Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • मध्य प्रदेश न्यूज़
  • /ग्वालियर
  • /ग्वालियर में भीषण आग, 4 इलेक्ट्रॉनिक गोदामों में करोड़ों का सामान जलकर खाक, डेढ़ घंटे देरी से पहुंची फायर ब्रिगेड

ग्वालियर में भीषण आग, 4 इलेक्ट्रॉनिक गोदामों में करोड़ों का सामान जलकर खाक, डेढ़ घंटे देरी से पहुंची फायर ब्रिगेड

ग्वालियर के मुरार थाना क्षेत्र स्थित बंसीपुरा में शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लग गई. इस घटना में इलेक्ट्रॉनिक्स के चार गोदाम जलकर खाक हो गए, जिससे टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर समेत ₹15 करोड़ से ज्यादा का सामान नष्ट हो गया.

Written ByKartar Singh RajputEdited ByRanjana Kahar
Published: Jul 26, 2026, 06:58 AM IST|Updated: Jul 26, 2026, 06:58 AM IST
ग्वालियर में भीषण आग, 4 इलेक्ट्रॉनिक गोदामों में करोड़ों का सामान जलकर खाक, डेढ़ घंटे देरी से पहुंची फायर ब्रिगेड

About the Author

Kartar Singh Rajput

Kartar Singh Rajput

करतार सिंह राजपूत, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से रिपोर्टर हैं. 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
एक लापरवाही और बुझ गया घर का चिराग, कार का अचानक खुला गेट, बाइक से गिरा मासूम देवांश
Bhind accident1 hr ago
2
gwalior crime news2 hrs ago
3
gwalior news3 hrs ago
4
Rewa lokayukta5:43 AM IST
5
shahdol news5:41 AM IST