यार बना गद्दार, दोस्त को ही बता दिया पाकिस्तानी 'ISI एजेंट', न्याय के लिए SP दफ्तर पहुंचा पीड़ित

Gwalior News: ग्वालियर में दोस्ती टूटने के बाद एक युवक ने अपने पूर्व दोस्त पर 'ISI एजेंट' होने का आरोप लगाया. आपसी दुश्मनी के कारण उसने अलग-अलग विभागों में उसके खिलाफ झूठी शिकायतें दर्ज कराईं.
Gwalior News: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दोस्ती दुश्मनी में बदल गई, जिससे एक दोस्त दूसरे का दुश्मन बन गया. डिफेंस सेक्टर में काम करने वाले एक कॉन्ट्रैक्टर ने अपने पुराने दोस्त पर उसके खिलाफ झूठी और गंभीर शिकायतें करने का आरोप लगाया है, जिससे उसे बहुत ज़्यादा मानसिक परेशानी हुई है. आरोप है कि उसका दोस्त ये शिकायतें कर रहा है और यह भी दावा कर रहा है कि ठेकेदार पाकिस्तानी ISI एजेंट है. पीड़ित ठेकेदार ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है.
पाकिस्तानी ISI एजेंट का आरोप
दरअसल, शिकायतकर्ता नीतीश कुमार जो ग्वालियर के पड़ाव पुलिस स्टेशन इलाके के साकेत नगर के रहने वाले हैं, ने बताया कि वह लंबे समय से डिफेंस से जुड़े ठेकेदारी का काम कर रहे हैं. इस दौरान उनकी दोस्ती महेश राठौर से हो गई. उनके बीच अच्छे संबंध थे, लेकिन कुछ समय बाद किसी वजह से उनकी दोस्ती टूट गई. इसके बाद महेश राठौर ने कथित तौर पर नीतीश कुमार के खिलाफ झूठी शिकायतें करना शुरू कर दिया. नीतीश का आरोप है कि उनका पुराना दोस्त अलग-अलग विभागों और अधिकारियों को शिकायतें भेजकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहा है. इसके अलावा, उनका दावा है कि शिकायतों में उन पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का एजेंट होने का भी आरोप लगाया गया है.
मानसिक तनाव से परेशान
पीड़ित ने बताया कि ये गंभीर आरोप न सिर्फ़ उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि डिफेंस सेक्टर से जुड़े होने के कारण उनके काम पर भी सीधा असर डाल रहे हैं. उन्होंने बताया कि बार-बार झूठी शिकायतों की वजह से उनके कॉन्ट्रैक्टिंग फ़ाइलों में देरी हो रही है और उन्हें बार-बार अधिकारियों को सफ़ाई देनी पड़ रही है. इससे उन्हें मानसिक तनाव के साथ-साथ आर्थिक नुकसान भी हो रहा है. पीड़ित ने इसे एक साज़िश बताया और कहा कि निजी दुश्मनी की वजह से उन पर देशद्रोह जैसे गंभीर आरोप लगाना बहुत खतरनाक है और यह कानून का दुरुपयोग है.
पुलिस अधिकारियों ने जांच का दिया भरोसा
पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत दर्ज कराने के बाद नीतीश कुमार ने महेश राठौर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. शिकायत मिलने पर पुलिस अधिकारियों ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वे पूरे मामले की जांच करेंगे और उचित कार्रवाई करेंगे. पुलिस ने कहा कि आरोपों की गंभीरता को देखते हुए तथ्यों की पूरी जांच की जाएगी, और अगर शिकायतें झूठी पाई जाती हैं, तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
