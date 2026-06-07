टी-शर्ट में हाथ डालना...गोद में बैठाकर करते थे गंदी हरकत, ग्वालियर में दादा-पोती का रिश्ता शर्मसार

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Minor Abuse Case: ग्वालियर में एक नाबालिग बच्ची के साथ कथित अश्लील हरकतों का मामला सामने आया है. आरोप है कि 60 वर्षीय दादा पिछले चार महीने से अपनी 12 वर्षीय पोती के साथ गलत व्यवहार कर रहा था. बच्ची ने स्कूल की छुट्टियों में सूरत पहुंचकर अपनी मां को पूरी बात बताई. इसके बाद मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. सूरत पुलिस ने जीरो एफआईआर दर्ज कर केस डायरी ग्वालियर भेज दी है. जनकगंज थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. आरोपी फिलहाल फरार बताया जा रहा है. आरोपी अभी फरार बताया जा रहा है.
दरअसल, ग्वालियर की रहने वाली 37 वर्षीय शिकायतकर्ता फिलहाल गुजरात के सूरत शहर में एस्ट्रोलॉजर है. उसकी शादी 2012 में ग्वालियर के एक व्यापारी के साथ हुई थी. दो साल बाद बेटी पैदा हुई. पारिवारिक विवाद के चलते 20 अक्टूबर 2023 को कोर्ट से दोनों का तलाक हो गया. पिता को कस्टडी मिलने की वजह से बेटी ग्वालियर में रहकर पढ़ाई कर रही है. परिवार में पिता और दादा-दादी हैं. मार्च महीने में स्कूल में गर्मी की छुट्टियां शुरू होने पर एस्ट्रोलॉजर ग्वालियर आई. फ्लाइट से बेटी को सूरत ले गई. मिली जानकारी के मुताबिक, यहां 12 साल की बेटी ने तीन दिन बाद रो - रो कर मां को जो हकीकत बयां की, उसे सुनकर मां के पैरों तले जमीन खिसक गई.
दादा ने की अश्लील हरकतें
नाबालिग ने रोते हुए अपनी मां को बताया कि ग्वालियर वाले घर में दादा पिछले चार महीने से उसके साथ अश्लील हरकतें कर रहे हैं. दादू शराब पीने के बाद मुझे नींद से जगाते थे. वे मुझे जबरन अपने साथ सुलाते थे. अपनी गोद में बैठाते थे और मेरे टी-शर्ट में हाथ डालकर गलत तरीके से छूते थे. दादू अपने मोबाइल में गंदी फिल्में दिखाते थे और कहते थे कि तुम ये सब सीखो, तुम बड़ी हो रही हो. जब उसने विरोध किया तो दादा ने उसे बुरी तरह डराया-धमकाया. कहा- यह बात अगर घर में किसी को भी बताई, तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा. इसी डर की वजह से मासूम किसी को कुछ नहीं बता सकी. बेटी की तकलीफ जानकर मां सीधे पुलिस थाने पहुंची और अपने ससुर के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज कराई. ASP जयराज कुबेर का कहना है कि गुजरात के सूरत से जीरो पर एफआईआर आई है. मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. आरोपी की तलाश की जा रही है.
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