टी-शर्ट में हाथ डालना...गोद में बैठाकर करते थे गंदी हरकत, ग्वालियर में दादा-पोती का रिश्ता शर्मसार

दादा ने की अश्लील हरकतें

नाबालिग ने रोते हुए अपनी मां को बताया कि ग्वालियर वाले घर में दादा पिछले चार महीने से उसके साथ अश्लील हरकतें कर रहे हैं. दादू शराब पीने के बाद मुझे नींद से जगाते थे. वे मुझे जबरन अपने साथ सुलाते थे. अपनी गोद में बैठाते थे और मेरे टी-शर्ट में हाथ डालकर गलत तरीके से छूते थे. दादू अपने मोबाइल में गंदी फिल्में दिखाते थे और कहते थे कि तुम ये सब सीखो, तुम बड़ी हो रही हो. जब उसने विरोध किया तो दादा ने उसे बुरी तरह डराया-धमकाया. कहा- यह बात अगर घर में किसी को भी बताई, तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा. इसी डर की वजह से मासूम किसी को कुछ नहीं बता सकी. बेटी की तकलीफ जानकर मां सीधे पुलिस थाने पहुंची और अपने ससुर के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज कराई. ASP जयराज कुबेर का कहना है कि गुजरात के सूरत से जीरो पर एफआईआर आई है. मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. आरोपी की तलाश की जा रही है.