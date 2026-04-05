ग्वालियर में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला! नाम बदलकर युवती को प्यार में फंसाया, फिर...

Love Jihad Case in Gwalior: मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में लव जिहाद का एक गंभीर मामला सामने आया है. इसमें एक युवती को झूठी पहचान बताकर प्यार के जाल में फंसाया गया और बाद में उसे प्रताड़ित किया गया. आरोपी की पहचान समीर खान के रूप में हुई है, जिसने युवती से दोस्ती करने के लिए खुद को रवि ठाकुर बताया था. लंबे समय तक अपनी असली पहचान छिपाकर उसने युवती का भरोसा जीता और उसे एक प्रेम-संबंध में उलझाए रखा.

लव जिहाद का सनसनीखेज मामला

जब उस युवती को किसी तरह यह पता चला कि जिस व्यक्ति को वह रवि ठाकुर समझ रही थी, वह असल में समीर खान है तो वह पूरी तरह से सन्न रह गई. सच्चाई सामने आने पर जब उसने समीर से दूरी बनाने की कोशिश की और उसके करीब आने का विरोध किया तो आरोपी ने अपना असली रंग दिखा दिया. आरोप है कि युवती को डराने-धमकाने के मकसद से समीर ने उसके निजी वीडियो इंटरनेट पर वायरल करने की धमकी दी. इसके अलावा जब उसने विरोध जारी रखा तो उसके साथ मारपीट भी की गई.

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विरोध करने पर वीडियो वायरल करने की धमकी

आरोपी के डर और धमकियों के बावजूद उस युवती ने जबरदस्त हिम्मत दिखाई. वह माधवगंज पुलिस स्टेशन पहुंची और पुलिस को अपनी आपबीती सुनाई. मामले की गंभीरता और 'लव जिहाद' से जुड़े आरोपों को देखते हुए, स्टेशन हाउस ऑफिसर ने तुरंत केस दर्ज करने के निर्देश दिए. तेजी से कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी समीर खान को हिरासत में ले लिया है. फिलहाल पुलिस आगे की जांच शुरू कर दी है.

बता दें कि ग्वालियर में पहले भी लव जिहाद के कई मामले सामने आ चुके हैं. फिलहाल, पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या आरोपी ने किसी फर्जी पहचान का इस्तेमाल करके इसी तरह किसी और युवती को भी अपना निशाना बनाया है. इस घटना ने शहर में सुरक्षा और सतर्कता को लेकर एक बार फिर से बहस छेड़ दी है.

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