खुद को कुंवारा बताकर तलाकशुदा युवती से बनाए संबंध, गर्भवती होने पर शादी से मुकरा, ग्वालियर में केस दर्ज

पीड़िता ने लगाए आरोप

पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने उसका पीछा करना भी नहीं छोड़ा और उसकी रिश्तेदारी तथा पैतृक गांव में जाकर उसे बदनाम करने की कोशिश की. परेशान होकर उसने गोले का मंदिर थाने में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने आशीष गुर्जर के खिलाफ दुष्कर्म, धोखाधड़ी, धमकाने और आपराधिक षड्यंत्र सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है. एएसपी जयराज कुबेर ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है. उसके आपराधिक रिकॉर्ड और मोबाइल डिटेल की भी जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.