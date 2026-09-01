शादी से इनकार पर 16 साल की नाबालिग की हत्या, 12 घंटे में पुलिस ने खोला राज, दो आरोपी गिरफ्तार

लड़की का शव पहाड़िया में मिला

सीएसपी रोबिन जैन ने बताया कि कम्पू थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की का शव कैंसर पहाड़िया में मिला था. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई. घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की पांच टीमें जांच में लगाई गईं. टीमों ने सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई. जांच के दौरान पुलिस को एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जानकारी मिली, जो मृतका के संपर्क में था. पुलिस ने संदेह के आधार पर ईशान खान को हिरासत में लेकर पूछताछ की. शुरुआत में उसने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की और बताया कि उसने युवती को कार से दुकान के पास छोड़ा था. हालांकि, सीसीटीवी फुटेज में उसके बयान की पुष्टि नहीं हुई. इसके बाद पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की, जिसमें उसने हत्या की वारदात कबूल कर ली.