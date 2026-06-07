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टी-शर्ट में हाथ डालना...गोद में बैठाकर करते थे गंदी हरकत, ग्वालियर में दादा-पोती का रिश्ता शर्मसार

Gwalior News: ग्वालियर में 12 वर्षीय बच्ची ने अपने दादा पर चार महीने से अश्लील हरकतें करने, अश्लील वीडियो दिखाने और धमकाने का आरोप लगाया है. सूरत में मां को घटना बताने के बाद मामला सामने आया. पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Written ByKartar Singh RajputEdited By:Manish kushawah
Published: Jun 07, 2026, 04:33 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 04:33 PM IST
टी-शर्ट में हाथ डालना...गोद में बैठाकर करते थे गंदी हरकत, ग्वालियर में दादा-पोती का रिश्ता शर्मसार
Image Credit: Gwalior Minor Abuse Case

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Kartar Singh Rajput

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करतार सिंह राजपूत, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से रिपोर्टर हैं. 

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