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भाई बनकर आता था घर, फिर नाबालिग को बनाया शिकार, आरोपी फरार

Gwalior Crime News: ग्वालियर के माधौगंज थाना क्षेत्र में नाबालिग छात्रा ने सहेली के भाई पर अपहरण और दुष्कर्म का आरोप लगाया है. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. आरोपी फरार है और उसकी तलाश के लिए टीम गठित की गई है.

Written ByKartar Singh RajputEdited By:Manish kushawah
Published: Jul 05, 2026, 06:59 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 06:59 PM IST
भाई बनकर आता था घर, फिर नाबालिग को बनाया शिकार, आरोपी फरार
Image Credit: Gwalior Kidnapping CaseSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Kartar Singh Rajput

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करतार सिंह राजपूत, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से रिपोर्टर हैं. 

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