फूफा ने 13 साल की नाबालिग भतीजी के साथ किया दुष्कर्म, पीड़िता ने 5 महीने बाद खोल दीं परतें

Gwalior Minor Girl Rape Case: ग्वालियर में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक फूफा ने अपनी ही 13 साल की नाबालिग भतीजी के साथ दुष्कर्म किया. आरोपी ने घर के अंदर बच्ची को अकेला पाकर वारदात को अंजाम दिया और फिर डरा-धमकाकर उसका शोषण करता रहा. यह मामला गोला का मंदिर थाना क्षेत्र का है. जब बच्ची को दर्द में देखा गया, तब मां को शक हुआ और घटना का खुलासा हुआ. इसके बाद मां बेटी को लेकर थाने पहुंची, जहां शिकायत दर्ज की गई.

दरअसल, गोला का मंदिर थाना क्षेत्र की रहने वाली 13 साल की नाबालिग 7वीं क्लास की छात्रा है. वह अपनी मां और बहन के साथ किराए के मकान में रहती है. छात्रा की मां नगर निगम में सफाई करने का काम करती है. छात्र ने अपनी मां के साथ थाने पहुंचकर पुलिस से शिकायत करते हुए बताया कि पड़ोस में रहने वाला उसका रिश्तेदार फूफा विशाल बाल्मीकि उस पर अक्सर गंदी नियत रखता है. 5 महीने पहले रात 11 बजे वह घर पर अकेली थी. मां और उसकी बहन दवाई लेने के लिए डॉक्टर के यहां गई हुई थी. जब वहां कमरे में सो रही थी तभी उसका फूफा विशाल कमरे में घुस आया और उसके कपड़े उतारने लगा, जिससे उसकी नींद खुल गई.

आरोपी ने दी धमकी

इसके बाद, जब वह चिल्लाई तो उसके फूफा ने उसका मुंह दबाकर बंद कर दिया और उसके साथ दुष्कर्म किया. फिर धमकी दी कि अगर किसी को कुछ बताया तो उसे ब्लेट से काटकर जान से मार देगा और भाग निकला. जब वहां ठीक से चल नहीं पा रही थी. तभी उसकी मां ने उससे पूछा तो उसने आरोपी के डर के चलते झूठ बोल दिया कि वहां गिर गई थी. छात्रा के डर जाने पर आरोपी के हौसले और बुलंद हो गए और इसी तरह उसके साथ दुष्कर्म करता रहा. 16 दिसंबर 2025 की दोपहर जब वह स्कूल से घर आ रही थी. तभी रास्ते में उसको फूफा विशाल मिला.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस जांच में जुटी

फिर वह उसे यात्री वाहन टेम्पो में बिठाकर अपने घर लेकर पहुंचा. जहां उसके साथ फिर से दुष्कर्म किया और उसकी अश्लील वीडियो भी बना ली. जिससे वहां फिर से चुप रही. 18 दिसंबर 2025 को जब उसकी तबीयत बिगड़ी तो उसकी मां ने उससे पूछताछ की तब उसने रोते हुए मां को फूफा की गंदी करतूत के बारे में बताया. इस बात का खुलासा होने के बाद तत्काल इसकी मां उससे लेकर पुलिस थाने पहुंची और बेटी के साथ हुई घटना की शिकायत की. वहीं पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, पास्को एक्ट और अन्य धाराओं में मामला दर्ज करने के बाद उसे उसके घर से धर दबोच कर गिरफ्तार कर लिया. फिलहाल पुलिस अब आरोपी को जेल भेजने की कार्रवाई में जुट गई है.

रिपोर्टः करतार सिंह राजपूत, ग्वालियर

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!