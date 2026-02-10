Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3104157
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhग्वालियर

90 फीट ऊंचा शिखर, 13.75 एकड़ में फैला… डबरा में बनकर तैयार हुआ MP का सबसे बड़ा नवग्रह मंदिर, जानें खासियत

Gwalior News: ग्वालियर के डबरा में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा और एशिया का अनोखा नवग्रह मंदिर प्राण-प्रतिष्ठा के लिए तैयार है. मंगलवार 10 फरवरी को कलश यात्रा के साथ 10 दिवसीय महोत्सव का आगाज हो रहा है.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Feb 10, 2026, 09:23 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

90 फीट ऊंचा शिखर, 13.75 एकड़ में फैला… डबरा में बनकर तैयार हुआ MP का सबसे बड़ा नवग्रह मंदिर, जानें खासियत

Madhya Pradesh Largest Navagraha Temple: मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा और शानदार नवग्रह मंदिर ग्वालियर जिले के डबरा शहर में बनकर तैयार हो गया है. यहां मंगलवार को कलश यात्रा के साथ 10 दिन का प्राण-प्रतिष्ठा महोत्सव शुरू होगा. भितरवार रोड पर मौजूद यह मंदिर 13.75 एकड़ में फैला है और 45,000 स्क्वायर फीट में फैला है. इसकी ऊंचाई 90 फीट है. लाखों भक्तों और VIPs के आने को देखते हुए 2,000 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती के साथ कड़े सुरक्षा इंतज़ाम किए गए हैं.

पत्नी और वाहन सहित विराजमान हैं नवग्रह
इस मंदिर की विशेषता यह है कि इसका डिजाइन मानव शरीर और ग्रहों के आपसी संबंधों पर आधारित है. सभी नौ ग्रह अपने-अपने मंदिरों में अपनी पत्नियों और वाहनों के साथ विराजमान हैं. ग्रहों की जगह ऐसी है कि उनमें से कोई भी एक-दूसरे के आमने-सामने नहीं है, जिससे नकारात्मक प्रभाव संतुलित रहेंगे. मंदिर कॉम्प्लेक्स के पास 7 एकड़ एरिया में एक नक्षत्र वन भी बनाया गया है.

मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मंदिर
45,000 स्क्वायर फीट एरिया में बना यह मंदिर 90 फीट ऊंचा है. मंदिर का स्ट्रक्चर ज्योतिष के हिसाब से इस तरह से बनाया गया है कि कोई भी ग्रह एक-दूसरे के सामने न हो, जिससे उनके नकारात्मक प्रभाव को संतुलित किया जा सके. भितरवार रोड पर लगभग 13.75 एकड़ में बना नवग्रह मंदिर न सिर्फ मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बल्कि एशिया के सबसे खास मंदिरों में से एक माना जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: होली पर रेलवे का तोहफा: पैसेंजर ट्रेनों में बढ़ेंगे कोच, रीवा-भोपाल के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, देखें शेड्यूल

 

आज से 10 दिन प्राण-प्रतिष्ठा महोत्सव
प्राण-प्रतिष्ठा महोत्सव आज से शुरू होकर 10 दिनों तक चलेगा. प्राण-प्रतिष्ठा समारोह के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं. मंदिर के अंदर 1,500 और बाहर 500 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं. CCTV कैमरे और ड्रोन 75 एंगल से मंदिर पर नज़र रखेंगे, जिससे चौबीसों घंटे निगरानी रहेगी. पुलिस पार्किंग, होटल, धर्मशाला और प्रसाद बांटने वाले सेंटर पर भी नज़र रखेगी. ग्वालियर के IG अरविंद सक्सेना ने कार्यक्रम के लिए सुरक्षा इंतजामों का मुआयना किया.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "रायसेन" की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

gwalior newsmp news

Trending news

gwalior news
डबरा में बनकर तैयार हुआ MP का सबसे बड़ा नवग्रह मंदिर, जानें इसकी खासियत
Singrauli news
कागजों में 'स्वर्गीय' हुआ पति! पत्नी ले रही विधवा पेंशन, शख्स बोला- मैं जिंदा हूं..
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: मोहन कैबिनेट की बैठक आज, एमपी में बोर्ड परीक्षाएं शुरू, पढ़ें 10 फरवरी की खबरें
indore news
मकान सील करने पहुंची थी टीम, नहीं मिली 1 दिन की मोहलत, व्यक्ति ने खुद को मारी गोली
ujjain news
एक धमाका और सब कुछ स्वाहा! फ्रिज में शॉर्ट सर्किट से 4 घरों में लगी भीषण आग...
cm mohan yadav
दिल जीत लेगा CM का यह अंदाज! अभिभावक बनकर छात्रों को दिया जीत का मंत्र...
Prahlad Singh Patel
प्रहलाद पटेल का ऐलान- जब बाल या बंधुआ मजदूरी का मामला नहीं मिलेगा, तब जश्न मनाएंगे
amit shah
बस्तर की पहचान बारूद नहीं, समृद्ध संस्कृति और विरासत है... बस्तर पंडुम में बोले शाह
balaghat news
डेडलाइन से पहले ही नक्सल मुक्त हुआ MP का यह जिला! पहली बार होगी कैबिनेट बैठक...
10th 12th mp board exams
गलती पड़ी भारी! भोपाल में बोर्ड परीक्षा से पहली ही छात्रा की हुई मौत, मचा हड़कंप...