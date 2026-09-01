शादी से इनकार पर 16 साल की नाबालिग की हत्या, 12 घंटे में पुलिस ने खोला राज, दो आरोपी गिरफ्तार

राज्य चुनें
Gwalior Murder Case: ग्वालियर के कम्पू थाना क्षेत्र स्थित कैंसर पहाड़िया पर 16 वर्षीय नाबालिग की हत्या की सनसनीखेज वारदात का पुलिस ने महज 12 घंटे में पर्दाफाश कर दिया. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, प्रेम-प्रसंग और शादी से इनकार करने पर युवती की गला घोंटकर हत्या की गई और शव को झाड़ियों में फेंककर आरोपी फरार हो गए थे. कम्पू पुलिस ने मुख्य आरोपी ईशान खान और उसके साथी अरबाज खान को गिरफ्तार कर घटना में इस्तेमाल की गई बलेनो कार भी जब्त कर ली है.
बता दें कि मृतका मूल रूप से अवाड़पुरा की रहने वाली थी और 8वीं कक्षा की छात्रा थी. घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण वह नया बाजार स्थित मणी साड़ी की दुकान पर काम करती थी. परिजनों ने बताया कि, 30 अगस्त रविवार सुबह करीब 9 बजे वह रोज की तरह दुकान पर गई थी. रात 8 बजे तक जब वह घर नहीं लौटी तो परिजनों को चिंता हुई. दुकान संचालक से जानकारी लेने पर पता चला कि वह काफी पहले दुकान से निकल चुकी थी. इसके बाद परिजनों ने रिश्तेदारों और आसपास के इलाकों में उसकी तलाश की. देर रात करीब 12 बजे परिजनों ने कम्पू थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई और महलगांव निवासी ईशान खान पर शक जताया.
युवती के गले पर मिले गंभीर निशान
31 अगस्त सोमवार सुबह राहगीरों ने कैंसर पहाड़िया की सड़क किनारे झाड़ियों में एक युवती का शव पड़ा देखा और पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंची. युवती के गले पर कसने के निशान मिले. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. परिजनों को मौके पर बुलाकर शिनाख्त कराई गई, जिसके बाद मृतका की पहचान अनन्या के रूप में हुई.
मामले में परिजनों ने लगाए आरोप
परिजनों ने आरोप लगाया है कि आरोपी ईशान खान मृतका पर शादी करने का दबाव बना रहा था, जबकि युवती शादी के लिए तैयार नहीं थी. इसी बात को लेकर आरोपी उसे धमकी भी दे रहा था. परिजनों का कहना है कि, 30 अगस्त की रात आरोपी की कार युवती के घर के आसपास भी देखी गई थी. परिजनों ने पुलिस को आरोपी का मोबाइल फोन भी सौंपा, जिसमें दोनों के बीच हुई बातचीत के ऑडियो और व्हाट्सऐप चैट मौजूद होने की बात कही गई है.
दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार
एसएसपी ग्वालियर धर्मवीर सिंह के निर्देश पर एएसपी शहर, सीएसपी इंदरगंज रोबिन जैन और सीएसपी विश्वविद्यालय रवि भदौरिया के मार्गदर्शन में पुलिस की पांच टीमें गठित की गईं. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर तंत्र की मदद से महलगांव गली नंबर-3 से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि 30 अगस्त की शाम करीब 6 बजे वे एक परिचित से बलेनो कार मांगकर लाए थे. इसके बाद उन्होंने साड़ी की दुकान की रेकी की और रात करीब 9 बजे केआरजी कॉलेज के पास से युवती को जबरदस्ती कार में बैठा लिया. आरोपियों के मुताबिक, युवती को कैंसर पहाड़िया ले जाया गया, जहां गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई. इसके बाद रात करीब 11 बजे कार वापस कर दी गई.
लड़की का शव पहाड़िया में मिला
सीएसपी रोबिन जैन ने बताया कि कम्पू थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की का शव कैंसर पहाड़िया में मिला था. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई. घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की पांच टीमें जांच में लगाई गईं. टीमों ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई. जांच के दौरान पुलिस को एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जानकारी मिली, जो मृतका के संपर्क में था. पुलिस ने संदेह के आधार पर ईशान खान को हिरासत में लेकर पूछताछ की. शुरुआत में उसने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की और बताया कि उसने युवती को कार से दुकान के पास छोड़ा था. हालांकि, सीसीटीवी फुटेज में उसके बयान की पुष्टि नहीं हुई. इसके बाद पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की, जिसमें उसने हत्या की वारदात कबूल कर ली.
12 घंटे में पुलिस ने किया खुलासा
सीएसपी रोबिन जैन ने आगे बताया कि इस मामले में करीब 12 घंटे के भीतर घटना का खुलासा कर दो आरोपियों को हिरासत में लिया गया. इनमें ईशान खान निवासी गली नंबर-3, महलगांव और अरबाज खान निवासी गली नंबर-3, महलगांव शामिल हैं. पुलिस का कहना है कि अरबाज खान घटना के दौरान कार चला रहा था और ईशान खान के संपर्क में था. घटना में इस्तेमाल बलेनो कार को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है. पुलिस का कहना है कि दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में सामने आने वाले अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट