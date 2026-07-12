MP की सबसे बड़ी साइबर ठगी! ग्वालियर के 70 साल के CA से 21.05 करोड़ की ठगी, क्रिप्टो निवेश के नाम पर 218 दिन चला खेल

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Cyber fraud Gwalior: ग्वालियर में साइबर ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां 70 साल के चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) अशोक विजयवर्गीय से 218 दिनों के दौरान 21.05 करोड़ रुपए की ठगी कर ली गई. इसे मध्य प्रदेश में अब तक की सबसे बड़ी साइबर धोखाधड़ी बताया जा रहा है.
पुलिस के मुताबिक, एक युवती ने व्हाट्सएप कॉल के जरिए सीए से संपर्क किया और उन्हें क्रिप्टोकरेंसी में निवेश कर मोटा मुनाफा कमाने का लालच दिया. इसके बाद 1 दिसंबर 2025 से 7 जुलाई 2026 के बीच उनसे 106 अलग-अलग ट्रांजैक्शन के माध्यम से विभिन्न राज्यों के 25 बैंके खातों में कुल 21.05 करोड़ रुपए ट्रांसफर करा लिए गए.
युवती ने व्हाट्सएप कॉल के जरिए किया संपर्क
इसके बाद, इनकम टैक्स और रिस्क मार्जिन मनी के नाम पर और पैसे की मांग की गई. जब उन्होंने इस बारे में जान-पहचान वालों से बात की, तब पता चला कि यह साइबर फ्रॉड का मामला है. इसके बाद अशोक ने स्टेट साइबर सेल से संपर्क किया और शिकायत दर्ज कराई. स्टेट साइबर सेल ने FIR दर्ज कर ली है और दो टीमें इस धोखाधड़ी की जांच कर रही हैं. पीड़ित ने बताया कि उन्हें एक युवती का WhatsApp कॉल आया था, जिसने अपना नाम दिव्या सिंह बताया था. बाद में उसने एक दूसरे नंबर से कॉल किया और एक लिंक भेजा.
ऐसे हुई ठगी
उस पर क्लिक करने से एक पेज खुला जहां USDT-BTC के जरिए निवेश के कई विकल्प मौजूद थे. निवेश करने पर मुनाफा दिखने लगा. शुरुआत में मैंने थोड़ी रकम ट्रांसफर की जो मुनाफे के साथ मेरे खाते में वापस आ गई. इसके बाद मुझे 21.05 करोड़ निवेश करने के लिए मनाया गया. तब मुनाफे को मिलाकर कुल बैलेंस 33.25 करोड़ दिखा रहा था. जब मैंने पैसे निकालने की कोशिश की, तो दिव्या ने मुझे बताया कि मुझे टैक्स के तौर पर 10.84 करोड़ चुकाने होंगे. जब मैंने कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, तो उसने मुझसे आधी रकम जमा करने को कहा. तभी मुझे शक हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी मेरी जिदगी भर की जमा-पूंजी डूब चुकी थी.
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