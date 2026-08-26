घर नहीं जा सकीं CISF की बहनें, CM मोहन की कलाई पर बांधी राखी, लाड़ली बहनों ने भी रक्षा सूत्र बांधकर कहा- धन्यवाद

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26 अगस्त को ग्वालियर एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की ट्रांजिट विजिट के दौरान एक दिल को छू लेने वाला नजारा देखने को मिला. रक्षाबंधन की भावना के साथ ग्वालियर की लाड़ली बहनों ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव की कलाई पर राखी बांधी. बहनों के हाथों से बंधी इन राखियों के पवित्र धागों ने जहां भाई-बहन के आत्मीय रिश्ते को मजबूत बनाया, वहीं प्रदेश की हर बहन के सम्मान, सुरक्षा, स्वावलंबन और खुशहाली के लिए मुख्यमंत्री डॉ. यादव के संकल्प को और मजबूत किया. ग्वालियर की बहनों ने रक्षाबंधन के तोहफे के तौर पर लाड़ली बहना योजना के तहत अतिरिक्त धनराशि देने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. यादव को धन्यवाद पत्र भी सौंपा.
राखी बांधते ही भावुक हुईं CISF की महिला जवान
इस बीच, ग्वालियर एयरपोर्ट पर एक भावुक दृश्य देखने को मिला, जब CISF की दो महिला कर्मियों ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव की कलाई पर राखी बांधी. जब इन बहनों ने उनके माथे पर रोली-तिलक लगाया और राखी बांधी, तो मुख्यमंत्री ने स्नेहपूर्वक उन्हें आशीर्वाद दिया. इस भावुक पल में उन्होंने कहा कि, भाई-बहन का रिश्ता किसी एक त्योहार तक सीमित नहीं होता बल्कि यह स्नेह, विश्वास और जिम्मेदारी पर आधारित जीवन भर का रिश्ता है. राखी का यह पवित्र धागा हमेशा यह याद दिलाता रहेगा कि मध्य प्रदेश की हर बहन उनके अपने परिवार का हिस्सा है.
घर नहीं जा सकीं CISF की बहनें
दरअसल, ग्वालियर एयरपोर्ट पहुंचने पर CISF में तैनात दो बहनों ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से उन्हें राखी बांधने का अनुरोध किया. महाराष्ट्र की रासकर अश्विनी और राजस्थान की पूनम यादव दोनों ही टर्मिनल पर तैनात थीं. इस साल रक्षाबंधन पर अपने घर नहीं जा पा रही हैं. उन्हें अपने प्रियजनों से दूर रहने का दुख महसूस हो रहा था, इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. यादव की कलाई पर पवित्र रक्षा-सूत्र बांधा. यह एक भावुक पल था जिससे उनकी आंखें नम हो गईं.
आत्मनिर्भरता और भलाई के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध
इस मौके पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि, राज्य सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है कि राज्य की हर बहन के चेहरे पर मुस्कान हो और बेटियां सुरक्षित रहें, आत्मनिर्भर बनें और अपने सपनों को पूरा करते हुए आगे बढ़ें. उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार राज्य की हर बहन के सम्मान, सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और भलाई के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध रहेगी. गौरतलब है कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव 26 अगस्त को भिंड जिले के मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र में गोदरेज की चौथी यूनिट का उद्घाटन करने आए थे. इसी दौरे के दौरान वे कुछ देर के लिए ग्वालियर के राजमाता विजया राजे सिंधिया एयर टर्मिनल पर भी रुके थे.
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