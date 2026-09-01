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शादी से इनकार पर 16 साल की नाबालिग की हत्या, 12 घंटे में पुलिस ने खोला राज, दो आरोपी गिरफ्तार

Gwalior Crime News: ग्वालियर के कम्पू थाना क्षेत्र में 16 वर्षीय नाबालिग की हत्या से सनसनी फैल गई. कैंसर पहाड़िया की झाड़ियों में युवती का शव मिलने के बाद पुलिस ने सीसीटीवी और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर महज 12 घंटे में मामले का खुलासा कर दिया.

Written ByKartar Singh RajputEdited ByManish kushawah
Published: Sep 01, 2026, 08:49 AM IST|Updated: Sep 01, 2026, 08:49 AM IST
शादी से इनकार पर 16 साल की नाबालिग की हत्या, 12 घंटे में पुलिस ने खोला राज, दो आरोपी गिरफ्तार
Image Credit: ZEE MEDIA

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Kartar Singh Rajput

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करतार सिंह राजपूत, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से रिपोर्टर हैं. 

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