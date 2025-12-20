Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3047911
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhग्वालियर

फूफा ने 13 साल की नाबालिग भतीजी के साथ किया दुष्कर्म, पीड़िता ने 5 महीने बाद खोल दीं परतें

Gwalior Crime News: मध्य प्रदेश के ग्वालियर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां पर एक फूफा ने अपनी ही नाबालिग भतीजी के साथ दुष्कर्म का अंजाम दिया है. बताया जा रहा है, आरोपी कई दिनों तक डरा धमकाकर उसका शोषण करता रहा.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Dec 20, 2025, 07:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भतीजी के साथ हैवानियत!
भतीजी के साथ हैवानियत!

Gwalior Minor Girl Rape Case: ग्वालियर में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक फूफा ने अपनी ही 13 साल की नाबालिग भतीजी के साथ दुष्कर्म किया. आरोपी ने घर के अंदर बच्ची को अकेला पाकर वारदात को अंजाम दिया और फिर डरा-धमकाकर उसका शोषण करता रहा. यह मामला गोला का मंदिर थाना क्षेत्र का है. जब बच्ची को दर्द में देखा गया, तब मां को शक हुआ और घटना का खुलासा हुआ. इसके बाद मां बेटी को लेकर थाने पहुंची, जहां शिकायत दर्ज की गई.

दरअसल, गोला का मंदिर थाना क्षेत्र की रहने वाली 13 साल की नाबालिग 7वीं क्लास की छात्रा है. वह अपनी मां और बहन के साथ किराए के मकान में रहती है. छात्रा की मां नगर निगम में सफाई करने का काम करती है. छात्र ने अपनी मां के साथ थाने पहुंचकर पुलिस से शिकायत करते हुए बताया कि पड़ोस में रहने वाला उसका रिश्तेदार फूफा विशाल बाल्मीकि उस पर अक्सर गंदी नियत रखता है. 5 महीने पहले रात 11 बजे वह घर पर अकेली थी. मां और उसकी बहन दवाई लेने के लिए डॉक्टर के यहां गई हुई थी. जब वहां कमरे में सो रही थी तभी उसका फूफा विशाल कमरे में घुस आया और उसके कपड़े उतारने लगा, जिससे उसकी नींद खुल गई.

आरोपी ने दी धमकी
इसके बाद, जब वह चिल्लाई तो उसके फूफा ने उसका मुंह दबाकर बंद कर दिया और उसके साथ दुष्कर्म किया. फिर धमकी दी कि अगर किसी को कुछ बताया तो उसे ब्लेट से काटकर जान से मार देगा और भाग निकला. जब वहां ठीक से चल नहीं पा रही थी. तभी उसकी मां ने उससे पूछा तो उसने आरोपी के डर के चलते झूठ बोल दिया कि वहां गिर गई थी. छात्रा के डर जाने पर आरोपी के हौसले और बुलंद हो गए और इसी तरह उसके साथ दुष्कर्म करता रहा. 16 दिसंबर 2025 की दोपहर जब वह स्कूल से घर आ रही थी. तभी रास्ते में उसको फूफा विशाल मिला. 

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस जांच में जुटी
फिर वह उसे यात्री वाहन टेम्पो में बिठाकर अपने घर लेकर पहुंचा. जहां उसके साथ फिर से दुष्कर्म किया और उसकी अश्लील वीडियो भी बना ली. जिससे वहां फिर से चुप रही. 18 दिसंबर 2025 को जब उसकी तबीयत बिगड़ी तो उसकी मां ने उससे पूछताछ की तब उसने रोते हुए मां को फूफा की गंदी करतूत के बारे में बताया. इस बात का खुलासा होने के बाद तत्काल इसकी मां उससे लेकर पुलिस थाने पहुंची और बेटी के साथ हुई घटना की शिकायत की. वहीं पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, पास्को एक्ट और अन्य धाराओं में मामला दर्ज करने के बाद उसे उसके घर से धर दबोच कर गिरफ्तार कर लिया. फिलहाल पुलिस अब आरोपी को जेल भेजने की कार्रवाई में जुट गई है.

रिपोर्टः करतार सिंह राजपूत, ग्वालियर

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास,  क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

gwalior crime news

Trending news

mp news
चर्च में ब्लाइंड बच्चों के धर्मांतरण का आरोप, हिंदू संगठनों ने किया जमकर हंगामा
gwalior crime news
फूफा ने 13 साल की नाबालिग भतीजी के साथ किया दुष्कर्म, पीड़िता ने 5 महीने बाद खोल पोल
gwalior gaushala
एमपी की सबसे बड़ी गौशाला में बड़ी संख्या में गायों की मौतें, कैसे हुई बड़ी लापरवाही?
Bhopal Metro Inauguration
भोपाल में सीएम और केंद्रीय मंत्री ने दिखाई हरी झंडी, जानिए कितना लगेगा किराया?
MP police news
अब तनावमुक्त रहेगी एमपी पुलिस! 21 दिसंबर को मौन धारण करेंगे 50 हजार से ज्यादा जवान
mp news
एनीमिया का गढ़ बन रहा है MP! हर दूसरे बच्चे और हर तीसरी महिला को एनीमिया का खतरा
mp news
MP श्रम विभाग की अनूठी पहल, AI और टेक्नोलॉजी बदल रही मजदूरों के STAR
indore weather
पचमढ़ी से भी ठंडा रहा इंदौर, अब तक की सबसे सर्द रात, पारा 4.1°C तक गिरा
mp news
7 दिनों तक अलग-अलग शहरों में छिपे रहे 9वीं के बच्चे, सोशल मीडिया खोलते ही पकड़ाए
bhopal news
भोपाल में न्यू ईयर से पहले बड़ा धमाका! क्राइम ब्रांच ने पकड़ी लाखों की अवैध शराब