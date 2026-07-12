/ग्वालियर में रेलवे में सीधी भर्ती का सपना दिखाकर लाखों की ठगी, नियुक्ति पत्र लेकर बिहार पहुंचे युवक-युवती, खुली पोल

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ग्वालियर में रेलवे सुरक्षा बल में सब-इंस्पेक्टर की नौकरी दिलाने का झांसा देकर 14 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है. तीन आरोपियों ने एक नर्सिंग ऑफिसर को उनकी सीधी भर्ती का भरोसा दिलाया, उनके नाम पर नकली अपॉइंटमेंट लेटर तैयार किए और बदले में ₹14 लाख ले लिए. हालांकि जब दोनों उम्मीदवार नौकरी जॉइन करने के लिए बिहार के दानापुर रेलवे हेडक्वार्टर पहुंचे, तो उन्हें पता चला कि ऐसी कोई भर्ती नहीं हुई थी और अपॉइंटमेंट लेटर असली नहीं थे. शुरुआत में पुलिस ने शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन बाद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आदेश पर थाटीपुर पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया.
बेटी-भतीजे को RPF में नौकरी दिलाने का वादा
दरअसल, ग्वालियर के थाटीपुर पुलिस स्टेशन इलाके में सिविल डिस्पेंसरी क्वार्टर में रहने वाली चंद्रलेखा सिंह, थाटीपुर सिविल डिस्पेंसरी में नर्सिंग ऑफिसर के तौर पर काम करती हैं. अगस्त 2023 में मुख्य आरोपी विक्रम राणा अपनी एक महिला रिश्तेदार की डिलीवरी में मदद करने के लिए डिस्पेंसरी गया था. इसी दौरान उसकी मुलाकात चंद्रलेखा से हुई. बातचीत के दौरान जब उसे पता चला कि चंद्रलेखा की बेटी स्वाति और उसकी बहन का बेटा सिद्धार्थ नौकरी की तलाश में हैं, तो उसने खुद को एक प्रभावशाली व्यक्ति बताया और कहा कि वह रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (RPF) में सब-इंस्पेक्टर के तौर पर उनकी सीधी भर्ती करवा सकता है. उसने भरोसा दिलाया कि अपॉइंटमेंट लेटर मिलने के बाद ही पैसे देने होंगे.
फर्जी नियुक्ति पत्र सौंपे
विक्रम ने दोनों उम्मीदवारों के लिए सात-सात लाख रुपये में नौकरी पक्की करने का सौदा किया. यानी कुल 14 लाख रुपये. इसके बाद उसने स्वाति और सिद्धार्थ की पढ़ाई-लिखाई की मार्कशीट और दूसरे दस्तावेज लिए, और उनसे कुछ खाली कागज़ों पर दस्तखत भी करवाए. कुछ दिनों बाद विक्रम ने चंद्रलेखा और उसके परिवार को अपने दो साथियों, अनूप और जितेंद्र से मिलवाया. उसने बताया कि ये दोनों विभाग के अंदरूनी मामलों को देखते हैं और भर्ती की प्रक्रिया इन्हीं के जरिए पूरी होगी. कुछ समय बाद, तीनों आरोपियों ने परिवार को स्वाति और सिद्धार्थ के नाम से जारी RPF नियुक्ति पत्र सौंपे.
14 लाख की ठगी
अपॉइंटमेंट लेटर देखकर परिवार बहुत खुश हुआ और उन्होंने आरोपी को ₹14 लाख नकद दे दिए. लेटर मिलने के बाद स्वाति और सिद्धार्थ ड्यूटी जॉइन करने के लिए बिहार में दानापुर रेलवे हेडक्वार्टर गए. वहां, कागजात की जांच करने के बाद अधिकारियों ने साफ कहा कि RPF ने ऐसी कोई भर्ती प्रक्रिया नहीं चलाई थी और उनके पास मौजूद अपॉइंटमेंट लेटर पूरी तरह से फर्ज़ी थे. यह सुनकर वे दोनों हैरान रह गए. वे तुरंत ग्वालियर लौटे और आरोपी से संपर्क किया. शुरू में आरोपी ने उन्हें यह कहकर गुमराह किया कि अपॉइंटमेंट लेटर असली हैं. हालांकि जब बाद में पैसे वापस मांगे गए, तो वह बहाने बनाने और धमकियां देने लगा.
पुलिस ने दर्ज किया मामला
पीड़ित परिवार ने कार्रवाई की मांग करते हुए थाटीपुर पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दी, लेकिन पुलिस ने कोई मामला दर्ज नहीं किया. इसके बाद चंद्रलेखा सिंह ने जिला अदालत में याचिका दायर की. पेश किए गए दस्तावेजों और तथ्यों की जांच के बाद, अदालत ने थाटीपुर पुलिस को धोखाधड़ी और जाली दस्तावेज बनाने के आरोपों पर तुरंत FIR दर्ज करने का निर्देश दिया. कोर्ट के आदेश के बाद थाटीपुर पुलिस ने मुख्य आरोपियों विक्रम राणा, अनूप और जितेंद्र के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और जाली दस्तावेज बनाने से संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया है. उन्हें पकड़ने के लिए संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है.
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