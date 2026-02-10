90 फीट ऊंचा शिखर, 13.75 एकड़ में फैला… डबरा में बनकर तैयार हुआ MP का सबसे बड़ा नवग्रह मंदिर, जानें खासियत

Madhya Pradesh Largest Navagraha Temple: मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा और शानदार नवग्रह मंदिर ग्वालियर जिले के डबरा शहर में बनकर तैयार हो गया है. यहां मंगलवार को कलश यात्रा के साथ 10 दिन का प्राण-प्रतिष्ठा महोत्सव शुरू होगा. भितरवार रोड पर मौजूद यह मंदिर 13.75 एकड़ में फैला है और 45,000 स्क्वायर फीट में फैला है. इसकी ऊंचाई 90 फीट है. लाखों भक्तों और VIPs के आने को देखते हुए 2,000 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती के साथ कड़े सुरक्षा इंतज़ाम किए गए हैं.

पत्नी और वाहन सहित विराजमान हैं नवग्रह

इस मंदिर की विशेषता यह है कि इसका डिजाइन मानव शरीर और ग्रहों के आपसी संबंधों पर आधारित है. सभी नौ ग्रह अपने-अपने मंदिरों में अपनी पत्नियों और वाहनों के साथ विराजमान हैं. ग्रहों की जगह ऐसी है कि उनमें से कोई भी एक-दूसरे के आमने-सामने नहीं है, जिससे नकारात्मक प्रभाव संतुलित रहेंगे. मंदिर कॉम्प्लेक्स के पास 7 एकड़ एरिया में एक नक्षत्र वन भी बनाया गया है.

मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मंदिर

45,000 स्क्वायर फीट एरिया में बना यह मंदिर 90 फीट ऊंचा है. मंदिर का स्ट्रक्चर ज्योतिष के हिसाब से इस तरह से बनाया गया है कि कोई भी ग्रह एक-दूसरे के सामने न हो, जिससे उनके नकारात्मक प्रभाव को संतुलित किया जा सके. भितरवार रोड पर लगभग 13.75 एकड़ में बना नवग्रह मंदिर न सिर्फ मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बल्कि एशिया के सबसे खास मंदिरों में से एक माना जाता है.

आज से 10 दिन प्राण-प्रतिष्ठा महोत्सव

प्राण-प्रतिष्ठा महोत्सव आज से शुरू होकर 10 दिनों तक चलेगा. प्राण-प्रतिष्ठा समारोह के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं. मंदिर के अंदर 1,500 और बाहर 500 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं. CCTV कैमरे और ड्रोन 75 एंगल से मंदिर पर नज़र रखेंगे, जिससे चौबीसों घंटे निगरानी रहेगी. पुलिस पार्किंग, होटल, धर्मशाला और प्रसाद बांटने वाले सेंटर पर भी नज़र रखेगी. ग्वालियर के IG अरविंद सक्सेना ने कार्यक्रम के लिए सुरक्षा इंतजामों का मुआयना किया.

