अंबेडकर पोस्टर विवाद केस में एडवोकेट अनिल मिश्रा को तगड़ा झटका, आरोपी अभी जेल में ही रहेंगे, जानिए अब कब होगी सुनवाई?

Gwalior Ambedkar Poster Burning Case: ग्वालियर में डॉ. अंबेडकर पोस्टर जलाने के मामले में हाईकोर्ट से आरोपियों को अभी राहत नहीं मिली है. फरियादी के मौजूद न रहने से सुनवाई टल गई. अब सोमवार को दोबारा सुनवाई होगी, तब तक आरोपी जेल में ही रहेंगे.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Jan 04, 2026, 03:52 PM IST
अंबेडकर पोस्टर विवाद केस
अंबेडकर पोस्टर विवाद केस

Advocate Anil Mishra Bail Hearing: ग्वालियर में डॉ. भीमराव अंबेडकर का पोस्टर जलाने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है. रविवार को भी इस केस की सुनवाई हाईकोर्ट की स्पेशल बेंच में हुई, लेकिन आरोपियों को कोई राहत नहीं मिली. जस्टिस जीएस अहलूवालिया और जस्टिस आशीष श्रोती की बेंच ने मामले पर सुनवाई की. आरोपी एडवोकेट अनिल मिश्रा और उनके तीन साथी फिलहाल जेल में ही रहेंगे. कोर्ट ने साफ किया कि अभी जमानत पर कोई फैसला नहीं हो सका है.

दरअसल, सुनवाई के दौरान फरियादी यानी शिकायतकर्ता पक्ष हाईकोर्ट में मौजूद नहीं था. इसी वजह से कोर्ट ने अगली सुनवाई सोमवार को तय कर दी. साथ ही फरियादी को नोटिस जारी कर दिया गया है और अब उसे अगली तारीख पर कोर्ट में आना जरूरी होगा. कोर्ट ने यह भी साफ किया कि बिना फरियादी की मौजूदगी के मामले में आगे फैसला करना ठीक नहीं है. इसी कारण रविवार को भी जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं हो पाई.

7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज
इस पूरे मामले में पुलिस ने पोस्टर जलाने के आरोप में कुल 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी. बीते गुरुवार को ग्वालियर पुलिस ने एडवोकेट अनिल मिश्रा समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया था. अगले दिन सभी को जिला न्यायालय में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया. इसके बाद आरोपियों ने एफआईआर को गलत बताते हुए हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी, जिस पर लगातार सुनवाई चल रही है.

पुलिस को भी किया गया तलब
शनिवार को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट की स्पेशल बेंच ने पुलिस को केस डायरी के साथ तलब किया था और राज्य सरकार ने जवाब के लिए समय मांगा था. इसके बाद रविवार को सुनवाई रखी गई, लेकिन फैसला टल गया. फिलहाल तीन आरोपी ग्वालियर सेंट्रल जेल की पीएमटी बैरक में बंद हैं, जबकि एडवोकेट अनिल मिश्रा को स्वास्थ्य कारणों से जेल अस्पताल में रखा गया है. शिकायतकर्ता की ओर से राय सिंह बौद्ध और आरोपी पक्ष से पवन पाठक ने पक्ष रखा.

रिपोर्टः करतार सिंह राजपूत, ग्वालियर

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट

 

