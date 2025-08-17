Gwalior Gangster News: भोला सिकरवार हत्याकांड में बड़ा खुलासा, आरोपियों ने ऐसे उतारा था मौत के घाट

Gwalior Bhola Sikarwar Murder Case: ग्वालियर में गैंगस्टर भोला सिकरवार हत्याकांड में फरार चल रहे दो आरोपियों को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. हजीरा थाना पुलिस ने दोनों को चंदनपुर इलाके से पकड़ा और उनके पास से एक देशी कट्टा भी बरामद किया. गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपियों का जुलूस निकालकर सीधे घटनास्थल तक पहुंचाया और वहां सीन रिक्रिएशन कराया.

दरअसल, 2 जून 2025 को ग्वालियर के हजीरा थाना क्षेत्र की लाइन नंबर दो में रहने वाले गैंगस्टर भोला सिकरवार की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस वारदात को अजय उर्फ बंटी भदौरिया ने अपने करीब दर्जनभर साथियों के साथ मिलकर अंजाम दिया था. बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर भोला सिकरवार को मौत के घाट उतार दिया था, जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई थी.

मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार

इस हत्याकांड में शुरुआती कार्रवाई के दौरान पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. हालांकि छह आरोपी फरार हो गए थे. इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि वारदात में शामिल दो आरोपी चंदनपुर आए हुए हैं. इसके बाद पुलिस टीम ने दबिश दी और दोनों को दबोच लिया. पूछताछ में इनके पास से एक कट्टा भी मिला.

घटनास्थल पर सीन रिक्रीएट

गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपियों को घटनास्थल पर ले जाकर सीन रिक्रिएशन कराया, जहां आरोपियों ने बताया कि उन्होंने वारदात को कैसे अंजाम दिया था. अब तक पुलिस इस मामले में सात आरोपियों को पकड़ चुकी है, जबकि चार आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं. पुलिस का कहना है कि बाकी आरोपियों की तलाश में दबिश लगातार जारी है.

