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पैरों तले खिसक जाएगी जमीन! 7 लाख खर्च कर लाए दुल्हन, आधी रात को पति ने व्हाट्सऐप चैट खुली तो उड़ गए होश

Gwalior Looteri Dulhan Case: ग्वालियर में शादी के नाम पर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है. एक युवक और उसके परिवार को गरीब लड़की का झांसा देकर शादी कराई गई, लेकिन बाद में खुलासा हुआ कि लड़की का कथित भाई ही उसका असली पति है.

Written By  Kartar Singh Rajput|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: May 24, 2026, 07:45 PM IST
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Gwalior Marriage Fraud
Gwalior Marriage Fraud

Gwalior Marriage Fraud: ग्वालियर में शादी के नाम पर ठगी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक युवक और उसके परिवार को गरीब लड़की का झांसा देकर लाखों रुपये की साजिश में फंसाने की कोशिश की गई. हैरानी की बात यह है कि जिस शख्स ने लड़की का भाई बनकर कन्यादान कराया, वही उसका असली पति निकला. पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने कथित लुटेरी दुल्हन समेत सात लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

मामला ग्वालियर के झांसी रोड थाना क्षेत्र के नाका चंद्रवदनी इलाके का है, जहां रहने वाले रतन शर्मा जबलपुर के एक निजी अस्पताल के इमरजेंसी विभाग में टीम लीडर के पद पर कार्यरत हैं. परिवार में पांच भाई हैं और सभी की शादी नहीं हुई थी. ऐसे में परिवार अच्छे रिश्ते की तलाश में था. इसी दौरान पड़ोसी सोनू तिवारी ने रतन के भाई गोविंद को एक रिश्ता सुझाया. बताया गया कि मुरैना निवासी सोनू उर्फ अजय चौहान अपनी गरीब मुंहबोली बहन राधा उर्फ दीक्षा मुद्गल के लिए रिश्ता ढूंढ रहा है.

शादी में खर्च किए लाखों
परिवार ने भरोसा किया, लड़की देखी गई और रिश्ता तय हो गया. रतन जबलपुर से ग्वालियर पहुंचे. 27 अप्रैल 2026 को आरोपी सोनू चौहान खुद को लड़की का भाई बताकर गोद भराई की रस्म में शामिल हुआ. इसके बाद 7 मई को पाटनकर चौराहा स्थित एक होटल में हिंदू रीति-रिवाज से शादी कराई गई, जिसमें परिवार ने करीब 7 लाख रुपये खर्च किए.

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शादी में बना फर्जी परिवार
आरोप है कि शादी के दौरान पूरा एक फर्जी परिवार खड़ा किया गया. सोनू चौहान की मां माया देवी ने लड़की की मां बनकर कन्यादान किया, जबकि उसकी बहन शिल्पी, जीजा राघवेंद्र और भाई सत्येंद्र भी लड़की पक्ष बनकर शादी में शामिल हुए. शादी के बाद दुल्हन को नाका चंद्रवदनी स्थित ससुराल लाया गया.

भाई बनकर कराी शादी
लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही रतन को दुल्हन की गतिविधियों पर शक हुआ. बताया जा रहा है कि वह लगातार मोबाइल पर किसी से चैट करती रहती थी. एक रात जब रतन ने मोबाइल चेक किया, तो व्हाट्सऐप चैट देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई. खुलासा हुआ कि भाई बनकर शादी कराने वाला सोनू उर्फ अजय चौहान ही दुल्हन दीक्षा का असली पति है. दोनों ने साल 2024 में आगरा के आर्य समाज मंदिर में प्रेम विवाह किया था और पति-पत्नी की तरह रह रहे थे.

परिवार ने लगाया आरोप
पीड़ित परिबनवार का आरोप है कि यह एक सुनियोजित गिरोह है, जो शादी के नाम पर लोगों को फंसाकर लाखों रुपये के जेवर और नकदी हड़पने की फिराक में रहता है. सच्चाई सामने आने के बाद परिवार दुल्हन को लेकर सीधे झांसी रोड थाने पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई.

7 लोगों पर मामला दर्ज
पुलिस ने राधा उर्फ दीक्षा मुद्गल, सोनू उर्फ अजय चौहान, माया देवी, शिल्पी परमार, राघवेंद्र परमार, सत्येंद्र चौहान और सोनू तिवारी के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है. दुल्हन को वन स्टॉप सेंटर भेजा गया है, जबकि उसके कथित पति सोनू चौहान को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं. पीड़ित की शिकायत पर सात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. जांच के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है. एक आरोपी को हिरासत में लिया गया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है.

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