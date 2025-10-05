Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2949103
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhग्वालियर

दूसरे से इश्क लड़ा रही थी पत्नी! शक के चलते बीच सड़क पर पति ने काटी नाक, ग्वालियर में दिल दहला देने वाली वारदात

Gwalior Crime News: ग्वालियर में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. पत्नी के चरित्र पर शक के चलते पति ने पत्नी की बीच सड़क पर नाक काट दी. पत्नी की नाक काटने के बाद खुद मौके से फरार हो गया. फिलहाल पत्नी ग्वालियर के अस्पताल में भर्ती है, जहां इलाज चल रहा है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Oct 05, 2025, 06:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ग्वालियर में दिल दहला देने वाली वारदात
ग्वालियर में दिल दहला देने वाली वारदात

करतार सिंह राजपूत, ग्वालियरः जिले में पत्नी के चरित्र पर शक के चलते पति ने पत्नी की दिनदहाड़े बीच सड़क पर नाक काट दी. पत्नी की नाक काटने के बाद पति फरार हो गया और पत्नी घायल हो गई. घटना ग्वालियर थाना क्षेत्र के तानसेन नगर रोड की है. घटना को देख स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी. घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया और पति की तलाश कर उसे गिरफ्तार कर लिया. वहीं पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

दरअसल, जिले के चार शहर का नाका निवासी 35 साल की भूरी बाथम की शादी ग्वालियर थाना क्षेत्र के रमटापुरा निवासी कमल बाथम के साथ कुछ साल पहले हुई थी. शादी के बाद उनके एक बच्ची हुई. लेकिन पति-पत्नी के बीच विवाद होने लगा और पत्नी अपने पति को छोड़ बेटी के साथ किराए से कांच मिल में रहने लगी. लेकिन जब भूरी बाथम दोपहर के वक्त काम करने के लिए घर से बाहर निकली और तानसेन नगर रोड पर पहुंची तो तभी उसका पति पीछे से आया और उसे गाली गलौज करने लगा जब उसने गाली गलौज का विरोध किया तो पति ने धारदार हथियार निकाल कर उसकी नाक को काट दिया.

पुलिस ने मामला किया दर्ज
नाक कटते ही महिला के खून निकलने लगा और पति उसे जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया. इस घटना को होता देख लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल महिला को इलाज के लिए जयारोग्य अस्पताल में भर्ती कराया. जहां महिला का इलाज होने के बाद पुलिस ने पूछताछ कर आरोपी पति की तलाश की और उसे तलाश कर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. फिलहाल पुलिस ने घायल पत्नी की शिकायत पर आरोपी पति के खिलाफ पुलिस में विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है.

Add Zee News as a Preferred Source

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. आपके जिले "ग्वालियर" की हर खबर सबसे पहले आपके पास,  क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

gwalior newsgwalior crime news

Trending news

gwalior news
दूसरे से इश्क लड़ा रही थी पत्नी! शक के चलते बीच सड़क पर पति ने काटी नाक
Rewa Airport Breaking News
रीवा एयरपोर्ट से देश के बड़े-बड़े 12 शहरों के लिए जल्द शुरू होगी नई फ्लाइटें, जानें
Barwani News
एमपी में पुलिस का जबरदस्त एक्शन! चलती बस से दबोचे डकैत, 10 करोड़ का सोना जब्त
raigarh news
पत्नी ने अपने पति के प्राइवेट का कर दिया ऐसा हाल, डॉक्टर-परिजन सब हैरान
cm rural bus service scheme in cg
ग्रामीणों को बड़ी सौगात! बस्तर-सरगुजा के 250 गांवों में 34 बसें शुरू; जानें रूट
Mohan Bhagwat
'...कल वापस डेरा डालना है', पाकिस्तान को लेकर बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत
Ladli Behna Yojana
'साहब बंद करा दो..', लाड़ली बहना के पैसों से शराब पी रहे पति, महिलाओं ने लगाई गुहार
Ujjain Mahakal Mandir
महाकाल मंदिर में बनेगा नया फैसिलिटी सेंटर, श्रद्धालुओं को मिलेगी ये हर सुविधाएं
Sidhi news
ब्यूटी पार्लर में घुसा दुर्लभ प्रजाति का सांप, देखते ही उड़े लोगों के होश, सीधी...
mp news
उमरिया बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघ की मौत, 4-5 दिन पुराना मिला शव, उठे सवाल
;