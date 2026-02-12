बड़ौदा के महाराजा ने ग्वालियर के राजा को परोसी थी फ्रांसीसी दावत, 129 साल पुराना 'शाही मेन्यू' हुआ वायरल; एक-एक डिश देख फटी रह जाएंगी आंखें

MP News: 1897 का एक शाही मेन्यू सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस शाही मेन्यू को देखकर लोग दंग है. मेन्यू में फ्रांसीसी डिश है जिसे यूरोपीय भोजन स्टाइल में कूक किया गया है.
Trending Photos
1897 viral menu for maharaja of Gwalior: 1897 का एक शाही मेन्यू सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस शाही मेन्यू को देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई हैं. व्यूवर्स कमेंट कर रहे हैं कि 129 साल पहले ऐसी शाही दावत, वाह! दरअसल, ये दावत बड़ौदा के महाराजा ने ग्वालियर के महाराजा के लिए व्यवस्थित किया था. इसकी जानकारी इतिहासकार नेहा विरमानी ने ट्विटर के माध्यम से शाही मेन्यू की फोटो शेयर कर दी है.
आखिर ऐसा क्या था मेन्यू में
129 साल पुराने इस मेन्यू ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रखा है. बड़ौदा के महाराजा द्वारा आयोजित किए गए इस रॉयल खानपान ने लोगों को आश्चर्य में डाल दिया है. मेन्यू को जो चीज खास बनाती है वो है इसमें भारतीय परंपरा और यूरोपीय भोजन स्टाइल का मिक्चर जो दशकों पहले भारतीय राजघरानों में मेहमान नवाजी का उदाहरण पेश करता है.
मेन्यू में शामिल थी ये डिश
मेन्यू में अधिकांश डिश फ्रांसीसी भाषा (ट्रफल्स, आर्टिचोक) में हैं जिन्हें यूरोपीयन स्टाइल में तैयार किया गया है जैसे-
कहां है असली मेन्यू
मेन्यू पर आपको 31 जनवरी, 1897 की तारीख दिखाई देगी. इसके साथ ही गुजरात के लक्ष्मी विलास पैलेस का नाम भी लिखा हुआ दिखेगा जहां ग्वालियर के महाराज के लिए रात्रिभोज आयोजित किया गया था. विरमानी ने बताया कि असल मेन्यू US में एक archive में संग्रहित रखा गया है. वहीं इस मेन्यू के वायरल होने के बाद लोगों की तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं जैसे- बहुत स्वदेशी, ऐसी रात्रिभोज का उद्देश्य चकाचौंध करना और प्रभावित करना था.
मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi.ग्वालियर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.