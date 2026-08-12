ग्वालियर के KRH अस्पताल में बड़ा हादसा! चिल्ड्रन वार्ड की छत से गिरा प्लास्टर, मची अफरा-तफरी

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मध्य प्रदेश के ग्वालियर इलाके के सबसे बड़े और प्रमुख अस्पताल कमला राजा अस्पताल (KRH) में एक बार फिर बड़ा हादसा होते-होते टल गया. इस घटना ने अस्पताल के जर्जर इंफ्रास्ट्रक्चर और नवजात शिशुओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. अस्पताल के बच्चों के वार्ड नंबर 3 की छत से अचानक प्लास्टर का एक बड़ा हिस्सा गिर गया. मलबा सीधे बेड नंबर 19 पर गिरा, जहां दो महीने की एक बच्ची भर्ती थी. हालांकि राहत की बात यह रही कि बच्ची की जान बाल-बाल बच गई और बड़ा हादसा टल गया.
चिल्ड्रन वार्ड की छत से गिरा प्लास्टर
इस घटना से अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया. आनन-फानन में पूरे वार्ड को खाली कराया गया और वहां भर्ती सभी 16 बच्चों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया. बताया जा रहा है कि प्लास्टर का एक टुकड़ा बेड नंबर 19 पर गिरा, जहां दो महीने की मासूम भर्ती थी. बच्ची पर प्लास्टर के कुछ हल्के टुकड़े गिरे, लेकिन वह गंभीर चोट लगने से बाल-बाल बच गई. इस घटना ने अस्पताल की जर्जर इमारत और मरीजों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
2026 में तीसरी बार हादसा; अब तक 8 घटनाएं
कमलाराजा अस्पताल की बिल्डिंग करीब 74 साल पुरानी बताई जा रही है. पिछले चार सालों में अस्पताल प्रशासन ने इमारत की मरम्मत और पुरानी बिजली की वायरिंग बदलने के लिए सरकार को 11 बार प्रस्ताव भेजे हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है. लापरवाही का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2024 की शुरुआत से अब तक यहां आठ हादसे हो चुके हैं, और अकेले 2026 में ही प्लास्टर गिरने की यह तीसरी घटना है.
ग्वालियर से दूसरी खबर
इस बीच, ग्वालियर के जनकगंज पुलिस स्टेशन इलाके में 4 अगस्त को हुए मारपीट के मामले में पीड़ित की पत्नी ने न्याय की गुहार लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक (SP) के ऑफिस का रुख किया है. अधिकारियों को औपचारिक शिकायत सौंपते हुए घायल पीड़ित की पत्नी का कहना है कि आठ दिन बीत जाने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है. पीड़ित की पत्नी ने जनकगंज पुलिस पर लापरवाही बरतने और आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया. रोते हुए अपनी आपबीती सुनाते हुए उन्होंने बताया कि 4 अगस्त को पुरानी रंजिश के चलते इलाके के दबंगों ने उनके पति पर जानलेवा हमला किया था, जिससे उनके पैर बुरी तरह टूट गए थे. उनका आरोप है कि घटना के बाद इतना समय बीत जाने के बावजूद पुलिस दोषियों के खिलाफ कोई सख्त कदम उठाने में नाकाम रही है.
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