Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3183570
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhग्वालियर

ग्वालियर-चंबल में राजस्थान की गर्म हवाओं ने बढ़ाई गर्मी, तापमान 41 डिग्री के पार, अलर्ट जारी

Gwalior Weather: राजस्थान की तरफ से आ रही गर्म हवाओं ने ग्वालियर-चंबल में तापमान बढ़ा दिया है. ऐसे में यहां भीषण गर्मी का दौर जारी है. मौसम विभाग के मुताबिक ग्वालियर का तापमान 41 डिग्री से ज्यादा है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Apr 18, 2026, 05:46 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ग्वालियर में भीषण गर्मी का अलर्ट
ग्वालियर में भीषण गर्मी का अलर्ट

Gwalior Heatwave Alert: ग्वालियर-चंबल में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है. ग्वालियर समेत संभाग के कई शहरों में तापमान 41 डिग्री से ज्यादा हो गया है. तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री तक ज्यादा हो गया है. शनिवार के दिन यहां का न्यूनतम तापमान 23.4 डिग्री के पास पहुंच गया है. ग्वालियर सीजन की सबसे गर्म रात हो चुकी है. जिससे यहां अब दिन के साथ-साथ रात में भी गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है. ग्वालियर में सुबह 8 बजे से भीषण धूप हो रही है. ऐसे में दोपहर में 11 बजे के बाद से ही सड़कें पूरी तरह सूनी हो रही है. लोग दोपहर में बाहर निकलने से बचते नजर आ रहे हैं. 

राजस्थान से आ रही गर्म हवाएं 

राजस्थान की तरफ से आ रही गर्म हवाओं की वजह से ग्वालियर-चंबल में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है. शनिवार सुबह 11 बजे तक तापमान 41.4 डिग्री पहुंच गया था. मौसम विभाग का कहना है कि अब नमी की स्थिति नहीं बची है. जिससे सुबह के वक्त से ही मौसम पूरी तरह से साफ रहता है और तापमान में बढ़ोत्तरी होना शुरू हो जाता है. जिससे ग्वालियर समेत दूसरे शहरों में दोपहर 1 बजे तक लू की स्थिति बन रही है. मौसम विभाग ने भी राजस्थान की तरफ आ रही गर्म हवाओं का प्रभाव दोपहर में ज्यादा बढ़ने की संभावना जताई है. 

Add Zee News as a Preferred Source

लू से बचाव के निर्देश 

मौसम विभाग ने ग्वालियर-चंबल में लू का अलर्ट जारी करके लोगों को गर्मी से बचाव का अलर्ट जारी किया है. यहां सुबह 8 और 9 बजे के बीच शहर का तापमान 32 डिग्री तक जा रहा है. जबकि दोपहर में तापमान 40 के पास आ जाता है. तेज धूप, गर्म हवा से लोग बेहाल नजर आ रहे हैं. ऐसे में लू से बचने के लिए अलर्ट जारी किया है. पानी लगातार पीने और पूरी आस्तीन के कपड़ों से ढंककर निकलने की सलाह दी गई है. क्योंकि धूप बढ़ने की वजह से लोगों के परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में मौसम विभाग ने लोगों से अभी कुछ दिनों तक सावधानी बरतने की अपील की है. 

45 डिग्री से ऊपर जा चुका है तापमान 

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि जिस तरह से इस बार गर्मी का ट्रेंड शुरू हुआ है. उस हिसाब से तापमान 45 से 46 डिग्री के बीच अप्रैल और मई के बीच ही जा सकता है. क्योंकि ग्वालियर में भीषण गर्मी का दौर शुरू हो चुका है. मध्य प्रदेश में भी मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है. क्योंकि गर्मी का असर तेजी से बढ़ता जा रहा है. 

ये भी पढ़ेंः ग्वालियर देश के 2 बड़े शहरों से बढ़ेगी कनेक्टिविटी, हफ्ते में 6 दिन चलेगी फ्लाइट

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Gwalior weathergwalior heatwave alert

Trending news

indore crime news
मंदिर दर्शन करने आई युवती से दरिंदगी मामले में बड़ा खुलासा, दो आरोपी गिरफ्तार
mandla news hindi
भाई की कामयाबी से जलता था घनश्याम, 9 टुकड़े कर सेप्टिक टैंक में फेंका शव
Mohan Yadav
CM मोहन यादव का TMC पर हमला, बोले- परिवर्तन और प्रगति की ओर बढ़ने को तैयार है बंगाल
gwalior news
पैसों की लालच में पुजारी पर हमला, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर किया बड़ा खुलासा
Shajapur News
न पल्लेदार मिल रहे..न हो रही स्लॉट बुकिंग, MP में गेहूं खरीदी न होने से किसान परेशान
ṭet protest by mp teachers
TET के खिलाफ शिक्षकों का हल्लाबोल, 16 जून से स्कूलों में 'तालाबंदी' की दी चेतावनी
MP Board 2026
स्टूडेंट्स न हों निराश! फिर से होगी MP बोर्ड 10वीं-12वीं की परीक्षा, जानिए तारीख
sehore news
सीहोर में रिश्तों का कत्ल! बेटे ने पिता को पीट-पीटकर मार डाला, बिलखती मां ने...
gwalior news
ग्वालियर को बड़ी सौगात! इस दिन से मिलेगी दिल्ली और बेंगलुरु के लिए नई फ्लाइट
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: गेहूं खरीदी ठप होने से किसान परेशान, शिक्षकों का भोपाल में बड़ा प्रदर्शन, पढ़ें बड़ी खबरें