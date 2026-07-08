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खुद को कुंवारा बताकर तलाकशुदा युवती से बनाए संबंध, गर्भवती होने पर शादी से मुकरा, ग्वालियर में केस दर्ज

Gwalior News: ग्वालियर में एक युवक पर शादी का झांसा देकर तलाकशुदा युवती का दो साल तक शारीरिक शोषण करने का आरोप लगा है. गर्भवती होने पर आरोपी शादी से मुकर गया. पुलिस ने दुष्कर्म, धोखाधड़ी और धमकी देने का मामला दर्ज किया है.

Written ByKartar Singh RajputEdited By:Manish kushawah
Published: Jul 08, 2026, 11:25 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 11:25 PM IST
खुद को कुंवारा बताकर तलाकशुदा युवती से बनाए संबंध, गर्भवती होने पर शादी से मुकरा, ग्वालियर में केस दर्ज
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Kartar Singh Rajput

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करतार सिंह राजपूत, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से रिपोर्टर हैं. 

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