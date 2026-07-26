/ग्वालियर में भीषण आग, 4 इलेक्ट्रॉनिक गोदामों में करोड़ों का सामान जलकर खाक, डेढ़ घंटे देरी से पहुंची फायर ब्रिगेड

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मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मुरार पुलिस स्टेशन इलाके के बंसीपुरा में लगी भीषण आग ने नगर निगम की फायर ब्रिगेड की कार्यप्रणाली की कमियों की पोल खोलकर रख दी है. शॉर्ट सर्किट से लगी इस आग ने चार गोदामों में रखे करोड़ों रुपये के इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर को पूरी तरह नष्ट कर दिया. गनीमत रही कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ. स्थानीय व्यापारियों और प्रभावित लोगों के अनुसार सूचना मिलने के करीब डेढ़ घंटे बाद दमकल की गाड़ियां पहुंचीं, जिससे गोदाम में रखा कोई भी सामान बचाया नहीं जा सका.
फायर ब्रिगेड पर भारी लापरवाही का आरोप
आग इतनी भयावह थी कि उसकी ऊंची लपटें और घना धुआं शहर के कई हिस्सों से दिखाई दे रहा था. इस घटना में कई इलेक्ट्रॉनिक सामान पूरी तरह जलकर खाक हो गए, जिससे लगभग ₹15 करोड़ का नुकसान होने का अनुमान है. घटना के बाद व्यापारियों ने नगर निगम की फायर ब्रिगेड पर भारी लापरवाही का आरोप लगाया. उनका कहना है कि सूचना मिलने के बावजूद पहली दमकल गाड़ी लगभग डेढ़ घंटे बाद मौके पर पहुंची, जिससे आग पर समय रहते काबू नहीं पाया जा सका और सारा सामान जलकर नष्ट हो गया. आग बुझाने की कोशिशों के दौरान फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों और गोदाम के स्टाफ के बीच तीखी बहस भी हुई. इस बीच सेना की दमकल गाड़ियां, पुलिस अधिकारी और नगर निगम के एन्फोर्समेंट स्क्वाड के कर्मचारी भी इस भीषण आग पर काबू पाने में मदद के लिए मौके पर मौजूद थे.
गोदामों में करोड़ों का सामान जलकर खाक
आग इतनी तेज थी कि उसकी लपटें और धुआं शहर के एक छोर से दूसरे छोर तक दिखाई दे रहे थे. फायर डिपार्टमेंट के अधिकारियों को शुरुआती जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट लग रही है. प्रदीप गुप्ता, अमित अग्रवाल, परमानंद श्रीवास और एक अन्य व्यापारी के गोदामों में रखा ₹15 करोड़ से ज़्यादा का सामान जलकर राख हो गया. गनीमत रही कि इस बड़ी घटना में किसी की जान नहीं गई. वहीं, प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है.
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