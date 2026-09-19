लंपी वायरस से मुरैना-ग्वालियर में हड़कंप, रोजाना दर्जनभर से ज्यादा गायों की मौत का दावा, जानें लक्षण

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मध्य प्रदेश के ग्वालियर और मुरैना जिलों में लंपी वायरस का प्रकोप एक बार फिर भयावह रूप ले लिया है. अनुमान है कि इस जानलेवा संक्रमण से अब तक लगभग सौ गायों की मौत हो चुकी है. हालात इतने बिगड़ गए हैं कि रोजाना औसतन एक दर्जन से ज्यादा मवेशियों की इस बीमारी से मौत होने की बात सामने आ रही है. इस प्रकोप ने स्थानीय गोशालाओं में मौजूद मवेशियों और सड़कों पर घूमने वाले आवारा मवेशियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं.
कब जागेगा पशुपालन विभाग?
इस स्थिति में सबसे चिंताजनक बात पशुपालन विभाग और स्थानीय प्रशासन की उदासीनता है. स्थानीय गौ-रक्षकों का आरोप है कि इलाके में संक्रमण तेजी से फैल रहा है, फिर भी विभाग समय पर टीकाकरण सुनिश्चित करने या बीमार जानवरों के इलाज के लिए पर्याप्त इंतजाम करने में नाकाम रहा है. इस प्रशासनिक विफलता के बीच ये स्वयंसेवक अपनी जान और संसाधनों को जोखिम में डालकर गायों को टीका लगाने और प्राथमिक उपचार देने के लिए आगे आ रहे हैं. इससे यह सवाल उठता है कि प्रशासन और पशुपालन विभाग आखिर कब लंपी वायरस के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए सक्रिय कदम उठाएंगे?
लंपी वायरस क्या है?
लंपी वायरस एक संक्रामक वायरल बीमारी है जो मवेशियों (मुख्य रूप से गायों और भैंसों) को प्रभावित करती है. यह बीमारी कैप्रिपॉक्सवायरस (Capripoxvirus) के कारण होती है. यह बीमारी मक्खियों, मच्छरों, टिक्स और दूषित चारे या पानी के जरिए एक जानवर से दूसरे जानवर में तेजी से फैलती है.
लंपी वायरस के लक्षण
लंपी वायरस से संक्रमित गायों के शरीर पर जानवर के शरीर, गर्दन और थन पर 2 से 5 सेंटीमीटर व्यास वाली सख्त गांठें बन जाती हैं. संक्रमित जानवर को बहुत तेज बुखार हो जाता है जो कई दिनों तक बना रह सकता है. जानवर खाना-पीना छोड़ देता है, जिससे उसे बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाती है. दूध देने वाले जानवरों में दूध की पैदावार में अचानक और भारी कमी आ जाती है. आंखों और नाक से पानी जैसा स्राव होता है, और पैरों तथा गर्दन के निचले हिस्से में सूजन आ जाती है.
डॉक्टरों से सलाह लें
लंपी वायरस मवेशियों के लिए एक गंभीर और जानलेवा बीमारी है, लेकिन समय पर रोकथाम, टीकाकरण और साफ-सफाई के उपायों से इसे कंट्रोल किया जा सकता है. यदि आपके जानवर में इसके लक्षण दिखें, तो बिना देरी किए पशु चिकित्सक से सलाह लें और तुरंत बचाव के उपाय शुरू करें.
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