ग्वालियर-चंबल में सबसे देरी से पहुंचेगा मानसून, गर्मी और उमस से बेहाल, भोपाल-उज्जैन संभाग में होगी झमाझम बारिश

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Gwalior Mausam Update: मानसून की देरी के कारण ग्वालियर-चंबल इलाके में भीषण गर्मी और उमस का दौर जारी है. लोग दिन और रात, दोनों समय गर्मी से परेशान हैं. लोग सिर्फ जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकल रहे हैं. बढ़ती गर्मी और उमस का असर लोगों की सेहत पर भी पड़ रहा है. मौसम विभाग के अनुसार, सुबह 8:30 बजे तापमान 32.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से काफी ज्यादा है. अधिकतम तापमान 39.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. हालांकि कई दिनों बाद अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे आया, लेकिन हवा में नमी के कारण उमस भरी गर्मी से कोई राहत नहीं मिली.
ग्वालियर का मौसम
मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है. रात में भी गर्मी बने रहने से लोगों को परेशानी हो रही है. मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, अब ग्वालियर-चंबल संभाग में मानसून के जुलाई के पहले हफ्त में पहुंचने की उम्मीद है. आमतौर पर मानसून इस इलाके में 24 से 26 जून के बीच पहुंचता है, लेकिन इस बार इसकी रफ्तार धीमी हुई है. पूरे मध्य प्रदेश में मानसून लगभग नौ दिन की देरी से आगे बढ़ रहा है और इसका असर ग्वालियर इलाके में भी देखा जा रहा है. मौसम विभाग का कहना है कि, बंगाल की खाड़ी से लगातार आ रही नमी के कारण आने वाले दिनों में आसमान में बादल छाए रह सकते हैं और कुछ इलाकों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है. हालांकि, अभी भी अच्छी बारिश का इंतजा करना होगा.
भोपाल का मौसम
मौसम विभाग ने शनिवार को भोपाल, इंदौर, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बुरहानपुर, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, उज्जैन, रतलाम, आगर-मालवा, शाजापुर और छतरपुर समेत करीब 40 जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है. वहीं मौसम विभाग ने 27 जून के लिए मध्य प्रदेश के 43 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है. इन जिलों में तेज आंधी-तूफान, बिजली गिरने, 40-50 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और कई इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है. इस अलर्ट में शामिल 43 जिलों में भोपाल, सीहोर, हरदा, विदिशा, रायसेन, डिंडोरी, बालाघाट, मंडला, कटनी, पन्ना, रीवा, शहडोल, सीधी, अनूपपुर, मऊगंज और सिंगरौली शामिल हैं.
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