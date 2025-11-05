Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2989676
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhग्वालियर

ग्वालियर में धर्मांतरण का खतरनाक कांड! बच्चों ने बताई धर्मगुरू बनाने की गुप्त ट्रेनिंग की सच्चाई

Gwalior Religious Conversion Case: मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि एक सेंटर में 26 बच्चों को शिक्षा के नाम पर धर्मांतरण का पाठ पढ़ाया जा रहा था. इस मामले की सूचना मिलते ही प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Nov 05, 2025, 03:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ग्वालियर में धर्मांतरण का खतरनाक कांड!
ग्वालियर में धर्मांतरण का खतरनाक कांड!

Gwalior Dharmantaran Case: ग्वालियर जिले के बड़ागांव इलाके में एक बिशप निवास परिसर का एक सेंटर इन दिनों काफी सुर्खियों में हैं. मिली जानकारी के मुताबिक, यहां पर 26 बच्चों को धार्मिक शिक्षा के नाम पर  धर्मांतरण का पाठ पढ़ाए जाने का मामला सामने आया है. सबसे खास बात यह है कि यहां पर पढ़ने वाले सभी बच्चे मध्य प्रदेश के नहीं है, बल्कि ओड़िशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और केरल जैसे राज्यों के बताए जा रहे हैं. यह भी जानकारी मिली है, कि इस सेंटर का संचालन एक ईसाई मिशनरी संगठन द्वारा किया जा रहा है, जो बच्चों को धर्मोपदेशक के रूप में तैयार कर रहा है. 

बता दें कि यह सेंटर, ग्वालियर शहर से लगभग 8 किमी दूर स्थित है. यहां पर होने वाले धार्मिक आयोजन आमतौर पर शहर की मुख्य चर्चां में नहीं, बल्कि ग्रामीण इलाकों की चर्चों में किए जाते हैं. जांच में पता चला है कि संगठन का ध्यान खासतौर पर आर्थिक रूप से कमजोर और आर्थिक रूप से कमजोर आदिवाशी परिवारों पर केंद्रित हैं. ऐसे परिवारों को बच्चों की बेहतर शिक्षा और उज्जवल भविष्य का सपना दिखाकर इस कार्यक्रम से जोड़ा जा रहा है. कई परिवारों ने बताया कि उन्हें उम्मीद थी, कि बच्चे यहां पढ़-लिखकर कुछ बनेंगे, लेकिन अब मामले के उजागर होने के बाद सब हैरान हैं. 

पूरे मामले की जांच के आदेश
इस बीच, प्रशासन ने भी इस पूरे मामले पर गंभीरता दिखाई है. एडीएम सी. बी. प्रसाद से मिली जानकारी के मुताबिक, बिना पूर्व सूचना के किसी भी प्रकार का धर्म परिवर्तन जबरन धर्म परिवर्तन की श्रेणी में आता है और ऐसे मामलों में मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाती है. अधिकारियों ने बताया कि यदि सेंटर में धर्म परिवर्तन या किसी धार्मिक दबाव की पुष्टि होती है, तो संबंधित संगठन के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

बच्चों ने भी किए कई खुलासे
वहीं सेंटर में रह रहे बच्चों ने भी कई अहम खुलासे किए हैं. झाबुआ जिले से आए एक बच्चे ने बताया कि उन्हें यहां धार्मिक अध्ययन के साथ अंग्रेजी जैसी विषयों की भी पढ़ाई कराई जाती है. वहीं, ओडिशा से आए एक बच्चे ने बताया कि उसे हिंदी कम समझ आती है और वह यहां डीकन यानी धार्मिक प्रशिक्षक बनने की शिक्षा प्राप्त कर रहा है. स्थानीय सूत्रों के मुताबिक, बच्चों को बिशप हाउस की पेड़ों से घिरी इमारत में रखा जाता है, जहां से उन्हें बहुत कम बाहर निकलने की अनुमति होती है.

(रिपोर्टः करतार सिंह राजपूत, ग्वालियर)

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

gwalior conversion case

Trending news

gwalior conversion case
ग्वालियर में धर्मांतरण का खतरनाक कांड! बच्चों ने बताई गुप्त ट्रेनिंग की सच्चाई
Durg News cg
शातिर ठगों ने लगाया 18 लाख का चूना, फेसबुक पर 'ट्रेडिंग मेसेज' कर बुना था जाल
mp news
राजा रघुवंशी की हत्या के बाद सोनम ने इस चीज से पोंछा था हथियार, खुद मिटाए सारे सबूत
bhopal news
बिजली कंपनी का अजीब आदेश! खेती के लिए 10 घंटे से ज्यादा बिजली दी तो कटेगा वेतन
ujjain news
उज्जैन में UDA की बड़ी कार्रवाई की तैयारी, बेगमबाग में अवैध निर्माण होंगे ध्वस्त
gwalior news
ग्वालियर में बड़ा धमाका, घर में ब्लास्ट से मची अफरा-तफरी; तीन लोग बुरी तरह झुलसे
bhopal news
एम्स भोपाल में बवाल! महिला डॉक्टर ने HOD पर लगाए गंभीर आरोप, बोलीं- कमरे में धमकाया
Bilaspur News
बिलासपुर रेल हादसा: 11 की मौत... मलबे में और शव मिलने की आशंका, ट्रेन परिचालन शुरू
satna news
संबल योजना में फर्जीवाड़ा, जिंदा को मरा दिखाकर उड़ा दिए लाखों रुपये; ऐसे खुली पोल
ujjain news
उज्जैन के कार्तिक मेले में गधों ने दिया वोटिंग का संदेश, दिखा अनोखा संगम