भाई बनकर आता था घर, फिर नाबालिग को बनाया शिकार, आरोपी फरार

राज्य चुनें
Gwalior Kidnapping Case: ग्वालियर के माधौगंज थाना क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है. छात्रा की सहेली के भाई ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. आरोपी को पीड़िता भाई कहकर बुलाती थी. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.
दरअसल, पीड़िता अपनी वृद्ध दादी के साथ माधौगंज थाना क्षेत्र में रहती है. उसके माता-पिता रोजगार के लिए जयपुर में रहते हैं. आरोपी लोकेन्द्र विश्वकर्मा, जो पीड़िता की सहेली का भाई है, उसे छात्रा "भाई" मानती थी और इसी नाम से बुलाती थी. इसी नाते लोकेन्द्र का उनके घर आना-जाना था. पुलिस को दी शिकायत में नाबालिग ने बताया कि आरोपी को जब पता चला कि वह घर में सिर्फ दादी के साथ अकेली रहती है, तो उसने उसे परेशान करना शुरू कर दिया. विरोध करने पर आरोपी दादी को नुकसान पहुंचाने की धमकी देने लगा.
पीड़िता को घर से बाहर बुलाया
पहली घटना 2 जून को हुई. आरोपी जबरन घर में घुस आया और धमकी देकर उसके साथ गलत हरकत की. इसके बाद आरोपी लगातार धमकाता रहा. 28 जून की रात करीब 1 बजे आरोपी ने दोबारा फोन कर पीड़िता को घर से बाहर बुलाया. बाहर न आने पर घर में घुसने की धमकी दी. डर के कारण जब नाबालिग बाहर आई, तो आरोपी उसे बाइक पर बैठाकर काल्पी ब्रिज कॉलोनी ले गया. वहां एक किराए के कमरे में उसे बंधक बनाकर दोबारा गलत काम किया.
आरोपी जल्द होगा गिरफ्तार
लगातार मिल रही धमकियों और शोषण से परेशान होकर पीड़िता ने हिम्मत जुटाई और माधौगंज थाने पहुंचकर पूरी घटना की शिकायत दर्ज कराई. वही पुलिस ने नाबालिग की शिकायत पर आरोपी लोकेन्द्र विश्वकर्मा के खिलाफ दुष्कर्म अपहरण का केस दर्ज कर लिया है. पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया है और बयान दर्ज किए गए हैं. आरोपी फरार है जिसकी तलाश के लिए टीम गठित की गई है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
'मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!