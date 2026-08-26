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घर नहीं जा सकीं CISF की बहनें, CM मोहन की कलाई पर बांधी राखी, लाड़ली बहनों ने भी रक्षा सूत्र बांधकर कहा- धन्यवाद

रक्षाबंधन से पहले 26 अगस्त को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ग्वालियर एयरपोर्ट पर लाड़ली बहनों से मुलाकात की. इस दौरान ग्वालियर की लाड़ली बहनों ने मुख्यमंत्री मोहन यादव की कलाई पर राखी बांधी और योजना के तहत अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराने के लिए उन्हें धन्यवाद पत्र सौंपा. साथ ही, CISF की महिला कर्मियों ने भी मुख्यमंत्री को राखी बांधी.

Written ByZee News DeskEdited ByRanjana Kahar
Published: Aug 26, 2026, 09:42 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 09:42 PM IST
घर नहीं जा सकीं CISF की बहनें, CM मोहन की कलाई पर बांधी राखी, लाड़ली बहनों ने भी रक्षा सूत्र बांधकर कहा- धन्यवाद

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