चीतों के मूवमेंट ग्वालियर-मुरैना सीमा पर अलर्ट, गांव वाले बरते सावधानी, वन विभाग की टीम जुटी

Gwalior News: कूनो नेशनल पार्क के कई चीतों को खुले में छोड़ा गया है, जिसके बाद चीते खुले जंगलों में विचरण कर रहे हैं. ऐसे में कई बार उनका मूवमेंट शहरी और ग्रामीण इलाकों में भी हो जाता है. फिलहाल ऐसी ही स्थिति मुरैना और ग्वालियर की बॉर्डर पर भी दिख रही है. क्योंकि ग्वालियर के वन क्षेत्र लखनपुरा-तिलावली से एक चीता फिलहाल मुरैना के जंगलों की तरफ देखा गया है. ऐसे में ग्रामीण इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है. क्योंकि सर्दी बढ़ने और रात में घना कोहरा छाने की वजह से वन विभाग और कूनो नेशनल पार्क की प्रबंधन टीमों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

ग्रामीण इलाकों में अलर्ट

ग्रामीण इलाकों में चीते के मूवमेंट को लेकर जारी कर दिया गया है, वहीं कूनो की टीम और वन विभाग की टीम भी लगातार चीते पर निगरानी रख रही है. ग्रामीणों को निर्देश दिए गए हैं कि जब भी गांव से बाहर निकले या खेतों की तरफ जाए तो सर्तकता बरते और किसी भी तरह की लापरवाही न करें, वहीं वन विभाग की टीम लगातार जंगलों में गश्त कर रही है, ऐसे में जंगल के आसपास भी सावधानी रखिए.

Add Zee News as a Preferred Source

बताया जा रहा है कि चीतों पर ट्रैकर डिवाइस से नजर रखी जा रही है, हर तीन से चार घंटे के अंदर चीते की तस्वीर लेकर सीनियर अधिकारियों को भेजी जा रही है. चूकि चीता खुले जंगलों में घूम रहा है, ऐसे में अगर वह अपनी सीमा को पार करता हैं तो फिर तुरंत ही अधिकारियों और वन विभाग की टीम को सूचित कर दिया जाता है. क्योंकि जानकार बताते हैं कि चीता अपने शिकार की तलाश में सबसे पहले सुबह निकलता है, वन विभाग की टीम ने बताया कि चार दिन पहले शनिवार के दिन चीते ने एक बकरी का शिकार किया था, रविवार की शाम तक चीता इधर-उधर घूमता हुआ आराम करता हुआ दिखा है.

फिलहाल ग्वालियर और मुरैना की सीमा पर आने वाले जंगलों में चीते की जानकारी मिल रही है, ऐसे में वन विभाग की टीमें लगातार उसके पीछे-पीछे उसकी निगरानी में चल रही है. क्योंकि श्योपुर जिले में कई बार चीतें अपनी सीमा से आगे जाकर ग्रामीण इलाकों में पहुंच गए थे.

ये भी पढ़ेंः काफिला छोड़ पैदल ग्वालियर के इस घर में पहुंच गए थे अटलजी, क्या आपको पता है यह किस्सा

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!