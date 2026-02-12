Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3107617
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhग्वालियर

बड़ौदा के महाराजा ने ग्वालियर के राजा को परोसी थी फ्रांसीसी दावत, 129 साल पुराना 'शाही मेन्यू' हुआ वायरल; एक-एक डिश देख फटी रह जाएंगी आंखें

MP News: 1897 का एक शाही मेन्यू सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस शाही मेन्यू को देखकर लोग दंग है. मेन्यू में फ्रांसीसी डिश है जिसे यूरोपीय भोजन स्टाइल में कूक किया गया है.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Feb 12, 2026, 11:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

gwalior news
gwalior news

1897 viral menu for maharaja of Gwalior: 1897 का एक शाही मेन्यू सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस शाही मेन्यू को देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई हैं. व्यूवर्स कमेंट कर रहे हैं कि 129 साल पहले ऐसी शाही दावत, वाह! दरअसल, ये दावत बड़ौदा के महाराजा ने ग्वालियर के महाराजा के लिए व्यवस्थित किया था. इसकी जानकारी इतिहासकार नेहा विरमानी ने ट्विटर के माध्यम से शाही मेन्यू की फोटो शेयर कर दी है. 

आखिर ऐसा क्या था मेन्यू में
129 साल पुराने इस मेन्यू ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रखा है. बड़ौदा के महाराजा द्वारा आयोजित किए गए इस रॉयल खानपान ने लोगों को आश्चर्य में डाल दिया है. मेन्यू को जो चीज खास बनाती है वो है इसमें भारतीय परंपरा और यूरोपीय भोजन स्टाइल का मिक्चर जो दशकों पहले भारतीय राजघरानों में मेहमान नवाजी का उदाहरण पेश करता है. 

मेन्यू में शामिल थी ये डिश
मेन्यू में अधिकांश डिश फ्रांसीसी भाषा (ट्रफल्स, आर्टिचोक) में हैं जिन्हें यूरोपीयन स्टाइल में तैयार किया गया है जैसे- 

Add Zee News as a Preferred Source
  • Iotage d'Amandes(बादाम कस्टर्ड)
  • Crème de Volaille truffée(ट्रफल्स के साथ मलाईदार चिकन सूप)
  • Poisson braisé sauce mayonnaise(मेयोनीज सॉस के साथ पकी हुई मछली)
  • Selle de perdreau rôtie aux petits pois(ताजी मटर के साथ भुना हुआ तीतर का मांस )
  • Curry de Macédoine de légumes et riz'(सब्जी और चावल की करी)
  • Glace de Pistachio' (पिस्ता आइसक्रीम)

कहां है असली मेन्यू
मेन्यू पर आपको 31 जनवरी, 1897 की तारीख दिखाई देगी. इसके साथ ही   गुजरात के लक्ष्मी विलास पैलेस का नाम भी लिखा हुआ दिखेगा जहां ग्वालियर के महाराज के लिए रात्रिभोज आयोजित किया गया था. विरमानी ने बताया कि असल मेन्यू US में एक archive में संग्रहित रखा गया है. वहीं इस मेन्यू के वायरल होने के बाद लोगों की तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं जैसे- बहुत स्वदेशी, ऐसी रात्रिभोज का उद्देश्य चकाचौंध करना और प्रभावित करना था.

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi.ग्वालियर की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

TAGS

Gwalior news Hindi

Trending news

Gwalior news Hindi
129 साल पहले ग्वालियर के राजा को परोसी गई थी फ्रांसीसी दावत, डिश के नाम कर देगी दंग
mp news
एप्सटीन फाइल विवाद में पहली FIR, जबलपुर में अज्ञात युवक पर केस दर्ज, जांच शुरू
mp news
मासूम ने सिंधिया को खून से पत्र लिखकर लगाई गुहार, दवाई के ओवरडोज से हालत हुई गंभीर
Raisen News
किसान ने दूध देने से किया इनकार तो बौखलाई महिला, राक्षस की तरह चबा डाली उसकी उंगली
mp news
प्रेमी-प्रेमिका ने की शादी, तो लड़की पक्ष हुआ नाराज, बोल दिया लड़के के घर पर हमला
chhattisgarh news
भूपेश बघेल का बड़ा दावा, बोले-'अमित शाह ने मुझे फोन किया था, फिर हुई रेड'
Mohan Yadav
CM मोहन यादव का बड़ा ऐलान- MP को बनाना है शोध और नवाचार के क्षेत्र में अग्रणी राज्य
Mohan Yadav
CM मोहन यादव ने लॉन्च किया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम 2.0, बोले- इंजीनियर्स...
Singrauli news
युवक ने सुबह-सुबह पड़ोसियों की ली जान; धारदार हथियार से सिर धड़ से किए अलग
mp news
इंदौर के कॉलेज में कोहराम, वेलेंटाइन डे सेलिब्रेशन पर हुआ हंगामा, कैंपस में तोड़फोड़