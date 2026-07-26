/ग्वालियर में भीषण आग, 4 इलेक्ट्रॉनिक गोदामों में करोड़ों का सामान जलकर खाक, डेढ़ घंटे देरी से पहुंची फायर ब्रिगेड

फायर ब्रिगेड पर भारी लापरवाही का आरोप

आग इतनी भयावह थी कि उसकी ऊंची लपटें और घना धुआं शहर के कई हिस्सों से दिखाई दे रहा था. इस घटना में कई इलेक्ट्रॉनिक सामान पूरी तरह जलकर खाक हो गए, जिससे लगभग ₹15 करोड़ का नुकसान होने का अनुमान है. घटना के बाद व्यापारियों ने नगर निगम की फायर ब्रिगेड पर भारी लापरवाही का आरोप लगाया. उनका कहना है कि सूचना मिलने के बावजूद पहली दमकल गाड़ी लगभग डेढ़ घंटे बाद मौके पर पहुंची, जिससे आग पर समय रहते काबू नहीं पाया जा सका और सारा सामान जलकर नष्ट हो गया. आग बुझाने की कोशिशों के दौरान फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों और गोदाम के स्टाफ के बीच तीखी बहस भी हुई. इस बीच सेना की दमकल गाड़ियां, पुलिस अधिकारी और नगर निगम के एन्फोर्समेंट स्क्वाड के कर्मचारी भी इस भीषण आग पर काबू पाने में मदद के लिए मौके पर मौजूद थे.