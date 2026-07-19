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ग्वालियर में बड़ा हादसा, पहाड़ी पर बनी 15 फीट ऊंची दीवार ढही, 3 लोगों के दबे होने की आशंका

ग्वालियर के चिरवाई नाका इलाके में पहाड़ी पर बनी लगभग 15 फीट ऊंची रिटेनिंग वॉल ढह गई है. हादसे में मलबे के नीचे तीन लोग दबे हुए हैं. स्थानीय लोग और प्रशासन अभी मौके पर राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं.

Written ByRanjana Kahar
Published: Jul 19, 2026, 11:06 AM IST|Updated: Jul 19, 2026, 11:06 AM IST
ग्वालियर में बड़ा हादसा, पहाड़ी पर बनी 15 फीट ऊंची दीवार ढही, 3 लोगों के दबे होने की आशंका
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ranjana Kahar

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रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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