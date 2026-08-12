ग्वालियर के KRH अस्पताल में बड़ा हादसा! चिल्ड्रन वार्ड की छत से गिरा प्लास्टर, मची अफरा-तफरी

ग्वालियर से दूसरी खबर

इस बीच, ग्वालियर के जनकगंज पुलिस स्टेशन इलाके में 4 अगस्त को हुए मारपीट के मामले में पीड़ित की पत्नी ने न्याय की गुहार लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक (SP) के ऑफिस का रुख किया है. अधिकारियों को औपचारिक शिकायत सौंपते हुए घायल पीड़ित की पत्नी का कहना है कि आठ दिन बीत जाने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है. पीड़ित की पत्नी ने जनकगंज पुलिस पर लापरवाही बरतने और आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया. रोते हुए अपनी आपबीती सुनाते हुए उन्होंने बताया कि 4 अगस्त को पुरानी रंजिश के चलते इलाके के दबंगों ने उनके पति पर जानलेवा हमला किया था, जिससे उनके पैर बुरी तरह टूट गए थे. उनका आरोप है कि घटना के बाद इतना समय बीत जाने के बावजूद पुलिस दोषियों के खिलाफ कोई सख्त कदम उठाने में नाकाम रही है.