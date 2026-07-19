ग्वालियर में बड़ा हादसा, पहाड़ी पर बनी 15 फीट ऊंची दीवार ढही, 3 लोगों के दबे होने की आशंका

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मध्य प्रदेश के ग्वालियर में चिरवाई नाका इलाके में मुक्ति धाम के पास एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां अचानक एक दीवार गिर गई. यह घटना रेडियंट स्कूल के ठीक पास हुई. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, आशंका है कि दीवार के मलबे के नीचे कम से कम तीन लोग दबे हो सकते हैं. हादसे की खबर मिलते ही स्थानीय लोग और प्रशासन की टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई. अभी मलबे को हटाने और दबे हुए घायलों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए तेजी से राहत और बचाव कार्य चल रहा है.
3 लोगों के दबे होने की आशंका
घटना की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय लोग तुरंत मदद के लिए आगे आए और मलबा हटाने की कोशिशें शुरू कर दीं. प्रशासन और राहत टीमों को भी सूचना दी गई. वे मौके पर पहुंच चुके हैं और बचाव अभियान चला रहे हैं. प्रशासन की प्राथमिकता मलबे में फंसे लोगों को जल्द से जल्द बाहर निकालना और यह सुनिश्चित करना है कि उन्हें पास के अस्पताल में तुरंत इलाज मिल सके.
तेजी से हटाया जा रहा मलबा
फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए JCB और दूसरे उपकरणों की मदद से तेजी से मलबा हटाया जा रहा है. प्रशासन राहत और बचाव कार्यों पर लगातार नजर रख रहा है और सुरक्षा के लिहाज से आस-पास के इलाके को खाली करा लिया गया है. इस घटना की वजह से आस-पास भारी भीड़ जमा हो गई है. नुकसान के दायरे और घटना की असल वजहों के बारे में साफ़ जानकारी बचाव कार्य पूरा होने के बाद ही मिल पाएगी. अपडेट जारी है..