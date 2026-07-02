ग्वालियर में 'लापता' हुए लड्डू गोपाल, खोजने के लिए पुलिस ने बनाई स्पेशल SIT, 29 जनवरी से गायब हैं ठाकुर जी

खोजने के लिए पुलिस ने बनाई स्पेशल SIT

विजया शर्मा पिछले पांच महीनों से पुलिस अधिकारियों से मिलने के लिए लगातार चक्कर लगा रही थीं. उनकी भावनाओं और आस्था को समझते हुए और IG के निर्देशों पर अमल करते हुए, अब तीन थाना क्षेत्रों के पुलिसकर्मियों को मिलाकर एक विशेष जांच टीम बनाई गई है. यह टीम उन सभी जगहों की जांच करेगी जहां लड्डू गोपाल की मूर्ति मिलने की संभावना है. हालांकि यह मामला आम आपराधिक मामलों से अलग है, फिर भी पुलिस इसे पूरी गंभीरता से ले रही है.