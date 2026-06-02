मगरमच्छ भी नहीं छुपा पाए सौतेले पिता का पाप! 25 मिनट का वो खौफनाक सच, जिसने उजाड़ दी बेटी की दुनिया

MP Crime News-ग्वालियर के सिरोल से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने हर किसी की रूह कंपा दी है. सात दिन पहले लापता हुई एक 13 साल की मासूम छात्रा की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. अब पुलिस ने इस हत्याकांड का खुासा कर दिया है. इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने वाला कोई और नहीं, बल्कि उसका अपना सौतेला पिता राजेश जाटव ही थी. पुलिस ने मामले की खुलासा करते हुए आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है.

कमरे से गायब होने पर की हत्या

यह पूरी घटना 24 मई की रात की है. मासूम बेटी कमरे में पढ़ाई कर रही थी. रात करीब 11 बजे जब उसकी मां और सौतेले पिता की आंख खुली, तो लड़की कमरे में नहीं थी. दोनों उसे ढूंढने के लिए बाहर निकल गए. करीब आधे घंटे बाद जब वे घर लौटे, तो घर का दरवाजा अंदर से बंद था. पिता दीवार फांदकर घर में घुसा और पहले उसने बेटी को बुरी तरह से पीटा. इसके बाद गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी. फिर पत्नी की साड़ी से फंदा बनाया और बेटी को लटका दिया. इसके बाद बाहर आकर पत्नी को बताया कि बेटी ने फांसी लगा ली है.

शव को नदी में फेंका

पकड़े जाने के डर से आरोपी ने अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड पर डाला और रात के अंधेरे में शव को भिंड के मौ इलाके में स्थित सिंध नदी में फेंक आया. आरोपी ने सोचा था कि नदी में मगरमच्छ शव को खा जाएंगे, जिससे मौत का राज हमेशा के लिए दफन हो जाएगा. 29 मई की रात को पुलिस ने जब नदी से शव बरामद किया, तो वह बेहद क्षत-विक्षत हालत में था. शरीर का काफी हिस्सा वाकई मगरमच्छों का निवाला बन चुका था.

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फॉरेंसिक जांच में हुआ खुलासा

शुरुआत में आरोपी पुलिस को गुमराह करता रहा कि बेटी ने आत्महत्या की है और वह डर गया था, इसलिए शव नदी में फेंक दिया. पुलिस को पिता की कहानी पर शक हुआ तो पुलिस ने घटना स्थल की फॉरेंसिक जांच कराई. लेकिन पुलिस के सामने सवाल था कि कोई इंसान 25 मिनट में हत्या कर शव फंदे पर लटका सकता है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने जांच में पाया कि ऐसा मुमकिन है. जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की और फॉरेंसिक सबूत उसके सामने रखे, तो वह टूट गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया. फिलहाल पुलिस शव का डीएनए टेस्ट करवा रही है ताकि पहचान पूरी तरह साफ हो सके.

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