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ग्वालियर में खौफनाक वारदात, यूपी से मंदिर दर्शन करने आए मां-बेटे पर फायरिंग; महिला की गर्दन में लगी गोली

MP News: मंदिर दर्शन कर वापस लौट रहे कार संवार मां-बेटे पर कार सवार बदमाशों ने साइड मांगने पर फायरिंग कर दी है. गर्दन में गोली लगने की वजह से महिला की हालत गंभीर बनी हुई है.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Mar 26, 2026, 03:25 PM IST
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Gwalior Crime News: ग्वालियर में मंदिर दर्शन कर वापस लौट रहे कार संवार मां बेटे को कार सवार बदमाशों से साइड मांगना महंगा पड़ गया. बेटे ने सामने खड़ी कार से साइड मांगी इसके लिए उसने हॉर्न बजाया, लेकिन उसे क्या पता था कि ये पल उसके लिए भारी पड़ जाएगा. बदमाशों ने हॉर्न बजाने पर उनका पीछा किया और कुछ दूरी पर जाकर फायरिंग कर दी जिसमें 60 साल की बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है 

यहां से हुई घटना की शुरुआत
घटना बेहट थाना क्षेत्र के रनगवां गांव के पास की है. यहां पीड़ित भीम गौतम शर्मा अपनी मां विमला देवी शर्मा के साथ ग्वालियर के गिजौर्रा दूधखोह गांव में चल रही भागवत में यूपी  से शामिल होने आए थे. वापसी से पहले उन्होंने रतनगढ़ माता मंदिर और दंदरौआ धाम मंदिर में दर्शन किया और फिर देर रात 10:30 बजे घर अलीगढ़ वापस लौट रहे थे. जब वे बेहट थाना क्षेत्र के रनगवां गांव के रास्ते पर पहुंचे तो एक सफेद कलर की क्रेटा कार बीच सड़क पर खड़ी हुई थी. कार में 3-4 युवक सवार थे जिन्होंने गोली चलाई थी.

साइड मांगना पड़ गया भारी
रास्ता पतला होने के कारण भीम ने साइड मांगी जिसके लिए उसने कार का हॉर्न बजाया. कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर उसने कार में लगा हूटर बजाया. हूटर की आवाज सुनते ही युवक भड़क गए और बदला लेने की ठानी. उन्होंने पहले साइड दिया फिर कार का पीछा करने लगे. कुछ दूरी पर पहुंचते ही उन्होंने फायरिंग कर दी.  गोली कार की बॉडी को चीरते हुए ड्राइवर सीट के पास बैठी विमला देवी के गर्दन में जा लगी. फायरिंग के बाद बदमाश भिंड की ओर फरार हो गए. 

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महिला की हालत गंभीर
घायल महिला को तत्काल अस्पताल भर्ती कराया गया जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है. मामला सामने आते ही पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी के लिए टीम बनाई है और आरोपियों की तलाश की जा रही है. आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया गया है जिन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाएगा. रिपोर्ट: करतार सिंह राजपूत, ग्वालियर

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