लौट रहा था, तभी आगरा जिले के भिटारी निवासी राम सिंह तोमर ने बस स्टैंड के टिकट काउंटर के पास उसे रोक लिया. पैसों को लेकर राम सिंह और बल्लू के बीच विवाद शुरू हुआ, जो देखते ही देखते हाथापाई में बदल गया. विवाद के दौरान गुस्साए राम सिंह ने बल्लू की उंगली दांतों से काट ली.

मजदूर ने दूसरे की उंगली चबाकर थूक दी
हमला इतना भयानक था कि बल्लू कौरव की उंगली कटकर उसके मुंह में चली गई, जिसे आरोपी ने वहीं थूक दिया. इस घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर दोनों को अलग किया. इसके बाद बल्लू पड़ाव थाना पहुंचा और पूरी घटना की शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी राम सिंह तोमर के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

रिपोर्ट- करतार सिंह राजपूत

