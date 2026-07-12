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ग्वालियर में रेलवे में सीधी भर्ती का सपना दिखाकर लाखों की ठगी, नियुक्ति पत्र लेकर बिहार पहुंचे युवक-युवती, खुली पोल

ग्वालियर में ₹14 लाख की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जिसमें लोगों को रेलवे सुरक्षा बल (RPF) में सब-इंस्पेक्टर की नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगा गया. आरोप है कि तीन लोगों ने एक नर्सिंग ऑफिसर की बेटी और भतीजे को नौकरी पर सीधे भर्ती कराने का दावा करते हुए उन्हें फर्जी नियुक्ति पत्र सौंपे.

Written ByKartar Singh RajputEdited By:Ranjana Kahar
Published: Jul 12, 2026, 07:01 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 07:01 PM IST
ग्वालियर में रेलवे में सीधी भर्ती का सपना दिखाकर लाखों की ठगी, नियुक्ति पत्र लेकर बिहार पहुंचे युवक-युवती, खुली पोल
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kartar Singh Rajput

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करतार सिंह राजपूत, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से रिपोर्टर हैं. 

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