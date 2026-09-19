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लंपी वायरस से मुरैना-ग्वालियर में हड़कंप, रोजाना दर्जनभर से ज्यादा गायों की मौत का दावा, जानें लक्षण

Gwalior News: मुरैना और ग्वालियर में लंपी वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों ने मवेशियों की आबादी को लेकर चिंता बढ़ा दी है. खबर है कि अब तक इस संक्रमण से लगभग 100 गायों की मौत हो चुकी है और हर दिन एक दर्जन से ज़्यादा मवेशी इसकी चपेट में आ रहे हैं.

Written ByKartar Singh RajputEdited ByRanjana Kahar
Published: Sep 19, 2026, 02:35 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 02:35 PM IST
लंपी वायरस से मुरैना-ग्वालियर में हड़कंप, रोजाना दर्जनभर से ज्यादा गायों की मौत का दावा, जानें लक्षण

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Kartar Singh Rajput

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करतार सिंह राजपूत, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से रिपोर्टर हैं. 

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