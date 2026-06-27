ग्वालियर-चंबल में सबसे देरी से पहुंचेगा मानसून, गर्मी और उमस से बेहाल, भोपाल-उज्जैन संभाग में होगी झमाझम बारिश

ग्वालियर का मौसम

मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है. रात में भी गर्मी बने रहने से लोगों को परेशानी हो रही है. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, अब ग्वालियर-चंबल संभाग में मानसून के जुलाई के पहले हफ्त में पहुंचने की उम्मीद है. आमतौर पर मानसून इस इलाके में 24 से 26 जून के बीच पहुंचता है, लेकिन इस बार इसकी रफ्तार धीमी हुई है. पूरे मध्य प्रदेश में मानसून लगभग नौ दिन की देरी से आगे बढ़ रहा है और इसका असर ग्वालियर इलाके में भी देखा जा रहा है. मौसम विभाग का कहना है कि, बंगाल की खाड़ी से लगातार आ रही नमी के कारण आने वाले दिनों में आसमान में बादल छाए रह सकते हैं और कुछ इलाकों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है. हालांकि, अभी भी अच्छी बारिश का इंतजा करना होगा.