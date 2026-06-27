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ग्वालियर-चंबल में सबसे देरी से पहुंचेगा मानसून, गर्मी और उमस से बेहाल, भोपाल-उज्जैन संभाग में होगी झमाझम बारिश

Bhopal Gwalior Mausam: बुधवार को मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री के बाद रफ्तार धीमी पड़ने लगी है. मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 जिनों में फिर सक्रिय हो सकता है. मानसून भोपाल और उज्जैन संभाग में सक्रिय हो गया है. इसके बाद यह प्रदेश के अन्य हिस्सों में आगे बढ़ते हुए सबसे आखरी में ग्वालियर-चंबल तक पहुंचेगा.

Written ByPooja
Published: Jun 27, 2026, 01:27 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 01:27 PM IST
ग्वालियर-चंबल में सबसे देरी से पहुंचेगा मानसून, गर्मी और उमस से बेहाल, भोपाल-उज्जैन संभाग में होगी झमाझम बारिश
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Pooja

Pooja

पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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