ग्वालियर-चंबल में राजस्थान की गर्म हवाओं ने बढ़ाई गर्मी, तापमान 41 डिग्री के पार, अलर्ट जारी

Gwalior Heatwave Alert: ग्वालियर-चंबल में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है. ग्वालियर समेत संभाग के कई शहरों में तापमान 41 डिग्री से ज्यादा हो गया है. तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री तक ज्यादा हो गया है. शनिवार के दिन यहां का न्यूनतम तापमान 23.4 डिग्री के पास पहुंच गया है. ग्वालियर सीजन की सबसे गर्म रात हो चुकी है. जिससे यहां अब दिन के साथ-साथ रात में भी गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है. ग्वालियर में सुबह 8 बजे से भीषण धूप हो रही है. ऐसे में दोपहर में 11 बजे के बाद से ही सड़कें पूरी तरह सूनी हो रही है. लोग दोपहर में बाहर निकलने से बचते नजर आ रहे हैं.

राजस्थान से आ रही गर्म हवाएं

राजस्थान की तरफ से आ रही गर्म हवाओं की वजह से ग्वालियर-चंबल में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है. शनिवार सुबह 11 बजे तक तापमान 41.4 डिग्री पहुंच गया था. मौसम विभाग का कहना है कि अब नमी की स्थिति नहीं बची है. जिससे सुबह के वक्त से ही मौसम पूरी तरह से साफ रहता है और तापमान में बढ़ोत्तरी होना शुरू हो जाता है. जिससे ग्वालियर समेत दूसरे शहरों में दोपहर 1 बजे तक लू की स्थिति बन रही है. मौसम विभाग ने भी राजस्थान की तरफ आ रही गर्म हवाओं का प्रभाव दोपहर में ज्यादा बढ़ने की संभावना जताई है.

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लू से बचाव के निर्देश

मौसम विभाग ने ग्वालियर-चंबल में लू का अलर्ट जारी करके लोगों को गर्मी से बचाव का अलर्ट जारी किया है. यहां सुबह 8 और 9 बजे के बीच शहर का तापमान 32 डिग्री तक जा रहा है. जबकि दोपहर में तापमान 40 के पास आ जाता है. तेज धूप, गर्म हवा से लोग बेहाल नजर आ रहे हैं. ऐसे में लू से बचने के लिए अलर्ट जारी किया है. पानी लगातार पीने और पूरी आस्तीन के कपड़ों से ढंककर निकलने की सलाह दी गई है. क्योंकि धूप बढ़ने की वजह से लोगों के परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में मौसम विभाग ने लोगों से अभी कुछ दिनों तक सावधानी बरतने की अपील की है.

45 डिग्री से ऊपर जा चुका है तापमान

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि जिस तरह से इस बार गर्मी का ट्रेंड शुरू हुआ है. उस हिसाब से तापमान 45 से 46 डिग्री के बीच अप्रैल और मई के बीच ही जा सकता है. क्योंकि ग्वालियर में भीषण गर्मी का दौर शुरू हो चुका है. मध्य प्रदेश में भी मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है. क्योंकि गर्मी का असर तेजी से बढ़ता जा रहा है.

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