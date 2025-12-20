Advertisement
एमपी की सबसे बड़ी गौशाला में बड़ी संख्या में गायों की मौतें, मामले पर प्रबंधन दे रहा गोलमोल जवाब

Gwalior Gaushala News: ग्वालियर की लाल टिपारा गौशाला में एक दर्जन से अधिक गोवंश की मौत से हड़कंप मच गया. मिली जानकारी के मुताबिक, गौशाला प्रबंधन की लापरवाही के चलते गोवंश की मौते हुई हैं. वहीं मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Dec 20, 2025, 07:33 PM IST
कैसे हुई गायों की मौत?
Lal Tipara Gaushala: ग्वालियर में एमपी की सबसे बड़ी गौशाला लाल पिटारा में एक साथ बड़ी संख्या में गोवंश की मौत होने से प्रशासन और प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. यहां एक दर्जन से ज्यादा गायों के मरने की पुष्टि हुई है, लेकिन अब तक मौत के साफ कारण सामने नहीं आ सके हैं. हालात इतने खराब बताए जा रहे हैं कि कई गायों के शव एक-दूसरे पर पड़े मिले. हैरानी की बात यह है कि जिस गौशाला में रोजाना हजारों गोवंश रखे जाते हैं, वहां देखरेख के दावे पूरी तरह फेल नजर आ रहे हैं.

मिली जानकारी के मुतबिक, इस गौशाला में करीब 10 हजार से ज्यादा गोवंश मौजूद हैं और इनकी देखभाल पर हर महीने लगभग 25 लाख रुपये खर्च किए जाते हैं. इसके बावजूद गोवंश की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है. कई गाय बीमार अवस्था में मिलीं, तो कई की इलाज के अभाव में मौत हो गई. मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि समय पर उपचार और साफ-सफाई की व्यवस्था नहीं की गई. यही वजह है कि इतनी बड़ी गौशाला होने के बावजूद गोवंश को बुनियादी सुविधाएं तक नहीं मिल पा रही हैं.

कैसे हुआ था खुलासा?
इस मामले में खुलासा शासकीय चिकित्सक आशुतोष आर्य ने किया है. उन्होंने कहा कि 11 दिसंबर को उन्होंने एक घायल गाय को इलाज के बाद गौशाला भेजा था, जिसके पैरों में चोट थी. कुछ दिन बाद जब वे गौशाला पहुंचे तो वही गाय मृत अवस्था में मिली. इसके अलावा कई अन्य गायें भी गंभीर हालत में थीं. जब उन्होंने प्रबंधन से जानकारी मांगी तो संतोषजनक जवाब नहीं मिला. इसके बाद उन्होंने पूरे मामले की शिकायत संबंधित अधिकारियों और प्रशासन से की.

प्रबंधन का गोलमोल जवाब
मामला सामने आने के बाद गौशाला से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसमें मृत गायें पड़ी हुई दिखाई दे रही थीं. वीडियो के वायरल होते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया. आनन-फानन में नगर निगम और पशुपालन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. ग्वालियर कलेक्टर ने भी गौशाला का निरीक्षण किया और बीमार गोवंश के बाड़ों की स्थिति देखी. हालांकि निरीक्षण के बाद भी प्रबंधन की ओर से साफ जवाब देने से बचते हुए गोलमोल बातें कही गईं.

कैसे हुई बड़ी लापरवाही?
वहीं पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए नगर निगम कमिश्नर ने गोवंश की मौत की जांच के आदेश दे दिए हैं. प्रशासन का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाएगी. वहीं गौशाला प्रबंधन का दावा है कि वे अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं. लेकिन सवाल यह है कि जब सरकार हर साल करोड़ों रुपये गोवंश संरक्षण पर खर्च कर रही है, तो फिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई. 

रिपोर्टः करतार सिंह राजपूत, ग्वालियर

