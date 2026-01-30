3 गोलियां, 78 साल पुराना राज, इटली की बेरेटा पिस्टल और ग्वालियर का वो घर...महात्मा गांधी की हत्या की वो अनसुनी कहानी

Mahatma Gandhi: 30 जनवरी के दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई जाती है. इस दिन देश में शहीद दिवस मनाया जाता है. आज ही के दिन नाथूराम गोडसे ने बापू को 3 गोलियां मारकर उनकी हत्या कर दी थी. नाथूराम गोडसे ने भले ही बापू की जान ली थी, लेकिन उनके विचार आज भी पूरी दुनिया में जिंदा है. महात्मा गांधी भारत से लेकर पूरी दुनिया आज भी याद करती है और उनके विचारों पर चलती है. बापू की हत्या में इस्तेमाल की गई पिस्टल का कनेक्शन मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर से था. बताया जाता है कि गोडसे ने जिस बंदूक से बापू को गोलियां मारी थी वह बंदूक ग्वालियर से खरीदी गई थी.

कैसे ग्वालियर से आई थी बंदूक

द इकोनॉमिक्स टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक बताया जाता है कि जिस बंदूक को इस्तेमाल किया गया था, वह इटली की बेरेटा पिस्टल थी, जिसे ग्वालियर से लिया गया था. गोडसे के पास जो बंदूक थी, वह अच्छी नहीं थी, ऐसे में नई प्लानिंग बनाई गई थी. नारायण आप्टे जो लॉजिस्टिक्स का इंचार्ज था, वह अच्छी पिस्टल लेने के लिए ग्वालियर पहुंचा था, जहां उसकी मदद परचुरे ने की थी. 28 जनवरी के दिन ग्वालियर में परचुरे के घर पर नारायण आप्टे ने हथियार डीलर गंगाधर दंडवते से बेरेटा बंदूक ली थी. इसके बाद नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे ने बारी-बारी से बंदूक को चेक भी किया था और उसे चलाकर देखा था.

500 रुपए में ली थी बंदूक

उस वक्त यह बंदूक नारायण आप्टे ने 500 रुपए में ली गई थी. जिसकी मैगजीन में सात कारतूस भरे हुए थे. इसके लिए पहले 300 रुपए दिए गए थे, जबकि 200 रुपए बाद में देने की बात कही गई थी. कहा जाता है कि नाथूराम गोडसे ने 20 जनवरी 1948 को ही बापू की हत्या करने की साजिश रची थी, लेकिन जब फैल हुआ तो उसने फिर से यह प्लान बनाया था. दरअसल, उस वक्त ग्वालियर में सिंधिया रियासत थी, जहां हथियारों के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती थी. ऐसे में नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को यहां से बंदूक लेना सही लगा था. पिस्टल खरीदने के बाद नाथूराम गोडसे ने ग्वालियर की सुवर्ण रेखा नदी के किनारे उसे चलाने की प्रैक्टिस भी की थी. गोडसे 10 दिनों तक ग्वालियर में ही रुका था.

इटली की बेरेटा पिस्टल की यह बंदूक उस वक्त बहुत हाई मानी जाती थी, जिसे निशाना लगाने में भी इस्तेमाल किया जाता था. ऐसे में गोडसे ने ग्वालियर में लगातार इसे चलाना सीखा था, जिसके चलते ही वह इतने दिनों तक ग्वालियर में रुका रहा था.

29 जनवरी को नई दिल्ली पहुंचा गोडसे

29 जनवरी के दिन नाथूराम गोडसे ग्वालियर पहुंचा और यहां एक रिटायरिंग रूम लेकर रुका. अगले दिन दोपहर करीब 3 बजे तक नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे साथ में रहे और फिर अलग हो गए. गोडसे यहां से सीधा पहले बिरला मंदिर गया और फिर बिरला हाउस पहुंच गया, जहां बापू थे. उसने पैंट की जेब में सात गोलियां और बेरेटा पिस्टल छिपा रखी थी. वह तेजी से अंदर गया और बापू की स्वागत करने वाली भीड़ की लाइन में लग गया. शाम को 5 बजकर 17 मिनट पर उसने बापू पर गोलियां चला दी थी.

बापू की हत्या के बाद जब बातें धीरे-धीरे सामने आई थी, तब पिस्टल का ग्वालियर से लिए जाने का खुलासा हुआ था. कई मीडिया रिपोर्टस और किताबों में इस घटना का जिक्र किया गया है. जहां ग्वालियर से यह बंदूक ली गई थी.

