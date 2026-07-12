MP की सबसे बड़ी साइबर ठगी! ग्वालियर के 70 साल के CA से 21.05 करोड़ की ठगी, क्रिप्टो निवेश के नाम पर 218 दिन चला खेल

ऐसे हुई ठगी

उस पर क्लिक करने से एक पेज खुला जहां USDT-BTC के जरिए निवेश के कई विकल्प मौजूद थे. निवेश करने पर मुनाफा दिखने लगा. शुरुआत में मैंने थोड़ी रकम ट्रांसफर की जो मुनाफे के साथ मेरे खाते में वापस आ गई. इसके बाद मुझे 21.05 करोड़ निवेश करने के लिए मनाया गया. तब मुनाफे को मिलाकर कुल बैलेंस 33.25 करोड़ दिखा रहा था. जब मैंने पैसे निकालने की कोशिश की, तो दिव्या ने मुझे बताया कि मुझे टैक्स के तौर पर 10.84 करोड़ चुकाने होंगे. जब मैंने कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, तो उसने मुझसे आधी रकम जमा करने को कहा. तभी मुझे शक हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी मेरी जिदगी भर की जमा-पूंजी डूब चुकी थी.