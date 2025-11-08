Advertisement
ग्वालियर में फ्लैट में पकड़ाई बांग्लादेशी युवती, देह व्यापार के लिए आई थी भारत, मिले कई विदेशी नंबर

Gwalior News-ग्वालियर के सिटी सेंटर इलाके में एक फ्लैट से पुलिस ने बांग्लादेशी युवती को पकड़ा है. 8 महीने पहले युवती बांग्लादेश के ढाका से कोलकाता के रास्ते भारत आई थी. पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि युवती को देह व्यापार के लिए भारत लाया गया था. पुलिस ने एक युवक को भी हिरासत में लिया है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Nov 08, 2025, 03:13 PM IST
Bangladeshi Woman Arrested-मध्यप्रदेश के ग्वालियर में पुलिस ने एक बांग्लादेशी युवती को पकड़ा है. शहर के पॉश इलाके सिटी सेंटर गोविंदपुरी में शुक्रवार रात पुलिस ने फ्लैट से बांग्लादेशी युवती को पकड़ा है. युवती के साथ एक युवक को भी हिरासत में लिया गया है. जांच में सामने आया है कि युवती को बांग्लादेश से देह व्यापार के लिए भारत लाया गया था. वह ढाका की रहने वाली है और 8 महीने पहले कोलकाता के रास्ते भारत आई थी. 

बांग्लादेशी होने के मिले प्रमाण
जानकारी के अनुसार, सीएसपी विश्वविद्यालय हिना खान को सूचना मिली थी कि गोविंदपुरी में एक संदिग्ध विदेशी युवती रह रही है. टीम ने देर रा छापा मारा तो वहां युवती एक युवक के साथ मिली. पहचान पत्र मांगने पर युवती तो कोई दस्तावेज नहीं दिखा सकी. तलाशी में उसके बांग्लादेशी होने के प्रमाण मिले. दोनों को थाने लाकर पूछताछ की गई. युवती के मोबाइल से संदिग्ध चैट और विदेशी नंबर मिले हैं.

8 महीने पहले आई थी भारत
पुलिस जांच में युवती ने बताया कि वह ढाका की रहने वाली है और करीब 8 महीने पहले कोलकाता होते हुए दिल्ली और फिर ग्वालियर आई थी. उसने कबूला कि बांग्लादेश के दलाल अनीस शेख की मदद से उसे भारत लाया गया और देह व्यापार में धकेला गया. ग्वालियर में वह राजेंद्र नाम के व्यक्ति के संपर्क में थी और यहां अनैतिक गतिविधियों में शामिल थी. उसके मोबाइल से पुलिस को कई संदिग्ध चैट और विदेशी नंबर मिले हैं. पुलिस जांच कर रही है कि युवती के पास आने के लिए फर्जी पासपोर्ट या अन्य दस्तावेज तो नहीं थे. 

नेटवर्क की आशंका
पूछताछ के दौरान युवती ने बताया कि उसके जैसी और भी कई लड़कियों को देह व्यापार के लिए भारत लाया गया है, जो अलग-अलग शहरों में हैं. फिलहाल पुलिस इस पूरे नेटवर्क की कड़ियों जोड़ने में जुटी है. एक महीने पहले भी पुलिस ने महाराजपुरा इलाके से 8 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा था. एएसपी विनिता डागर ने बताया कि फिलहाल पकड़ी गई युवती से पूछताछ जारी है और उसके नेटवर्क की गहराई से जांच की जा रही है. 

