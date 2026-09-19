लंपी वायरस से मुरैना-ग्वालियर में हड़कंप, रोजाना दर्जनभर से ज्यादा गायों की मौत का दावा, जानें लक्षण

कब जागेगा पशुपालन विभाग?

इस स्थिति में सबसे चिंताजनक बात पशुपालन विभाग और स्थानीय प्रशासन की उदासीनता है. स्थानीय गौ-रक्षकों का आरोप है कि इलाके में संक्रमण तेजी से फैल रहा है, फिर भी विभाग समय पर टीकाकरण सुनिश्चित करने या बीमार जानवरों के इलाज के लिए पर्याप्त इंतजाम करने में नाकाम रहा है. इस प्रशासनिक विफलता के बीच ये स्वयंसेवक अपनी जान और संसाधनों को जोखिम में डालकर गायों को टीका लगाने और प्राथमिक उपचार देने के लिए आगे आ रहे हैं. इससे यह सवाल उठता है कि प्रशासन और पशुपालन विभाग आखिर कब लंपी वायरस के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए सक्रिय कदम उठाएंगे?