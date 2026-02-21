भाजपा नेता के फार्म हाउस पर तैयार हो रहा था 'जहर', पीते ही हो जाती मौत, जब्त शराब निकली जहरीली; फरार कांग्रेस नेता की तलाश

Gwalior Crime News: ग्वालियर में भाजपा नेता सुरेंद्र सिंह तोमर के फार्महाउस से आबकारी विभाग द्वारा जब्त की गई शराब को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है. फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की जांच रिपोर्ट में पुष्टि हुई है कि बरामद की गई शराब जहरीली थी. जानकारी के अनुसार, आबकारी विभाग की टीम ने 26 अक्टूबर 2025 को नकली शराब बनाने वाली एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया था. यह कार्रवाई घाटीगांव क्षेत्र में हाईवे किनारे स्थित भाजपा नेता सुरेंद्र सिंह तोमर के फार्महाउस पर की गई थी. छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में अवैध शराब और शराब बनाने की सामग्री जब्त की गई थी.

अब फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट में शराब के जहरीले होने की पुष्टि के बाद मामले की गंभीरता और बढ़ गई है. आबकारी विभाग की टीम फरार आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है. अधिकारियों का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

26 अक्टूबर 2025 को आबकारी विभाग ने मारा था छापा

26 अक्टूबर 2025 में ग्वालियर आबकारी विभाग ने एक नकली शराब फैक्ट्री पर छापा मारा था. इस दौरान आबकारी टीम ने घाटीगांव इलाके में हाईवे पर बीजेपी नेता सुरेंद्र सिंह तोमर के फार्महाउस से 36 ड्रम, 313 कैन जिनमें 22,850 लीटर ओपी (ओवर प्रूफ) स्प्रिट, शराब पैक करने वाली मशीनें, ओवर प्रूफ से बनी 220 तैयार व्हिस्की और दूसरा सामान बरामद किया था. फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट से पता चला कि जब्त स्प्रिट, जहरीला थी और इससे बनी शराब पीने से मौत होना तय था.

कांग्रेस नेता रणदीप मलिक फरार

छापेमारी के दौरान आबकारी विभाग ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया. फैक्ट्री का संचालक सोनीपत के कांग्रेस नेता रणदीप मलिक और अमित कुमार अभी भी फरार हैं. रणदीप मलिक पर अंतरराज्जीय तस्करी के 15 केस दर्ज हैं. इसलिए आबकारी टीमें जल्द ही आरोपियों को पकड़ने के लिए निकलेंगी. आबकारी विभाग का कहना है कि आरोपियों को पकड़ने के लिए जल्द ही टीमें भेजी जाएंगी.

