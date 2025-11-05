ग्वालियर में धर्मांतरण का खतरनाक कांड! बच्चों ने बताई धर्मगुरू बनाने की गुप्त ट्रेनिंग की सच्चाई

Gwalior Dharmantaran Case: ग्वालियर जिले के बड़ागांव इलाके में एक बिशप निवास परिसर का एक सेंटर इन दिनों काफी सुर्खियों में हैं. मिली जानकारी के मुताबिक, यहां पर 26 बच्चों को धार्मिक शिक्षा के नाम पर धर्मांतरण का पाठ पढ़ाए जाने का मामला सामने आया है. सबसे खास बात यह है कि यहां पर पढ़ने वाले सभी बच्चे मध्य प्रदेश के नहीं है, बल्कि ओड़िशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और केरल जैसे राज्यों के बताए जा रहे हैं. यह भी जानकारी मिली है, कि इस सेंटर का संचालन एक ईसाई मिशनरी संगठन द्वारा किया जा रहा है, जो बच्चों को धर्मोपदेशक के रूप में तैयार कर रहा है.

बता दें कि यह सेंटर, ग्वालियर शहर से लगभग 8 किमी दूर स्थित है. यहां पर होने वाले धार्मिक आयोजन आमतौर पर शहर की मुख्य चर्चां में नहीं, बल्कि ग्रामीण इलाकों की चर्चों में किए जाते हैं. जांच में पता चला है कि संगठन का ध्यान खासतौर पर आर्थिक रूप से कमजोर और आर्थिक रूप से कमजोर आदिवाशी परिवारों पर केंद्रित हैं. ऐसे परिवारों को बच्चों की बेहतर शिक्षा और उज्जवल भविष्य का सपना दिखाकर इस कार्यक्रम से जोड़ा जा रहा है. कई परिवारों ने बताया कि उन्हें उम्मीद थी, कि बच्चे यहां पढ़-लिखकर कुछ बनेंगे, लेकिन अब मामले के उजागर होने के बाद सब हैरान हैं.

पूरे मामले की जांच के आदेश

इस बीच, प्रशासन ने भी इस पूरे मामले पर गंभीरता दिखाई है. एडीएम सी. बी. प्रसाद से मिली जानकारी के मुताबिक, बिना पूर्व सूचना के किसी भी प्रकार का धर्म परिवर्तन जबरन धर्म परिवर्तन की श्रेणी में आता है और ऐसे मामलों में मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाती है. अधिकारियों ने बताया कि यदि सेंटर में धर्म परिवर्तन या किसी धार्मिक दबाव की पुष्टि होती है, तो संबंधित संगठन के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

बच्चों ने भी किए कई खुलासे

वहीं सेंटर में रह रहे बच्चों ने भी कई अहम खुलासे किए हैं. झाबुआ जिले से आए एक बच्चे ने बताया कि उन्हें यहां धार्मिक अध्ययन के साथ अंग्रेजी जैसी विषयों की भी पढ़ाई कराई जाती है. वहीं, ओडिशा से आए एक बच्चे ने बताया कि उसे हिंदी कम समझ आती है और वह यहां डीकन यानी धार्मिक प्रशिक्षक बनने की शिक्षा प्राप्त कर रहा है. स्थानीय सूत्रों के मुताबिक, बच्चों को बिशप हाउस की पेड़ों से घिरी इमारत में रखा जाता है, जहां से उन्हें बहुत कम बाहर निकलने की अनुमति होती है.

(रिपोर्टः करतार सिंह राजपूत, ग्वालियर)

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!