पुलिस ने छोड़ी उम्मीद! लापता मासूम की तलाश अब 'भगवान भरोसे', मजिस्ट्रेट ने महादेव मंदिर में कसम दिलाकर खंगाला सुराग

Gwalior Crime News: ग्वालियर के मोहनपुर गांव से 30 दिन से लापता मासूम रितेश के अपहरण रहस्य को सुलझाने में पुलिस अब मजिस्ट्रेट महादेव मंदिर की शरण ले रही है. महाराजपुरा गिरगांव स्थित इस मंदिर में दोनों पक्ष रितेश का पिता पक्ष और ननिहाल को एक साथ बुलाकर कसम दिलाई जाएगी. मान्यता है कि यहां झूठी कसम खाने वाले को सात दिनों में दैवी दंड मिलता है, इसलिए पुलिस अब इसी पर भरोसा कर रही है.

24 नवंबर को भी दोनों पक्षों के कुछ लोग पुलिस की मौजूदगी में मजिस्ट्रेट महादेव के दरबार में पहुंचे थे, लेकिन सभी की उपस्थिति न होने के कारण प्रक्रिया अधूरी रह गई. अब 2 दिसंबर को फिर से अदालतनुमा यह प्रक्रिया आयोजित होगी. पुलिस को उम्मीद है कि इस तरह किसी न किसी सदस्य के बयान या कसम से बच्चे की खोज में नई दिशा मिल सकती है.

नहीं मिला कोई सुराग

गौरतलब है कि 3 साल का रितेश पाल 1 नवंबर को मोहनपुर गांव में ननिहाल से अचानक गायब हो गया था. उसके बाद 500 से ज्यादा जवान, अधिकारी, ड्रोन टीम और सर्च डॉग तक लगाए गए, लेकिन एक महीने बाद भी कोई सुराग नहीं मिला. अब सवाल यह है कि क्या मजिस्ट्रेट महादेव का दरबार पुलिस को कोई बड़ा क्लू दिला पाएगा या नहीं.

रिपोर्टः करतार सिंह राजपूत, ग्वालियर

