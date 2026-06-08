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Gwalior Crime News: ग्वालियर की लक्ष्मीगंज सब्जी मंडी में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है. मुरैना के अंबाह से सब्जी लेकर आए कारोबारी की गाड़ी से 4.50 लाख रुपए से भरा बैग चोरी हो गया. चोर को पकड़ने गए कारोबारी के साथी के साथ मारपीट भी की गई. जिससे वहां घायल हो गया. पुलिस ने घायल और ड्राइवर की शिकायत पर चोरी और मारपीट के दो अलग-अलग मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
दअरसल घटना जनकगंज थाना क्षेत्र के लक्ष्मीगंज सब्जी मंडी की है. अंबाह, मुरैना निवासी सब्जी कारोबारी का ड्राइवर रहीश खान सब्जी से भरी गाड़ी लेकर मंडी पहुंचा था. गाड़ी में 4 लाख 50 हजार रुपए से भरा बैग रखा था. रहीश खान कुछ देर के लिए गाड़ी से उतरा था. जब वापस लौटा तो बैग गायब देखकर उसके होश उड़ गए. रहीश ने तुरंत अपने साथी सोनू उर्फ संतोष शर्मा को सूचना दी. सोनू शर्मा ने आसपास के दुकानदारों से पूछताछ की. पता चला कि माधव नगर का एक युवक बैग चोरी कर ले गया है. सोनू और रहीश ने युवक की तलाश शुरू की और उसे पकड़ लिया. लेकिन आरोप है कि युवक को पकड़ते ही मोहल्ले के कुछ लोग इकट्ठा हो गए. उन्होंने सोनू शर्मा और रहीश खान के साथ मारपीट कर दी और आरोपी युवक को छुड़ाकर भगा दिया.
जांच में जुटी पुलिस
मारपीट में सोनू शर्मा के सिर में चोट लग गई. घायल हालत में सोनू शर्मा थाने पहुंचा और पूरी घटना पुलिस को बताई. पुलिस ने संतोष की शिकायत पर मारपीट का मामला दर्ज किया है. वहीं ड्राइवर रहीश खान की शिकायत पर 4.50 लाख रुपए से भरे बैग की चोरी का केस दर्ज किया गया है. पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू कर दिए हैं. फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान की जा रही है. माधव नगर में भी दबिश दी जा रही है. पुलिस का कहना है कि चोरी करने वाले युवक और मारपीट करने वालों की तलाश की जा रही है जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
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