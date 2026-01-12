लाड़ली बहना योजना के नाम पर हो रही ठगी, तुरंत हो जाएं सावधान; कैसे मिलेंगे पैसे, जानें आवेदन का तरीका

Ladli Behna Yojana: जहां मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से मज़बूत कर रही है, वहीं जालसाज इसका फायदा उठाकर स्कैम कर रहे हैं. हाल ही में ग्वालियर के जीवाजीगंज इलाके में एक अनजान धोखेबाज़ ने एक महिला को योजना का फायदा दिलाने के बहाने बहला-फुसलाकर बुलाया, फिर उसके सोने के गहने उतरवाकर फरार हो गया. पुलिस ने सावधानी बरतने की सलाह दी है और साफ किया है कि योजना की पूरी प्रक्रिया सरकारी केंद्रों के ज़रिए होती है, और किसी भी प्राइवेट व्यक्ति को कोई गहने या पैसे देने की ज़रूरत नहीं है.

लाड़ली बहना योजना के नाम पर हो रही ठगी

दरअसल, कटिघाटी की रहने वाली रोशनी शाक्य के साथ लाडली बहना योजना से जुड़ा एक फ्रॉड हुआ है. चश्मदीदों ने बताया कि उन्होंने रविवार शाम को रोशनी को बाज़ार में रोते हुए देखा और उससे पूछा कि क्या हुआ. रोशनी ने बताया कि उसके पति नमकीन का ठेला चलाते हैं और उनका परिवार आर्थिक मुश्किलों का सामना कर रहा है. एक अनजान महिला ने उसे लाडली बहना योजना के तहत पैसे दिलाने का वादा करके लालच दिया था. इसी बहाने ठग उसे अपने साथ ले गई. फिर उसने महिला के कानों से सोने की बालियां निकलवाकर और गायब हो गई. जब वह काफी देर तक वापस नहीं आई, तो महिला को एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है. वहीं पुलिस ने बताया कि इस घटना के बारे में अभी तक पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है.

योजना का लाभ और आवेदन

इस योजना के तहत मध्य प्रदेश की रहने वाली शादीशुदा, विधवा या तलाकशुदा महिलाएं जिनकी उम्र 21 से 60 साल के बीच है, वे पात्र हैं. शर्त यह है कि परिवार की सालाना आय ₹2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. पात्र महिलाएं अपने ग्राम पंचायत, वार्ड ऑफिस या लोकल कैंप में फॉर्म भरकर अप्लाई कर सकती हैं. आवेदन के लिए समग्र ID, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट की जानकारी ज़रूरी है. आवेदन के समय एक लाइव फोटो ली जाती है और एक रसीद दी जाती है. ज़्यादा जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं. इस योजना की पूरी प्रक्रिया सरकारी केंद्रों के ज़रिए की जाती है. पुलिस ने ऐसी धोखाधड़ी वाली गतिविधियों से सावधान रहने की सलाह दी है.

32वीं किस्त का इंतजार

जानकारी के अनुसार इस स्कीम की 32वीं किस्त 1 जनवरी से 15 जनवरी 2026 के बीच कभी भी जारी की जा सकती है. हालांकि सरकार ने अभी तक कोई तय तारीख ऑफिशियली अनाउंस नहीं की है.

