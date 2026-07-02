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ग्वालियर में 'लापता' हुए लड्डू गोपाल, खोजने के लिए पुलिस ने बनाई स्पेशल SIT, 29 जनवरी से गायब हैं ठाकुर जी

Gwalior News: पुलिस ने ग्वालियर में पांच महीने पहले लापता हुए लड्डू गोपाल की तलाश के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) बनाई है. 29 जनवरी को बाजार जाते समय उनके लड्डू गोपाल गुम हो गए थे.

Written ByKartar Singh Rajput
Published: Jul 02, 2026, 01:17 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 01:17 PM IST
ग्वालियर में 'लापता' हुए लड्डू गोपाल, खोजने के लिए पुलिस ने बनाई स्पेशल SIT, 29 जनवरी से गायब हैं ठाकुर जी
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kartar Singh Rajput

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करतार सिंह राजपूत, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से रिपोर्टर हैं. 

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