ग्वालियर में 'लापता' हुए लड्डू गोपाल, खोजने के लिए पुलिस ने बनाई स्पेशल SIT, 29 जनवरी से गायब हैं ठाकुर जी

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मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आस्था से जुड़ा एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां पुलिस किसी अपराधी को नहीं बल्कि 'लड्डू गोपाल' की उस मूर्ति को ढूंढ रही है जो पांच महीने पहले गायब हो गई थी. गायब मूर्ति का पता लगाने के लिए अब एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) बनाई गई है. महिला की भावुक अपील और IG के निर्देशों के बाद तीन अलग-अलग थानों की पुलिस इस अनोखे मामले की जांच कर रही है.
29 जनवरी से लापता हैं ठाकुर जी
दरअसल, ग्वालियर के अलकापुरी इलाके में रहने वालीं विजया शर्मा लड्डू गोपाल की मूर्ति को अपने परिवार का सदस्य और गहरी श्रद्धा का पात्र मानती हैं. वह जहां भी जाती थीं, मूर्ति को अपने साथ ले जाती थीं. लेकिन 29 जनवरी को जब वह बाजार गई थीं, तो मूर्ति अचानक गायब हो गई. काफी खोजबीन के बाद भी कोई सुराग न मिलने पर उन्होंने पुलिस से मदद मांगी.
खोजने के लिए पुलिस ने बनाई स्पेशल SIT
विजया शर्मा पिछले पांच महीनों से पुलिस अधिकारियों से मिलने के लिए लगातार चक्कर लगा रही थीं. उनकी भावनाओं और आस्था को समझते हुए और IG के निर्देशों पर अमल करते हुए, अब तीन थाना क्षेत्रों के पुलिसकर्मियों को मिलाकर एक विशेष जांच टीम बनाई गई है. यह टीम उन सभी जगहों की जांच करेगी जहां लड्डू गोपाल की मूर्ति मिलने की संभावना है. हालांकि यह मामला आम आपराधिक मामलों से अलग है, फिर भी पुलिस इसे पूरी गंभीरता से ले रही है.
अधिकारियों का कहना है कि महिला की धार्मिक आस्था और भावनाओं का सम्मान करते हुए उनकी लड्डू गोपाल की मूर्ति को खोजने की हर संभव कोशिश की जाएगी. ग्वालियर पुलिस की इस पहल की चर्चा हो रही है. अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या विजया शर्मा पांच महीने बाद अपने प्रिय देवता से फिर मिल पाएंगी.
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