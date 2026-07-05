भाई बनकर आता था घर, फिर नाबालिग को बनाया शिकार, आरोपी फरार

दरअसल, पीड़िता अपनी वृद्ध दादी के साथ माधौगंज थाना क्षेत्र में रहती है. उसके माता-पिता रोजगार के लिए जयपुर में रहते हैं. आरोपी लोकेन्द्र विश्वकर्मा, जो पीड़िता की सहेली का भाई है, उसे छात्रा "भाई" मानती थी और इसी नाम से बुलाती थी. इसी नाते लोकेन्द्र का उनके घर आना-जाना था. पुलिस को दी शिकायत में नाबालिग ने बताया कि आरोपी को जब पता चला कि वह घर में सिर्फ दादी के साथ अकेली रहती है, तो उसने उसे परेशान करना शुरू कर दिया. विरोध करने पर आरोपी दादी को नुकसान पहुंचाने की धमकी देने लगा.