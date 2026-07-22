/ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की तबीयत बिगड़ी, दिल्ली के अस्पताल में भर्ती, डॉक्टरों की निगरानी में इलाज जारी

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मध्य प्रदेश सरकार में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की सेहत को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें दिल्ली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पहले उनका इलाज भोपाल में चल रहा था, लेकिन बेहतर इलाज के लिए उन्हें दिल्ली शिफ्ट किया गया. फिलहाल डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है और अस्पताल की मेडिकल टीम उनकी सेहत पर बारीकी से नजर रख रही है. उनके समर्थक और शुभचिंतक उनकी सेहत को लेकर चिंतित हैं और जल्द ठीक होने की प्रार्थना कर रहे हैं.
बीते कुछ दिनों से लगातार तेज बुखार से जूझ रहे थे मंत्री
रिपोर्ट्स के मुताबिक, मंत्री तोमर को पिछले कुछ दिनों से लगातार तेज बुखार था. शुरू में भोपाल में उनका इलाज किया गया और उन्हें मेडिकल निगरानी में रखा गया. लेकिन लगातार कोशिशों के बावजूद, उनकी सेहत या बुखार में कोई खास सुधार नहीं हुआ. हालात को देखते हुए और किसी भी संभावित जोखिम से बचने के लिए बेहतर इलाज के लिए उन्हें भोपाल से दिल्ली शिफ्ट करने का फैसला किया गया.
डॉक्टरों की निगरानी में इलाज जारी
दिल्ली पहुंचने पर उन्हें एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की एक टीम उनकी सेहत पर बारीकी से नजर रख रही है और उन्हें इंटेंसिव केयर में इलाज दे रही है. मंत्री तोमर की बिगड़ती सेहत और दिल्ली में उनके अस्पताल में भर्ती होने की खबर से उनके समर्थकों और राजनीतिक हलकों में चिंता है, उनके जल्द ठीक होने की कामनाएं की जा रही हैं.
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