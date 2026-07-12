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MP की सबसे बड़ी साइबर ठगी! ग्वालियर के 70 साल के CA से 21.05 करोड़ की ठगी, क्रिप्टो निवेश के नाम पर 218 दिन चला खेल

Cyber fraud Gwalior: ग्वालियर में साइबर ठगों ने क्रिप्टो निवेश का झांसा देकर 70 वर्षीय चार्टर्ड अकाउंटेंट से 218 दिनों में 21.05 करोड़ रुपए ठग लिए. स्टेट साइबर सेल ने FIR दर्ज की है. दो टीमें इस धोखाधड़ी की जांच में जुटी हैं.

Written ByPooja
Published: Jul 12, 2026, 01:05 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 01:05 PM IST
MP की सबसे बड़ी साइबर ठगी! ग्वालियर के 70 साल के CA से 21.05 करोड़ की ठगी, क्रिप्टो निवेश के नाम पर 218 दिन चला खेल
Image Credit: AI जनरेटेड इमेज

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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