कहीं आप भी तो नहीं कर रहे अपने पार्टनर से वीडियो कॉल पर बात? तो हो जाएं सावधान; ग्वालियर में लड़की की जिंदगी बर्बाद

Gwalior Rape Case: ग्वालियर में मोहब्बत के नाम पर धोखेबाजी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है. राजस्थान की 19 वर्षीय युवती के साथ नूराबाद मुरैना के रहने वाले युवक ने शादी का झांसा देकर छह महीने तक उसका शारीरिक शोषण किया. आरोपी गोविंद पाल ने युवती को दुल्हन बनाने का वादा किया और उसके भरोसे का फायदा उठाया. इस दौरान उसने युवती को अपने साथ कई जगहों पर घुमाया, जहां लगातार उसका शोषण किया जाता रहा. जब युवती ने शादी की बात दोहराई, तो आरोपी ने उसका अश्लील वीडियो बनाकर उसे बदनाम करने की धमकी दी.

पीड़िता का कहना है कि आरोपी गोविंद पाल से उसकी मुलाकात करीब छह महीने पहले हुई थी. युवक ने शुरुआत में प्यार का नाटक किया और फिर उसे उज्जैन, आगरा, मथुरा और नोएडा लेकर गया. इसी बीच आरोपी ने वीडियो कॉल के दौरान युवती का नहाते हुए वीडियो रिकॉर्ड कर लिया. जब युवती ने शादी के लिए दबाव बनाया, तो उसने वह वीडियो उसके रिश्तेदारों और परिजनों को भेज दिया. इस शर्मनाक हरकत के बाद पीड़िता टूट गई और ग्वालियर के इंदरगंज थाने में पहुंचकर आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई.

आरोपी गोविंद पाल गिरफ्तार

पुलिस ने शिकायत मिलते ही कार्रवाई करते हुए आरोपी गोविंद पाल को गिरफ्तार कर लिया है. उसके खिलाफ दुष्कर्म, धमकी और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है. सीएसपी रोबिन जैन ने बताया कि आरोपी ने कबूल किया है कि उसने युवती से शादी का झांसा देकर धोखाधड़ी की और वीडियो के जरिए उसे ब्लैकमेल किया. पुलिस आरोपी से और पूछताछ कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि कहीं उसने इसी तरह अन्य लड़कियों के साथ भी अपराध तो नहीं किया. (रिपोर्टः करतार सिंह राजपूत, ग्वालियर)

Add Zee News as a Preferred Source

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!