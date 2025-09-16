भगवान ऐसी पत्नी 7 जन्मों में भी न दें! जगाने पर भी नहीं उठा पति तो पत्नी ने उड़ेला गर्म खौलता पानी; फिर हथोड़े से...
भगवान ऐसी पत्नी 7 जन्मों में भी न दें! जगाने पर भी नहीं उठा पति तो पत्नी ने उड़ेला गर्म खौलता पानी; फिर हथोड़े से...

MP News: ग्वालियर से घरेलू हिंसा का सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां एक पत्नी ने अपने सोते हुए पति पर भगौने से भरा गर्म खौलता पानी उड़ेल दिया. पीड़ित का पूरा शरीर जल गया है.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Sep 16, 2025, 09:29 PM IST
Gwalior News: मध्य प्रदेश के ग्वालियर से पत्नी पीड़ित पति का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां पत्नी अपने ही पति पर इतना जुर्म और अत्याचार करती है कि उसके मायके वाले भी उससे तंग आ गए है. हाल ही में पत्नी ने अपने पति के ऊपर गर्मा खौलता पानी डाल दिया. पति की गलती ये थी कि पत्नी के जगाने के बाद भी उसकी नींद नहीं खुली. 

पत्नी की हद पार क्रूरता
ये घटना ग्वालियर के डबरा के भितरवार की है. यहां एक महिला ने अपने सोते रहे पति के ऊपर खौलता पानी डाल दिया. कई बार जगाने के बाद भी जब पति की नींद नहीं टूटी तो उसने गर्म खौलते पानी से पति पर वार किया. फिलहाल ग्वालियर अस्पताल में भर्ती शख्स का ईलाज किया जा रहा है. 

हथोड़े से भी किया वार
पीड़ित पति आकाश जाटव ने पत्नी पर आरोप लगाते हुए कहा कि, जब मैं सो रहा था उसी दौरान पूजा ने मेरे कान में गर्म पानी डाला था. मेरी नींद खुली ही थी कि उसने भगोने भरा खौलता पानी मेरे ऊपर उडे़ल दिया. इसके बाद उसने हथोड़े से मेरे कंधो पर वार किया. पूजा ने ऐसा मेरे साथ पहली बार नहीं किया है वो बार-बार ऐसी हरकतें करती रहती है. 

मायके वाले भी हैं परेशान
पूजा की इन हरकतों से उसके अपना मां-बाप भी परेशान है. कई बार पुलिस में शिकायत की गई लेकिन पुलिस वाले घरेलु मामला कहकर शिकायत दर्ज नहीं करते हैं. पीड़ित ने आगे बताया कि पूजा बार-बार मुझे जान से मारने की धमकी देती है. वो कहती है कि अगर उसकी नहीं सुनोगे तो वो मार डालेगी. कई महीनों से पूजा मुझे प्रताड़ित करती आई है. मेरे दो बच्चे भी हैं. पूजा की वजह से घर पर बार-बार कलेश होता है.



