Gwalior News: गर्लफ्रेंड के सामने मोमोज वाले ने मांगी उधारी, सुनते ही भड़का आशिक; लड़की के सामने फिर जो हुआ...

Gwalior News: मध्य प्रदेश के ग्वालियर के ग्वालियर से एक अजीबो-गरीब मामला सामने आया है. जहां एक युवक ने पहले अपने गर्लफ्रेंड के साथ दुकान पर जाकर बड़े चाव से मोमोज खाए. लेकिन जब मोमोज वाले भईया ने उनसे पैसे की मांग कर दी और अपने पुराने उधारी चुकाने को कहा तो गर्लफ्रेंड के साथ आया आशिक भड़क गया. इसके बाद उसने अपने दोस्तों को भी बुला लिया और दुकानदार को मारना शुरू कर दिया. उसने ना सिर्फ दुकानदार को मारा बल्कि उसके ठेले को भी पलटकर तहस-नहस कर दिया. फिलहाल पुलिस इस मामले में आरोपी की तलाश कर रही है.

जानिए पूरी घटना

दरअसल, यह पूरा मामला शुक्रवार रात 8 से 9 बजे झांसी रोड थाना क्षेत्र के चेतकपुरी संस्कार गार्डन के सामने का है. जहां सुनील कुशवाहा नामक युवक मोमोज का ठेला लगाता है. उसके ठेले पर रात के वक्त विवेक गुर्जर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मोमोस खाने आया. सुनील अपनी गर्लफेंड के साथ मोमोज तो खा लिए, लेकिन जब सुनील ने उससे पैसे देने को कहा और पुराने पैसे मांगा तो वह भड़क गया.

दोस्तों को बुलाकर की मारपीट

इसके बाद विवेक सुनील से बहस करने लगा कि गर्लफ्रेंड के सामने कैसे पैसे कैसे मांगे. इस दौरान सुनील ने सफाई भी दी. फिर भी विवेक कुछ भी नहीं सुना और गालीगलौज करते हुए बिना पैसे दिए चला गया. इसके कुछ देर विवेक अपने दोस्तों के साथ फि आया और मोमोज बेचने वाले सुनील से मारपीट करने लगा. इस दौरान उसके ठेले को तहस-नहस करते हुए सारा सामान फेंक दिया. यही नहीं उसने यह भी धमकी दे डाली की अगर थाने गए और पुलिस से शिकायत की तो जान से मार दूंगा.

आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. पुलिस ने पीड़ित मोमोज वाले की शिकायत पर विवेक समेत 6 अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. सी रोड थाना प्रभारी शक्ति सिंह यादव के मुताबिक, CCTV फुटेज के आधार पर मारपीट करने वाले आरोपी विवेक गुर्जर और उसके साथियों की तलाश की जा रही है. जिसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

पीड़ित सुनील ने बताया कि विवेक गुर्जर इससे पहले भी दो-तीन बार आया और मोमोज और अन्य चीजें खाकर बिना पैसे दिए चला गया. वहीं, अब पुलिस से शिकायत के बाद सुनील को विवेक फोन करके धमकी दे रहा है कि वो अब वह महल गांव में नहीं रह पाएगा.

