किराया दिए बिना घर किया खाली, फिर मकान मालिक ने उठाया ऐसा खौफनाक कदम; अब जेल में गुजर रही रात

Gwalior Crime News: ग्वालियर में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां किराया नहीं देने पर मकान मालिक ने अपने ही किराएदार का अपहरण कर लिया. आरोपी मकान मालिक ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर किराएदार को बंधक बना लिया और उसकी जमकर पिटाई की. जब पीड़ित ने किराया चुकाने का वादा किया, तब जाकर उसे छोड़ा गया. किसी तरह उनके शिकंजे से छूटकर किराएदार थाटीपुर थाने पहुंचा और पुलिस को पूरी घटना बताई. शिकायत के आधार पर पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए मकान मालिक सहित तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

दरअसल, पंचशील नगर निवासी दीपक जाटव कुछ समय पहले कल्पी ब्रिज कॉलोनी में रहने वाले संतोष गुर्जर के मकान में किराए से रह रहा था. लेकिन विवाद के चलते दीपक बिना किराया चुकाए मकान छोड़कर चला गया. जब इस बात की जानकारी संतोष गुर्जर को लगी, तो उसने बदला लेने की ठान ली. संतोष ने अपने साथियों धर्मेंद्र जाटव और गौरी गुर्जर के साथ मिलकर दीपक को मिलने के बहाने दुल्लपुर इलाके में बुलाया. जैसे ही दीपक वहां पहुंचा, तीनों ने उसे जबरन कार में बैठा लिया और अपने घर ले जाकर बंधक बना लिया.

मामले की जांच जारी

घर पहुंचने के बाद तीनों आरोपियों ने दीपक की बेरहमी से पिटाई की, जिससे उसकी हालत खराब हो गई. दर्द से कराह रहे दीपक ने आखिरकार किराया लौटाने का वादा किया, तब जाकर उसे छोड़ा गया. लेकिन आजाद होते ही वह सीधे थाटीपुर थाने पहुंचा और पुलिस को पूरी कहानी बताई. शिकायत मिलने पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मकान मालिक संतोष गुर्जर और उसके साथी धर्मेंद्र जाटव व गौरी गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी कार को भी जब्त कर लिया है. मामले की जांच CSP अतुल कुमार सोनी की निगरानी में जारी है.

(रिपोर्टः करतार सिंह राजपूत, ग्वालियरल)

