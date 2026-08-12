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ग्वालियर के KRH अस्पताल में बड़ा हादसा! चिल्ड्रन वार्ड की छत से गिरा प्लास्टर, मची अफरा-तफरी

ग्वालियर इलाके के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक कमला राजा अस्पताल (KRH) के चिल्ड्रेन वार्ड नंबर 3 में छत का प्लास्टर गिर गया. प्लास्टर के कुछ हल्के टुकड़े बिस्तर पर लेटे दो महीने के बच्चे पर गिरे. हालांकि बच्चा बाल-बाल बच गया.

Written ByKartar Singh RajputEdited ByRanjana Kahar
Published: Aug 12, 2026, 11:59 AM IST|Updated: Aug 12, 2026, 12:12 PM IST
ग्वालियर के KRH अस्पताल में बड़ा हादसा! चिल्ड्रन वार्ड की छत से गिरा प्लास्टर, मची अफरा-तफरी

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Kartar Singh Rajput

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करतार सिंह राजपूत, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से रिपोर्टर हैं. 

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