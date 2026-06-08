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ग्वालियर में लूट की बड़ी वारदात, मुरैना के व्यापारी की गाड़ी से 4.50 लाख से भरा बैग पार, चोर को पकड़ने गए साथी को पीटा

Gwalior Crime News:ग्वालियर की लक्ष्मीगंज सब्जी मंडी में बड़ी वारदात सामने आई है. मुरैना के सब्जी लेकर आए कारोबारी की गाड़ी से 4.50 लाख रुपए से भरा बैग चोरी हो गया. चोर को पकड़ने गए कारोबारी के साथी के साथ मारपीट भी की गई.

Written ByKartar Singh RajputEdited By:Pooja
Published: Jun 08, 2026, 02:38 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 02:38 PM IST
ग्वालियर में लूट की बड़ी वारदात, मुरैना के व्यापारी की गाड़ी से 4.50 लाख से भरा बैग पार, चोर को पकड़ने गए साथी को पीटा

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Kartar Singh Rajput

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करतार सिंह राजपूत, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से रिपोर्टर हैं. 

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