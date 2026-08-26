घर नहीं जा सकीं CISF की बहनें, CM मोहन की कलाई पर बांधी राखी, लाड़ली बहनों ने भी रक्षा सूत्र बांधकर कहा- धन्यवाद

आत्मनिर्भरता और भलाई के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध

इस मौके पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि, राज्य सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है कि राज्य की हर बहन के चेहरे पर मुस्कान हो और बेटियां सुरक्षित रहें, आत्मनिर्भर बनें और अपने सपनों को पूरा करते हुए आगे बढ़ें. उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार राज्य की हर बहन के सम्मान, सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और भलाई के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध रहेगी. गौरतलब है कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव 26 अगस्त को भिंड जिले के मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र में गोदरेज की चौथी यूनिट का उद्घाटन करने आए थे. इसी दौरे के दौरान वे कुछ देर के लिए ग्वालियर के राजमाता विजया राजे सिंधिया एयर टर्मिनल पर भी रुके थे.