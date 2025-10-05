दूसरे से इश्क लड़ा रही थी पत्नी! शक के चलते बीच सड़क पर पति ने काटी नाक, ग्वालियर में दिल दहला देने वाली वारदात

करतार सिंह राजपूत, ग्वालियरः जिले में पत्नी के चरित्र पर शक के चलते पति ने पत्नी की दिनदहाड़े बीच सड़क पर नाक काट दी. पत्नी की नाक काटने के बाद पति फरार हो गया और पत्नी घायल हो गई. घटना ग्वालियर थाना क्षेत्र के तानसेन नगर रोड की है. घटना को देख स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी. घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया और पति की तलाश कर उसे गिरफ्तार कर लिया. वहीं पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

दरअसल, जिले के चार शहर का नाका निवासी 35 साल की भूरी बाथम की शादी ग्वालियर थाना क्षेत्र के रमटापुरा निवासी कमल बाथम के साथ कुछ साल पहले हुई थी. शादी के बाद उनके एक बच्ची हुई. लेकिन पति-पत्नी के बीच विवाद होने लगा और पत्नी अपने पति को छोड़ बेटी के साथ किराए से कांच मिल में रहने लगी. लेकिन जब भूरी बाथम दोपहर के वक्त काम करने के लिए घर से बाहर निकली और तानसेन नगर रोड पर पहुंची तो तभी उसका पति पीछे से आया और उसे गाली गलौज करने लगा जब उसने गाली गलौज का विरोध किया तो पति ने धारदार हथियार निकाल कर उसकी नाक को काट दिया.

पुलिस ने मामला किया दर्ज

नाक कटते ही महिला के खून निकलने लगा और पति उसे जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया. इस घटना को होता देख लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल महिला को इलाज के लिए जयारोग्य अस्पताल में भर्ती कराया. जहां महिला का इलाज होने के बाद पुलिस ने पूछताछ कर आरोपी पति की तलाश की और उसे तलाश कर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. फिलहाल पुलिस ने घायल पत्नी की शिकायत पर आरोपी पति के खिलाफ पुलिस में विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है.

