/ग्वालियर में रेलवे में सीधी भर्ती का सपना दिखाकर लाखों की ठगी, नियुक्ति पत्र लेकर बिहार पहुंचे युवक-युवती, खुली पोल

बेटी-भतीजे को RPF में नौकरी दिलाने का वादा

दरअसल, ग्वालियर के थाटीपुर पुलिस स्टेशन इलाके में सिविल डिस्पेंसरी क्वार्टर में रहने वाली चंद्रलेखा सिंह, थाटीपुर सिविल डिस्पेंसरी में नर्सिंग ऑफिसर के तौर पर काम करती हैं. अगस्त 2023 में मुख्य आरोपी विक्रम राणा अपनी एक महिला रिश्तेदार की डिलीवरी में मदद करने के लिए डिस्पेंसरी गया था. इसी दौरान उसकी मुलाकात चंद्रलेखा से हुई. बातचीत के दौरान जब उसे पता चला कि चंद्रलेखा की बेटी स्वाति और उसकी बहन का बेटा सिद्धार्थ नौकरी की तलाश में हैं, तो उसने खुद को एक प्रभावशाली व्यक्ति बताया और कहा कि वह रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (RPF) में सब-इंस्पेक्टर के तौर पर उनकी सीधी भर्ती करवा सकता है. उसने भरोसा दिलाया कि अपॉइंटमेंट लेटर मिलने के बाद ही पैसे देने होंगे.