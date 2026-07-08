खुद को कुंवारा बताकर तलाकशुदा युवती से बनाए संबंध, गर्भवती होने पर शादी से मुकरा, ग्वालियर में केस दर्ज

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Gwalior Rape Case: ग्वालियर में शादीशुदा होने के बावजूद खुद को कुंवारा बताकर एक युवक ने एक तलाकशुदा युवती को शादी का झांसा दिया और दो साल तक उसका शारीरिक शोषण किया. युवती के गर्भवती होने पर आरोपी ने शादी करने से इनकार कर दिया और अब जान से मारने की धमकी दे रहा है. पीड़िता की शिकायत पर गोले का मंदिर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, धोखाधड़ी और धमकाने का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
दरअसल, थाटीपुर स्थित अशोक कॉलोनी निवासी 24 वर्षीय पीड़िता ने पुलिस को बताया कि मार्च 2025 में उसकी मुलाकात आशीष गुर्जर से एक जिम में हुई थी. दोनों नियमित रूप से जिम जाते थे और धीरे-धीरे उनकी दोस्ती हो गई. नवंबर 2025 तक दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए. आशीष ने खुद को कुंवारा बताया और शादी करने का वादा किया. शादी का झांसा देकर आरोपी ने युवती से शारीरिक संबंध बनाए.
गर्भपात कराने का दबाव
पीड़िता ने बताया कि, आशीष उसे अपनी काले रंग की थार गाड़ी में भाऊ साहब सोसायटी के ग्राउंड पर ले जाता था और वहीं गाड़ी में शारीरिक संबंध बनाता था. सोसायटी में उसके दोस्त कल्लू का एक फ्लैट भी है, जहां आरोपी उसे ले जाकर उसका शोषण करता था. अप्रैल 2026 में जब युवती गर्भवती हो गई तो उसने आशीष से शादी करने की बात कही. इस पर आरोपी शादी से मुकर गया और गर्भपात कराने का दबाव बनाने लगा.
जान से मारने की धमकी
जब युवती ने थाने में शिकायत की तो आशीष के भाई ने बताया कि वह पहले से शादीशुदा है और दो बच्चों का पिता भी है. आरोप है कि इसके बाद आशीष और उसका परिवार युवती को लगातार जान से मारने की धमकी देने लगा. आरोपी ने कहा कि यदि उसने थाने में रिपोर्ट की तो उसके माता-पिता को जान से मार दिया जाएगा. डर के कारण पीड़िता कुछ समय तक चुप रही.
पीड़िता ने लगाए आरोप
पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने उसका पीछा करना भी नहीं छोड़ा और उसकी रिश्तेदारी तथा पैतृक गांव में जाकर उसे बदनाम करने की कोशिश की. परेशान होकर उसने गोले का मंदिर थाने में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने आशीष गुर्जर के खिलाफ दुष्कर्म, धोखाधड़ी, धमकाने और आपराधिक षड्यंत्र सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है. एएसपी जयराज कुबेर ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है. उसके आपराधिक रिकॉर्ड और मोबाइल डिटेल की भी जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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