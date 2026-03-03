टूटी चूड़ियां और कनपटी पर गोली, मुरैना में युवक की संदिग्ध मौत, हत्या और आत्महत्या के बीच उलझी पुलिस

MP Crime News-मध्यप्रदेश के मुरैना में हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां 25 साल के युवक की गोली लगने से मौत हो गई. 12 दिन पहले पिता बनने की खुशी और होली का त्योहार मनाने के लिए अपने घर आया था. युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत हुई है. यह घटना सिहोनिया थाने के ठीक सामने वाली गली की है, जहां आधी रात को हुई इस वारदात ने पुलिस और फॉरेंसिक टीम को भी उलझा दिया है.

सूरत से खुशियां लेकर आया था युवक

मृतक लवकुश गुजरात के सूरत में मजदूरी करता था. 12 दिन पहले उसकी पत्नी राखी ने बेटे को जन्म दिया था, जिसके बाद वह अपने नवजात बच्चे को देखने और परिवार के साथ होली मनाने के लिए गांव सिहोनिया आया था. वह होली के बाद वापस अपने काम पर जाने वाला था, लेकिन उससे पहले ही उसकी मौत हो गई.

आधी रात को गूंजी गोली की आवाज

घटना देर रात करीब 3 बजे की है. लवकुश अपनी पत्नी के साथ कमरे में सो रहा था, जबकि परिवार के अन्य सदस्य बाहर सो रहे थे. अचानक कमरे से गोली चलने की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर परिजन तुरंत जागे और कमरे का दरवाजा खुलवाया. अंदर का नजारा देख सबके होश उड़ गए, लवकुश खून से लथपथ पड़ा था और उसकी कनपटी पर गोली लगी थी.

हत्या-आत्महत्या की गुत्थी में उलझी पुलिस

मौके पर पहुंची पुलिस और एफएसएल टीम को जांच के दौरान कमरे में मृतक की पत्नी कगी टूटी हुई चूड़ियां मिली हैं. इससे यह अंदेशा लगाया जा रहा है कि गोली चलने से पहले पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ होगा. डीएसपी विजय भदौरिया के अनुसार, प्राथमिक जांच में यह मामला आत्महत्या का लग रहा है. मृतक की कनपटी पर गन पाउडर और कार्बन के काफी ज्यादा निशान मिले हैं, जो यह दर्शाते हैं कि बंदूक को शरीर से बिल्कुल सटाकर गोली चलाई गई है.

पड़ोसी पर हत्या का आरोप

दूसरी ओर, मृतक के छोटे भाई अनिल माहौर ने इसे हत्या बताया है और पड़ोसी युवक पर आरोप लगाया है. मृतक के भाई अनिकल के अनुसार, पिछले साल एक शादी के दौरान विक्रम से उनका झगड़ा हुआ था. भाई का कहना है कि विक्रम छत के रास्ते कमरे में आया और लवकुश की हत्या कर भाग गया. सबूत के तौर पर भाई ने छत पर मिली एक जोड़ी चप्पल का हवाला दिया है, जो कथित तौर पर पड़ोसी विक्रम की है. फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों ही पहलुओं पर बारीकी से जांच कर रही है.

